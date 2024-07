(Paris) Summer McIntosh avait environ 6 ans et s’apprêtait à s’élancer pour sa toute première course de cross-country. Un lièvre avait été envoyé avant le coup de départ pour montrer le chemin aux enfants. Elle s’est retournée vers son père pour lui demander : « Qu’est-ce qui arrive si je dépasse le lièvre ? »

« Ça, c’est Summer ! », rigole Brooke McIntosh, qui raconte l’anecdote lors d’une entrevue en ligne. « Elle essaie toujours de dépasser la personne devant elle. Même si c’est un adulte qui court devant une petite fille de 1re année, elle veut le rattraper et le dépasser ! »

Brooke McIntosh ne s’étonne plus du désir de vaincre de sa petite sœur. « Nos deux sports principaux étaient la natation et le patinage artistique, mais on a aussi fait de l’athlétisme à l’école, de la gymnastique, un peu de soccer, mais pas de manière super compétitive. Je veux dire… pour Summer, tout est compétitif ! »

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brooke McIntosh et Benjamin Mimar lors de Championnats canadiens de patinage artistique à Oshawa, en janvier 2023

Les sœurs McIntosh ont nagé et patiné ensemble jusqu’au début de l’adolescence, au moment où chacune a choisi sa voie : la glace pour l’une, l’eau pour l’autre. Brooke est devenue l’une des meilleures patineuses en couple au pays, remportant le bronze avec le Québécois Benjamin Mimar, son ancien partenaire, aux Championnats du monde juniors de 2022.

Le tempérament de Summer collait moins au patinage artistique, selon sa sœur.

« Le patinage est un sport très technique. Il faut être très précis et il y a peu de place pour l’erreur. Summer est un peu plus sauvage. Elle aime faire ce qu’elle veut. Elle n’aimait pas la partie technique très stricte. Elle préférait juste patiner et s’amuser. Elle ne voulait pas être jugée. Elle voulait simplement faire ce qu’elle avait envie de faire ! »

« Elle peut aussi faire le clown »

Nager vite est une affaire de famille. Leur mère, Jill Horstead, a participé aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, se classant neuvième au 200 m papillon, l’épreuve qui a valu à sa benjamine un premier titre mondial en 2023. Leur père, Greg McIntosh, un homme d’affaires, a joué au hockey et au baseball, et tient la forme en faisant du vélo.

Nous sommes toutes les deux vraiment dévouées à notre sport. C’est agréable et motivant d’avoir une atmosphère où toute notre famille est super impliquée. Brooke McIntosh

Même si elle a deux ans de plus, Brooke, 19 ans, passe très souvent pour sa cadette. À 5 pi 10, Summer fait pratiquement six pouces de plus, mais ce n’est pas tout.

« Elle a toujours été mature pour son âge. Même quand on avait 7 et 9 ans, les gens pensaient qu’elle était plus vieille que moi. Elle a toujours été un peu comme ça, mais elle peut aussi faire le clown. Elle est une enfant quand elle est en confiance avec ses amis et sa famille. Il y a deux facettes à sa personnalité. Elle est probablement la plus drôle de la famille et je ne crois pas avoir eu une seule conversation avec elle où je n’ai pas ri ! »

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Summer McIntosh

À l’entraînement ou en compétition, le côté sérieux reprend le dessus.

« Oui, elle est cette supervedette de la natation et elle est vraiment concentrée, mais elle est aussi très libre d’esprit et veut faire ce qu’elle veut. C’est assez cool de la voir changer et comme actionner un interrupteur pour devenir si focalisée sur ce qu’elle fait, que ce soit la course, l’entraînement ou les exercices hors de l’eau. Mais en dehors de cela, elle veut juste avoir du fun. »

Une épreuve

À Tokyo, Summer McIntosh a participé à ses premiers JO à l’âge de 14 ans, loin des siens et isolée dans une bulle sanitaire. Elle a terminé quatrième du 400 m libre, raté la finale du 200 m libre par un quart de seconde, fini 11e du 800 m et abouti au pied du podium au relais 4 x 200 m.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Summer McIntosh aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021

Un an plus tôt, l’adolescente avait perdu son entraîneur à Etobicoke, Kevin Thorburn, mort subitement au début de la pandémie. Cette épreuve a été la plus dure de sa jeune carrière.

« Je suis impressionnée par la façon dont Summer gère chaque situation, dit Brooke. Elle est si jeune, mais elle se comporte comme si elle avait 30 ans. […] Elle compose avec la pression de manière incroyable. Elle s’adapte aussi très bien à tout ce qui se passe en dehors de la piscine. Je ne pense pas qu’il y ait un jour qui passe sans que je sois impressionnée par ce qu’elle fait ! »

En entrevue la semaine dernière, Summer McIntosh assurait que s’accommoder du stress était « plutôt facile » dans le contexte où l’équipe canadienne est très unie. Cette affirmation ne surprend pas Brooke, épatée par la façon dont elle arrive à « compartimenter » chaque aspect de sa vie.

Je suis certaine qu’elle est parfois nerveuse, mais ça ne paraît jamais. Les fois où elle était à la maison avant les compétitions, elle était la Summer normale. Brooke McIntosh

Depuis que sa sœur s’est établie en Floride, où elle vit principalement avec sa mère depuis l’automne 2022, Brooke échange tous les jours avec elle par texto, Instagram ou Snapchat. « Comme notre famille est éparpillée, on essaie aussi de se faire des appels FaceTime une fois par semaine. »

Les sœurs parlent rarement de sport ou d’entraînement, mais ressentent exactement ce que l’autre peut vivre.

« C’est bien d’avoir quelqu’un qui sait ce que c’est que d’avoir des journées difficiles au bureau. On n’est pas toujours au sommet de sa forme et toutes les compétitions ne peuvent pas être des réussites. Ça peut se comprendre, mais être un athlète de haut niveau, c’est différent. Il faut le vivre pour le comprendre. Toute cette atmosphère familiale, c’est quelque chose de très spécial. »

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Summer McIntosh (au centre), lors du relais 4x200 m libre des Jeux de Tokyo, avec ses coéquipières Kayla Sanchez et Rebecca Smith

À Milan en 2026 ?

À Paris, Brooke assistera à la moitié des épreuves de natation, ses engagements en patinage artistique ne lui permettant pas de s’éloigner plus longtemps de l’entraînement. Ses parents et une tante y seront aussi.

Bien qu’elle soit elle-même une athlète de haut niveau, Brooke ne prend pas ombrage de la comparaison avec sœur.

« C’est surtout motivant. C’est ma sœur. Je serai fière d’elle quoi qu’il arrive, qu’elle devienne championne olympique ou qu’elle soit simplement une nageuse ordinaire. Au bout du compte, je suis fière d’elle et je veux qu’elle réussisse, qu’elle réalise ses rêves, que je sais très grands. C’est génial de pouvoir la voir grandir en tant que personne et en tant qu’athlète. Je suis juste reconnaissante de pouvoir être si proche d’elle et de la voir devenir un être humain vraiment incroyable. »

Et qui sait si la famille McIntosh ne se réunira pas à Milan pour encourager Brooke aux Jeux de 2026.