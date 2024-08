« On a été chanceux de participer à des Jeux si emblématiques »

Plonger dans l’eau. En ressortir, et être enseveli sous le rugissement enthousiaste de sa famille et de ses amis dans les gradins. Pour Caeli McKay, les Jeux de Paris resteront gravés dans sa mémoire notamment pour cet aspect.

« Entendre ma famille m’encourager, c’était vraiment spécial », a dit la plongeuse, lundi soir, à son arrivée à l’aéroport Montréal-Trudeau. « La seule famille que j’avais pour m’encourager à Tokyo, c’était mon mari [l’ex-plongeur Vincent Riendeau]. C’était un peu plus bruyant, cette fois. »

McKay, comme la petite dizaine d’athlètes passés devant la horde de médias rassemblés à YUL lundi soir, avait les traits tirés d’une fatigue accumulée après un vol transatlantique. Et, on se l’imagine bien, de deux semaines folles à Paris.

Rassurez-vous, chers lecteurs. Les premiers visages que ces olympiens ont vus à leur arrivée n’ont pas été ceux des nombreux journalistes. Pour McKay, justement, Vincent Riendeau était déjà de retour au pays et l’attendait patiemment dans la zone réservée à cet effet.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Caeli McKay

« C’était vraiment le fun de voir ça de l’extérieur », a mentionné à La Presse Riendeau, que l’on a attrapé à un certain moment pendant la longue attente entre l’atterrissage des athlètes et leur arrivée à la sortie de l’aéroport.

Riendeau a participé aux Jeux de Rio et de Tokyo en 2016 et en 2021. C’était la première fois qu’il se rendait à des JO en tant que partisan. Il a partagé ces moments avec sa mère, sa tante et la famille de Caeli McKay.

« Je suis extrêmement fier de Caeli », dit-il. Sa femme a terminé au quatrième rang pour la troisième fois en finale olympique au tremplin 10 m : une fois en synchro à Tokyo, et deux fois à Paris, en synchro et à l’épreuve individuelle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les athlètes canadiens à leur arrivée à l’aéroport Montréal-Trudeau

« J’ai vu sa progression dans les années précédentes et les dernières semaines. Elle a fait des performances exceptionnelles. […] C’est toujours difficile d’avaler une quatrième place pour la troisième fois. Elle en ressort la tête haute quand même. »

Même son de cloche de la part de la principale intéressée.

« C’était une expérience enrichissante, souligne la plongeuse de 25 ans. Le fait que je n’ai pas remporté de médaille n’a pas éclipsé mon appréciation [des Jeux] et de notre puissante équipe. On doit se rappeler à quel point on a été chanceux de participer à des Jeux si emblématiques. »

« C’était vraiment grandiose »

Outre McKay, son coéquipier dans l’équipe de plongeon Nathan Zsombor-Murray, le coureur Thomas Fafard, la poloïste Rae Lekness, la dresseuse Camille Carier-Bergeron, la nageuse artistique Jonnie Newman ainsi que les lutteurs Linda Morais et Alex Moore sont également revenus à Montréal, lundi soir.

Du lot, seul Zsombor-Murray est reparti de Paris avec une médaille : le bronze, acquis au plongeon 10 m synchro avec Rylan Wiens.

Mais il ne la porte pas à son cou pour cet évènement devant les journalistes. Pourquoi ?

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Nathan Zsombor-Murray

« Je n’aime pas faire l’étalage de ce genre de trucs [I don’t like to flaunt], dit-il simplement. Je suis une personne humble. »

Comme la plupart des acteurs interrogés, le Montréalais avait hâte de prendre du repos chez lui. Surtout que « ça fait presque un mois » qu’il n’a pas été à la maison.

C’est difficile de ne pas avoir le mal du pays. Mais je suis vraiment content d’avoir eu cette expérience. Nathan Zsombor-Murray

Thomas Fafard a peut-être lancé LA citation des Jeux avec ce bijou capté par le collègue Simon Drouin, samedi, après sa dernière place en finale du 5000 m sur la piste d’athlétisme : « Je regarde en arrière, je vois que je suis dernier, on ne se contera pas de croquettes, ça fait chier en est… », avait-il déclaré candidement.

Deux jours plus tard, à Montréal, le sympathique moustachu avait eu le temps de « prendre du recul ». Et il a troqué « croquette » par « cachette ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Thomas Fafard

« On ne se fera pas de cachette, évidemment que ce n’était pas le résultat que j’espérais. Mais une première finale olympique, c’est sûr que c’était super incroyable. […] J’ai eu le temps de décompresser un peu, de voir le bout positif de ce que j’ai accompli, et je suis vraiment satisfait. »

Comme pour McKay, comme pour Camille Carier-Bergeron, comme pour Linda Morais, ce qui a le plus marqué Fafard à Paris, c’est l’énergie de la foule. Même que ça a « un peu affecté » sa performance.

C’était vraiment grandiose, soumet le coureur. Pour moi, compétitionner au Stade de France, avec environ 80 000 personnes dans les estrades, c’était assez imposant. Thomas Fafard

C’est bon, votre affectation devant les médias est terminée. C’est l’heure d’un repos bien mérité. Quelle est la première chose que vous allez faire, en arrivant à la maison ?

« Tout ce que je veux, c’est manger un steak et boire un verre de vin », répond Caeli McKay.

À la vôtre, alors.