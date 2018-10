Andrew Shaw et l'immunité diplomatique

Max Domi venait de donner les devants 3-2 à son équipe à la sixième minute de jeu de la troisième période.

Quelques présences plus tard, le trio de Domi rentre au banc. Artturi Lehkonen est le dernier à s'exécuter. Il se trouve à quelques pieds du banc lorsque Shaw, fringant, les fesses sur le bord de la bande, saute sur la glace.

Lehkonen rentre au banc péniblement après une présence de plus d'une minute sur la glace, mais Shaw l'a dans son champ de vision. Le fougueux attaquant du CH triche pour voler la rondelle à l'adversaire alors que Lehkonen n'a pas encore complètement quitté la glace.

Il y a six joueurs sur la patinoire, le Canadien écope d'une punition mineure. Il reste alors 11 minutes à faire dans l'engagement.

Le momentum, qui appartenait au Canadien, venait de mourir. Les Sabres n'ont pas marqué lors de cette supériorité numérique, mais ils ont contrôlé le jeu en zone adverse deux minutes après la fin de la punition.

Pour Shaw, il s'agissait d'une deuxième bourde coûteuse dans le match. En fin de deuxième période, il a écopé d'une punition de paresse - accrochage, alors qu'il se trouvait à la remorque d'un adversaire - et les Sabres ont provoqué l'égalité moins de deux minutes après que Joel Armia eut donné l'avance à Montréal.

Dans une déclaration étonnante après la rencontre, l'entraîneur Claude Julien a défendu son joueur. À un confrère qui soulignait le manque de discipline de Shaw depuis deux matchs, Julien a rétorqué sèchement que lors du match précédent, les punitions de Shaw n'étaient pas méritées. Il n'a pas fait allusion à son indiscipline le soir même.

La réaction de Julien a étonné. Comme s'il s'était senti visé directement. Shaw demeure pour l'entraîneur un élément clé au sein de ce quatrième trio qu'il tente de créer.

Contrairement à une majorité d'équipes, Julien semble miser d'abord sur la robustesse, avec Nicolas Deslauriers sur l'autre flanc et, au centre, un patineur un peu plus rapide, Matthew Peca.

L'expérience, après trois matchs, n'est pas concluante. À chacune des rencontres, le temps d'utilisation de ces trois hommes fond en troisième période.

Hier encore, Shaw a joué à peine 1:04 en troisième, Peca 1:35 et Deslauriers 1:29. Et pour un troisième match, le Canadien a vu l'adversaire avoir plus d'énergie que lui dans la deuxième portion de la rencontre.

Peca ne casse rien jusqu'ici. Il montre de la vitesse, certes, mais il est peu convaincant dans ses batailles pour la rondelle et provoque trop de revirements. Le manque de vitesse de Deslauriers et Shaw est flagrant et en conséquence, le Canadien est souvent embourbé dans son territoire quand ils sont sur la glace.

Claude Julien a changé beaucoup de choses dans sa méthode dans les derniers mois. Mais il semble figé dans ses vieilles habitudes dans ce cas-ci.

Mais il doit aussi composer avec un attaquant qui a coûté cher au Canadien. Marc Bergevin a cédé deux choix de deuxième ronde en 2016 pour obtenir Shaw. Chicago a repêché Chad Krys mais surtout Alex DeBrincat avec ces choix. DeBrincat, 20 ans, est le meilleur compteur de l'équipe en ce début de saison avec 14 points en 10 matchs, sur un pied d'égalité avec Patrick Kane. En vertu de son contrat de 23,4 millions pour six ans signé en 2016, Shaw touchera 3,9 millions en moyenne cette année et lors des trois prochaines saisons. Julien a déjà un défenseur de 4,6 millions dans les estrades...

Mais revenons au quatrième trio. Son rôle au sein d'une majorité d'équipes désormais consiste à maintenir un tempo élevé et épuiser l'adversaire. Et pourquoi pas marquer un but à l'occasion. Le quatrième trio du Canadien fait le contraire. Il donne un répit à l'adversaire et ralentit le tempo. Pire encore, Shaw écope de vilaines punitions.

Hier, les membres du quatrième trio des Sabres ont joué entre 12 et 13 minutes. Aucun chez le CH n'a atteint le seuil des neuf minutes.

Prenons l'exemple du Lightning de Tampa Bay. Dans un match hyper serré mercredi, le joueur le moins utilisé, la recrue Mathieu Joseph, a été employé pendant 10:44. Tous les autres ont été utilisés au moins 12 minutes.

Le Canadien a perdu un centre peu doué offensivement, mais rapide et fiable, Jacob de la Rose. Charles Hudon poireaute dans les estrades. Claude Julien devra s'ajuster rapidement. Le Canadien vient de gaspiller deux points, peut-être trois, lors des trois derniers matchs.