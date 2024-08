(Paris) Où trouver les plus beaux maillots sportifs en France ? Oubliez les boutiques officielles du PSG, de l’Olympique de Marseille et même celles des Jeux olympiques. Rendez-vous plutôt dans le Marais, rue des Blancs-Manteaux, chez Sports d’époque, un magasin formidable qui, comme son nom l’indique, vend des chandails d’un autre temps.

Le cofondateur de l’entreprise, Benoit d’Argenlieu, m’accueille avant l’ouverture des portes. C’est lui qui a eu l’idée, avec son frère Géraud, de se lancer dans la réédition de maillots de sport.

« Je lisais un livre sur l’histoire du rugby lorsque je suis tombé sur une vieille photo du joueur Yves Du Manoir, datée de 1927. C’est un beau mec. Il porte un beau maillot. En plus, son histoire est incroyable. Capitaine de l’équipe de France, il se tue en passant son brevet de pilote d’avion. Et là, je me suis dit : si on recréait ces maillots de rugby en racontant des histoires ? »

Tout est fait à la main en atelier. « On refait la maille comme elle l’était à l’époque. On teint, on tricote, on coupe, on façonne et on brode en France. » Avec chaque pièce vient une étiquette, qui explique l’histoire du maillot et d’athlètes qui l’ont porté.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Un maillot et son histoire racontée

« Nous travaillons avec le Musée national du sport, ainsi que plein de collectionneurs. On cherche des réponses à toutes sortes de questions. Par exemple, lorsqu’on a sorti un maillot du premier coq de l’histoire du sport français, celui de 1905, on s’est demandé de quelle couleur était-il ? » Pas toujours évident lorsque les photos d’origine sont en noir et blanc.

Son maillot préféré ?

La marinière rouge avec une tête de pirate que portaient des collégiens de la ville anglaise de Rugby, en 1860. « Je suis aussi un très grand fan de l’Angleterre. Leur plus beau chandail, c’est celui de 1910. C’est l’année où la France fait son entrée dans le Tournoi des Cinq Nations. » Les Anglais gagnent 11-3. « On voit ici la rose qui pique la France », dit-il en montrant la fleur sur le maillot anglais.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La marinière rouge d’un collège de Rugby

Aujourd’hui, en plus des maillots d’antan qui rappellent ceux de baseball ou de hockey produits par Ebbets Field, Sports d’époque crée des collections de t-shirts et de chandails de ville sur des thèmes sportifs. Eux aussi racontent des histoires.

Dans le cadre des Jeux olympiques, vous en trouverez qui rendent hommage aux coureurs Jesse Owens, Paavo Nurmi et Emil Zátopek. Il y a aussi une jolie collection sur le cyclisme, qui met en valeur les cols mythiques du Tour de France, comme le Galibier et le Tourmalet.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Au premier plan, un chandail qui rend hommage au coureur Paavo Nurmi. En arrière, en bleu, un t-shirt rappelant les exploits de Jesse Owens aux Jeux de Berlin, en 1936.

Et la prochaine étape ?

« Mon but n’est pas d’ouvrir un fonds d’investissement [rires]. Si j’ai un rêve, c’est de se faire plus connaître et de continuer notre développement, tout en conservant l’authenticité de la marque. »