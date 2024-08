Nicholas : Allo, Katoche !

Katherine : Appelle-moi pas de même.

Nicholas : D’accord. As-tu réussi à croiser des vedettes pendant ton séjour à Paris ? En couvrant la gymnastique, j’imagine que tu as des photos avec toutes les plus grandes vedettes d’Hollywood !

Katherine : J’aimerais te dire que j’ai pris un selfie avec Tom Cruise. Hélas ! Il était là , mais je ne l’ai pas vu. Meilleure chance la prochaine fois. Toi, mon bon Nicho ?

PHOTO MIKE BLAKE, ARCHIVES REUTERS Tom Cruise

Nicholas : Malheureusement, non. Mais j’étais dans le même amphithéâtre que Tom Brady au plongeon. L’avoir su, je me serais parfumé. Mais sinon, j’ai cru apercevoir Armand Vaillancourt une fois, au judo. Mais je ne saurais dire si c’était vraiment lui. Sinon, ta première expérience aux Jeux ?

Katherine : Extraordinaire. Sais-tu ce que j’ai trouvé difficile ? Le transport. Même si le réseau de transport ici est sur la coche, comme dirait notre valeureux collègue Alex, c’était physiquement compliqué de se rendre sur les différents sites de compétition. Tellement de marche et, accessoirement, de sueur. Une fois sur les lieux, c’était fantastique, mais ce l’était moins pour s’y rendre.

Nicholas : J’en conviens, j’avais moi aussi sous-estimé la charge physique. J’ai dépassé la barre des 250 000 pas depuis les trois dernières semaines. Mais j’ai quand même été impressionné par la fluidité et l’efficacité du transport en commun. Probablement que l’exil des Parisiens nous a aidés.

Katherine : Te souviens-tu des premiers jours, quand on pensait que les rues seraient bondées ? L’expérience fut tout autre.

Nicholas : J’avais la frousse. Finalement, ma première visite à Paris aura été moins chaotique que ce à quoi je m’attendais.

Katherine : Personnellement, c’était ma deuxième fois à Paris.

Nicholas : Brag.

Katherine : Par contre, je n’avais jamais vu de volleyball de plage, contrairement à toi.

Nicholas : Il était plus que temps ! Un sport fabuleux. En plus, que dire du site, au pied de la tour Eiffel !

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le site du volleyball de plage, au pied de la tour Eiffel

Katherine : Sensass ! Je n’y suis allée qu’une fois. Après une longue journée de travail au plongeon, ça a fait du bien de décrocher un peu en tant que simple spectatrice. Je pense que c’est là , devant la tour illuminée de mille feux, que j’ai réalisé que j’étais aux Jeux olympiques.

Nicholas : Qu’est-ce qui t’a le plus frappée ?

Katherine : La vue, l’ambiance, le calibre de jeu, la foule qui criait en chœur « Monster block, monster block ! ». Tout ça. Je n’en reviens toujours pas.

Nicholas : Ça fait quelques années que je suis et que je couvre Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes, et honnêtement, cette soirée où elles ont remporté la médaille d’argent est ancrée dans ma mémoire à jamais. Toi, quelle médaille canadienne t’a le plus marquée ?

Katherine : Celle de Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens au 10 m synchro m’a particulièrement touchée parce que c’était ma première couverture de médaille olympique. Celle d’or de Phil Wizard, en breaking, restera aussi dans ma mémoire, mais pour d’autres raisons.

PHOTO ODD ANDERSEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Phil Wizard

Nicholas : C’est-à -dire ?

Katherine : C’était la première fois que j’allais sur le site de la Concorde. En sortant du petit stade extérieur, j’ai cherché la zone mixte pendant 45 minutes. Même les 10 bénévoles auxquels j’ai demandé des directions n’étaient pas en mesure de m’aider. Pas te mentir, j’étais tellement prise de panique que j’ai eu les larmes aux yeux. Heureusement, une gentille dame m’a prise sous son aile et m’a menée à bon port juste à temps pour l’entrevue avec Wizard. Voilà pour la petite histoire. Mais c’est le seul pépin que j’ai rencontré ! Autrement, c’était nickel.

Nicholas : Au moins, on aura eu la chance de visiter une tonne de sites. Mais j’en conviens, il fallait savoir s’adapter chaque fois qu’on découvrait un nouveau stade. Reste que j’ai été renversé de constater à quel point la Ville avait été capable de faire des miracles avec l’espace restreint qui était à sa disposition pour construire de nouvelles installations.

Katherine : Absolument. Chapeau, Paris.

Nicholas : Surtout dans le Champ-de-Mars, où ils ont bâti un aréna pour judo et un stade de volleyball de plage. C’était magnifique !

Katherine : Bien dit, l’ami.

Nicholas : Je préfère l’usage du mot « collègue ».

Katherine : -(

Nicholas : Donc, qu’est-ce que tu retiens de tes premiers Jeux olympiques ?

Katherine : Les émotions des athlètes. Le sourire de Sophiane Méthot après sa médaille de bronze en trampoline. La rédemption de Simone Biles. Les larmes de Phil Wizard, premier médaillé d’or en breaking. Les exploits de Léon Marchand. Je l’écris, et j’ai des frissons. Je te renvoie la question… collègue.

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sophiane MĂ©thot

Nicholas : Je repense à cette folle expérience comme la réalisation d’un rêve. Aussi simple que ça. Dans mon album de finissants de 6e année, j’avais écrit que je voulais devenir journaliste sportif pour couvrir les Jeux olympiques. C’est maintenant chose faite. J’ai eu le privilège de poser des questions à des athlètes que je regarde habituellement de mon salon. Katie Ledecky, Novak Djokovic, Caeleb Dressel… J’ai également pu couvrir 11 disciplines différentes !

Katherine : Les passionnés de sport que nous sommes ont été rassasiés !

Nicholas : Veux-tu qu’on parle de bouffe ?

Katherine : Non, j’ai assez mangé. Bon retour, Nicho !

Nicholas : Merci, Katoche.