(Paris) Quand un journaliste australien a appris que son vis-à-vis au buffet venait du Canada, ses yeux se sont ouverts grand et deux mots sont sortis de sa bouche : « Summer McIntosh ! »

La jeune vedette de la natation canadienne fait parler d’elle partout sur la planète sport. Mercredi, L’Équipe lui a même prédit une médaille dans une épreuve… qu’elle ne nagera pas aux Jeux olympiques de Paris !

Les experts de l’auguste journal français, qui la voient six autres fois sur le podium, se sont probablement laissé berner par le fait que la Torontoise de 17 ans détient le meilleur chrono au monde cette année sur 800 mètres libre. Une seule nageuse a été plus rapide dans l’histoire : Katie Ledecky, plus grande crawleuse de tous les temps.

PHOTO EVGENIA NOVOZHENINA, REUTERS Katie Ledecky à l’entraînement au Paris La Défense Arena, jeudi

Si McIntosh fait l’impasse sur le 800 m, ce n’est pas qu’elle craint la légende américaine. En février, elle l’a d’ailleurs devancée de six secondes pour inscrire sa sixième marque nationale, infligeant une première défaite à l’Américaine depuis 2010 sur sa course fétiche, dont elle détenait jusque-là les 30 meilleurs chronos.

McIntosh est si polyvalente qu’elle a dû soigneusement choisir ses épreuves dans une compétition qui s’étale sur neuf jours. Dans ce cas-ci, elle a privilégié le 200 m quatre nages au détriment du 800 m. De toute façon, elle retrouvera Ledecky dès le 400 m libre, samedi, de même que l’Australienne Ariarne Titmus, championne olympique et mondiale en titre et détentrice du record mondial ayant auparavant appartenu à… McIntosh et Ledecky.

« N’oublions pas la jeune Néo-Zélandaise qui a remporté la médaille de bronze aux Mondiaux de Fukuoka [en 2023] », a également prévenu mercredi le directeur haute performance de Natation Canada, John Atkinson, en faisant référence à Erika Fairweather, 20 ans.

PHOTO ISSEI KATO, ARCHIVES REUTERS Katie Ledecky, Ariarne Titmus et Erika Fairweather sur le podium du 400 m libre de Fukuoka, l’été dernier

McIntosh est la seule des quatre nageuses susmentionnées qui devrait s’aligner au relais 4 x 100 m libre samedi soir… moins de 38 minutes après la finale du 400 m. Elle sera dispensée de zone mixte, le long corridor où les athlètes rencontrent les journalistes, mais ne pourra faire l’économie de la cérémonie du podium, si tant est qu’elle s’y soit invitée.

L’entourage de l’adolescente réfléchit depuis déjà longtemps à ce joli casse-tête. Ce n’est pas un hasard si McIntosh ne s’est exprimée dans les médias qu’une fois depuis les Essais olympiques en mai, une conférence virtuelle de 20 minutes qui a eu lieu à 4 h 15, heure de Montréal, la semaine dernière.

« Nous en avons parlé avec son entraîneur et ses parents, a expliqué Atkinson mercredi. N’oublions pas que nous avons affaire à une fille qui fait des choses que la plupart des jeunes de 17 ans ne font pas. Les attentes sont élevées. Nous voulons rendre disponibles tous nos athlètes pour qu’ils puissent répondre aux questions, raconter leurs histoires. Mais il est parfois important d’essayer de gérer ça le mieux possible quand on entame une compétition de neuf jours à haute intensité avec de la pression, dont la plus grande partie vient de toi-même. »

Exsuder le calme

Le directeur a habilement esquivé deux questions portant sur la comparaison avec Penny Oleksiak, quadruple médaillée en 2016 à l’âge de 16 ans, un autre record canadien que McIntosh risque fort de menacer.

« Je dirai que la pression et les attentes sont les mêmes, mais la façon de les recevoir est parfois différente, a-t-il avancé. Quand tu es une médaillée d’or olympique, les attentes dans les années précédentes sont très différentes. »

PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le directeur haute performance de Natation Canada, John Atkinson

Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, je ne suis pas champion olympique. Je ne porte pas cette pression. Mais j’en ai vu d’autres le faire. Notre travail est de créer cet environnement qui exsude le calme. John Atkinson, directeur haute performance de Natation Canada

Les leçons de Rio ont eu un impact pour une organisation qui n’avait jamais vécu un tel tsunami. Les demandes pour Oleksiak affluaient, les politiciens voulaient la féliciter, son nom circulait pour être porte-drapeau…

À la dernière journée de la compétition au Brésil, les Canadiennes, qui comptaient pourtant sur des médaillées et des finalistes individuelles, ont fini cinquièmes au relais 4 x 100 m quatre nages, un résultat qu’Atkinson n’a pas oublié. D’où sa quasi-obsession pour les huitième et neuvième jours aux JO de Paris.

« Tout le monde apprend comment aborder ça, les athlètes comme les entraîneurs. Il faut presque se protéger, bloquer beaucoup de bruit de fond. Vous pouvez ensuite vous concentrer sur ce que vous devez faire, participer aux séries, aller en finale. Une fois en finale, chaque couloir mesure 50 mètres. »

Summer McIntosh franchira cette distance très souvent : elle s’alignera également aux 400 m QNI, 200 m papillon, au relais 4 x 200 m, au 200 m quatre nages individuel (QNI) et potentiellement au relais 4 x 100 m QNI, ce qui lui laisserait une seule petite journée de congé durant la quinzaine parisienne. Alors, combien de médailles pour le prodige canadien ?