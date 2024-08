Simon Drouin

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Simon Drouin à Paris

Le moment fort des Jeux auquel j’ai assisté

Juste au moment où Maude Charron se fait passer la médaille d’argent au cou. Curieusement, les lentilles de mes jumelles se sont embrouillées. Ainsi que le doublé de Léon Marchand.

La surprise

Le 4 x100 m masculin, auquel j’ai assisté sur un mauvais écran dans la zone mixte. J’ai hésité à sprinter vers la tribune de presse de peur de rater les filles du relais… qui regardaient la course. Sinon, la quatrième place de Mary-Sophie Harvey au 200 m libre. Celle-là, je n’en ai pas raté un iota, incluant la réaction de son entraîneur Greg Arkhurst.

Le plus beau site de compétition

La piscine ou le Stade de France ? C’est à peu près tout ce que j’ai vu de Paris. Spectaculaire aménagement à Paris La Défense Arena pour voir une compétition de natation – et l’un des meilleurs nageurs de l’histoire en Léon 1er. J’ai adoré le Stade de France, pour son architecture aérée et l’étonnante facilité à y entrer et à en sortir au milieu de dizaines de milliers de spectateurs, même dans le contexte sécuritaire que l’on peut imaginer.

L’athlète le plus marquant

Léon Marchand m’a fait kiffer, comme il aimait bien répéter en sortant du bassin. Oui, par sa technique hallucinante et ses coulées prodigieuses, mais surtout par son attitude tellement détendue, ouverte et drôle. À méditer pour les psychologues sportifs et leur fameuse bulle.

Le sport le plus amusant à couvrir

Le perchiste Mondo Duplantis qui passe 6,25 m dans un Stade de France en communion, je n’oublierai jamais cela. Des frissons jusqu’au bout des orteils.

La déception

Le cyclisme pour l’ensemble de l’œuvre, la sortie expéditive de la boxeuse Tammara Thibeault, qui dominait depuis Tokyo, et, dans une moindre mesure à cause de l’or historique de Christa Deguchi, le judo et l’incapacité d’aller chercher au moins un autre combat pour une médaille. Avec l’effectif en place, ça n’aurait pas dû arriver.

Ce dont on se souviendra de ces Jeux dans 30 ans

De prime d’abord, j’aurais tendance à penser aux quatre médailles individuelles de Summer McIntosh, mais j’ai l’impression qu’elle connaîtra de meilleurs JO en 2028 et en 2032. Je choisis donc le relais 4x100 m à l’athlétisme, comme on n’a pas oublié l’or d’Atlanta remporté dans la même épreuve il y a presque… 30 ans.

Alexandre Pratt

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Alexandre Pratt (avec la casquette) à Paris

Le moment fort des Jeux auquel j’ai assisté

La finale du 100 mètres hommes, où on a eu besoin d’une photo d’arrivée pour départager les sept premiers coureurs. L’écart entre Noah Lyles (or) et Kishane Thompson (argent) n’était que de cinq millièmes de seconde !

La surprise

La victoire des Canadiens au 4x100 mètres n’était pas sur ma carte de bingo.

Le plus beau site de compétition

Les rues du centre de Paris pendant la course sur route. D’une attaque sur la butte Montmartre à l’arrivée au Trocadéro, sans oublier une crevaison devant le Louvre, c’était un cadre de compétition hors norme.

L’athlète le plus marquant

Considérant la pression qu’il avait en nageant devant les siens, le Français Léon Marchand, avec quatre médailles d’or et une de bronze.

Le sport le plus amusant à couvrir

Le tennis à Roland-Garros était une couverture de rêve, dans des installations inspirantes. L’haltérophilie – que je voyais en personne pour la première fois – m’a aussi plu.

La déception

Le scandale d’espionnage de Canada Soccer. Les entraîneurs ont terni l’expérience olympique de leurs joueuses en tentant d’obtenir illégalement de l’information sur la 28e équipe mondiale. Totalement non nécessaire.

Ce dont on se souviendra de ces Jeux dans 30 ans

Du retour sur scène de Céline Dion, qui chante avec émotion l’Hymne à l’amour dans la tour Eiffel, sous la pluie, pendant que le ballon-vasque illuminé s’élève au-dessus du jardin des Tuileries.

Olivier Jean

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Jean

Le moment fort des Jeux auquel j’ai assisté

La médaille d’argent de l’haltérophile Maude Charron m’a profondément ému. La rencontrer chez elle avant les Jeux, puis la revoir après sa compétition, rayonnante et soulagée, a été un moment marquant. De même, la première médaille du nageur français Léon Marchand a été un moment fort, avec la foule chantant l’hymne national avant son départ, ajoutant une intensité particulière à cet instant.

La surprise

Après plusieurs soirées à couvrir l’athlétisme au Stade de France et avoir suivi les performances des sprinteurs canadiens, leur médaille au relais a été particulièrement marquante.

Le plus beau site de compétition

La station de métro Saint-Denis Pleyel, en route vers le Stade de France, est un lieu exceptionnel. Cependant, la ligne d’arrivée du triathlon sur le pont Alexandre III, avec les Invalides en toile de fond, est tout simplement sublime.

L’athlète le plus marquant

Encore une fois, l’haltérophile Maude Charron a brillé. De son côté, la sprinteuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred, a remporté la première médaille de son pays, frôlant la deuxième place.

Le sport le plus amusant à couvrir

Le water-polo, avec son intensité, ainsi que la compétition de saut à la perche féminine offrent des moments captivants.

La déception

Ne pas avoir eu la chance de photographier la course de vélo sur route a été décevant. Voir la foule compacte le long du parcours dans les rues de Paris offrait une scène magnifique.

Ce dont on se souviendra de ces Jeux dans 30 ans

Les conditions dans lesquelles nous avons couvert la cérémonie d’ouverture étaient mémorables. Après avoir été retenu une heure dans une navette par la police française en route vers ma position de photographe, les sept heures suivantes d’attente sous la pluie resteront gravées dans ma mémoire comme l’une des pires expériences de couverture. Malgré tout, j’en garde un excellent souvenir.

Katherine Harvey-Pinard

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Katherine Harvey-Pinard (en haut, au centre) à Paris

Le moment fort des Jeux auquel j’ai assisté

La deuxième médaille d’or de Simone Biles, celle remportée au concours complet. Toutes les gymnastes avaient terminé leur routine sur les autres engins quand la vedette américaine a exécuté la sienne au sol. L’ambiance était survoltée dans l’Arena Bercy quand son score est apparu et qu’elle a été couronnée championne. Un moment absolument sublime.

La surprise

La médaille d’argent de l’équipe canadienne de rugby. Et j’ai eu la chance d’y être.

Le plus beau site de compétition

Le grandiose Stade de France. Chaque fois que j’y suis allée, il était comble. Et que dire de la piste d’athlétisme violette. J’ai tout aimé.

L’athlète le plus marquant

Léon Marchand, qui d’autre. Je n’ai pas eu l’occasion de couvrir une de ses courses, mais les gens ne parlaient que de lui ici, à Paris. Quel athlète !

Le sport le plus amusant à couvrir

Je n’avais jamais couvert de gymnastique avant ces Jeux, mais je suis tombée en amour. Il n’y a jamais de temps morts ; simultanément sur chaque engin, les athlètes font de la magie. La force, la souplesse, l’équilibre, la coordination… Leurs prouesses m’ont laissée sans voix.

La déception

La défaite de la boxeuse Tammara Thibeault à son premier combat. J’aurais aimé couvrir son parcours. Mauvaise journée au bureau pour la Québécoise. Je lui souhaite de prendre le temps dont elle a besoin pour se remettre sur pied.

Ce dont on se souviendra de ces Jeux dans 30 ans

On se souviendra des sites de compétition époustouflants dans des lieux français mythiques. Et des performances sensationnelles de Léon Marchand, Summer McIntosh et Simone Biles.

Nicholas Richard

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Nicholas Richard à Paris

Le moment fort des Jeux auquel j’ai assisté

Impossible d’écrire autre chose que le triomphe de Léon Marchand au 200 mètres quatre nages à la piscine de Paris La Défense Arena. Sous mes yeux, le nageur de 22 ans a réalisé un exploit qu’aucun autre athlète français n’avait fait avant lui : gagner quatre médailles d’or aux mêmes Jeux. Je n’ai jamais été dans un endroit aussi bruyant. Les encouragements de la foule sont devenus un long cri strident dans les derniers mètres. Mémorable.

La surprise

Je soulignerai ici la passion du peuple français pour ses héros. Je savais les Français bons vivants et amoureux du foot. Mais j’ignorais à quel point ils s’y connaissaient dans un paquet d’autres disciplines. Des athlètes les plus obscurs aux plus populaires, les partisans français n’ont négligé personne. Au judo, comme en escrime et en triathlon, nos cousins étaient fiers d’encourager les leurs comme si tous portaient le maillot du PSG.

Le plus beau site de compétition

Il y a tellement de choix. C’est compliqué. J’ai longtemps hésité entre le Grand Palais, où avaient lieu les compétitions d’escrime et de taekwondo, et le parcours de triathlon sur le pont Alexandre III. Mais mon choix s’est arrêté sur le terrain de volleyball de plage. Au pied de la tour Eiffel, en plein cœur de Paris sur le Champ-de-Mars, ce stade dorénavant emblématique aura été un incontournable lors de ces Jeux, surtout en soirée.

L’athlète le plus marquant

Une seule réponse possible : Léon Marchand. À la télévision, à la une des journaux, sur les médias sociaux, sur les panneaux d’autoroute, tout le monde n’en avait que pour le roi Léon. Véritable révélation planétaire, ces Jeux resteront dans les mémoires. Le nageur est entré dans la légende. Les Français ont trouvé leur Michael Phelps. Marchand est devenu le visage de cette quinzaine olympique et il sera porteur d’espoir pour ses compatriotes à Los Angeles et à Brisbane, en 2028 et en 2032.

Le sport le plus amusant à couvrir

J’ai eu un gros coup de cœur pour l’escrime. D’abord, le site y est pour quelque chose. Le Grand Palais était majestueux. Ensuite, j’avais peut-être sous-estimé l’intensité de ce sport. La stratégie et l’endurance nécessaires pour réussir à battre un adversaire sont admirables. Les choses se passent rapidement, et comme il y avait quatre duels à la fois, il ne manquait jamais d’action. Évidemment, comme il s’agit du sport dans lequel la France a obtenu le plus de médailles dans l’histoire olympique, l’ambiance était extraordinaire.

La déception

J’avais beaucoup d’attentes vis-à-vis de l’équipe canadienne de cyclisme sur piste. D’une part, parce que j’étais affecté à leur couverture et que c’est plutôt chouette d’écrire sur des médaillés. D’autre part, parce que Lauriane Genest et Kelsey Mitchell avaient toutes les deux gagné des médailles à Tokyo. Toutefois, elles ne sont même pas parvenues à se battre pour un podium, éliminées dans leurs trois épreuves lors des rondes de qualifications. Personne n’aurait misé là-dessus au début des Jeux.

Ce dont on se souviendra de ces Jeux dans 30 ans

Sur le plan personnel, lorsque, avec les gens de mon entourage, on reparlera des plus grands athlètes de l’histoire du Canada et que le nom de Summer McIntosh sera évoqué, je pourrai me vanter de l’avoir vue performer et de lui avoir parlé au moins une fois. De manière plus globale, on se souviendra assurément de l’équipe américaine de basketball, les Avengers, qui a réuni les meilleurs joueurs de ma génération. LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant… Assurément l’une des formations les plus légendaires de l’histoire du sport.