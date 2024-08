PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Le judoka canadien Arthur Margelidon était dévasté après sa défaite en repêchage contre l’Italien Manuel Lombardo, sur le tatami de l’Aréna Champ-de-Mars. Son entraîneur, Antoine Valois-Fortier, est rapidement venu le consoler et lui montrer son soutien dans cette épreuve difficile. La scène reflète toute la douleur de l’athlète face à la défaite, mais aussi la force du lien entre un entraîneur et son judoka. Ces instants de réconfort et de vulnérabilité créent une image puissante. (70-200 mm, ISO 4000, f/4, 1/320 sec)