Paris la magnifique a offert des JO uniques et mémorables remplis d’émotions et de leçons de vie. Le ridicule ne tue pas (selon l’athlète australienne de breaking). C’est le parcours qui compte, et non le résultat (parfois, seul un claquement de doigts sépare la 3e de la 4e place). L’ambiance se crée en groupe, et non seul dans son salon. Le sport rassemble et fait du bien. Bravo l’humanité !