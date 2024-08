Thomas Fafard, Rae Lekness et Caeli McKay

Une dizaine d’athlètes olympiques sont rentrés au bercail lundi, accueillis par des proches et des partisans à l’aéroport Montréal-Trudeau.

STÉPHANE BLAIS La Presse Canadienne

Après avoir fait vibrer les Canadiens pendant deux semaines à Paris, plusieurs Olympiens se sont fait acclamer à leur retour à Montréal.

« Je ramène un petit morceau de Paris avec moi, mais je m’excuse si je l’ai laissé dans mon sac et que je ne peux pas vous le montrer », a lancé Nathan Zsombor-Murray aux journalistes, en faisant référence au morceau de la tour Eiffel sur la médaille de bronze qu’il a gagnée avec son coéquipier Rylan Wiens à la plateforme de 10 m.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les athlètes canadiens à leur arrivée à l’aéroport Montréal-Trudeau

« L’expérience a été incroyable, mais après un mois, c’est difficile de ne pas avoir le mal du pays. Je suis super fier et super excité de revoir ma famille et mes amis », a ajouté le plongeur, qui a hâte de partager son expérience avec « les jeunes » du Club aquatique de Pointe-Claire, où il s’entraîne depuis son enfance.

Le marathonien Thomas Fafard a confié que son plus beau souvenir des jeux a été de « voir 80 000 personnes dans le stade de France, c’était vraiment incroyable ».

Sylvain Fafard ne pourrait pas être plus fier de son fils Thomas, qui s’est classé 22e au 5000 mètres.

Déjà que la participation du coureur était loin d’être assurée il y a à peine deux mois, le fait de s’être qualifié pour la finale était un cadeau inattendu a expliqué M. Fafard qui était ému au moment de l’accueillir à son retour à Montréal.

Le boxeur québécois Cédrick Belony-Duliepre a été le premier Olympien à rencontrer sa famille au terminal des arrivées de l’aéroport Montréal-Trudeau.

PHOTO MAYE-E WONG, ARCHIVES REUTERS Cédrick Belony-Duliepre

« Quand il est entré dans le stade, les émotions étaient assez vives […], le fait d’être là, c’était déjà magique et qu’il passe en finale, c’était inespéré », a indiqué le père de l’athlète.

« Une première finale olympique, c’est super incroyable, mais le résultat était un peu décevant. Mais après quelques jours, j’ai décompressé et je peux maintenant percevoir tout le positif de l’expérience », a résumé le Québécois de 25 ans, qui a connu une fin de course difficile après s’être blessé à la cheville.

Camille Carier Bergeron, qui en était également à ses premiers JO, faisait aussi partie des athlètes qui ont atterri à Montréal lundi.

« Ce que je vais retenir, c’est le soutien des Québécois et des Canadiens […] dans mon sport, en dressage, c’est très rare d’avoir une grosse foule, et d’entendre crier les gens pendant la compétition, c’était magique », a exprimé la cavalière.

Avec deux quatrièmes places, la plongeuse Caeli Mckay est passée très près de revenir de Paris avec une médaille au cou.

PHOTO MANAN VATSYAYANA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Caeli Mckay

Elle a expliqué qu’elle a « aimé et apprécié » ses Jeux, particulièrement le fait « d’être capable de bien performer avec une foule aussi bruyante ».

Questionnée sur ses projets d’avenir, la plongeuse qui s’entraîne à Pointe-Claire depuis quelques années a indiqué qu’à court terme, elle souhaitait « manger un steak et boire du vin » et avoir « quelques mois de vacances », avant de rejoindre son copain, l’ex-Olympien Vincent Riendeau, venu l’accueillir à l’aéroport.

Celui-ci était toutefois le seul représentant de sa délégation, car il a compétitionné pour Haïti, le pays de ses ancêtres, à cinq semaines seulement de préavis.

« C’est la plus belle expérience de ma vie. Ça fait dix ans que je m’entraîne, c’est mon rêve. Je pense à ça chaque jour et avec les hauts et les bas que j’ai eus, je n’ai pas lâché, puis mon rêve est devenu réalité », a lancé le boxeur avant d’aller à la rencontre de sa famille.

Le Canada a remporté 27 médailles aux Jeux de Paris, dont neuf d’or.