(Paris) Un monument au milieu du patrimoine parisien : la Néerlandaise Sifan Hassan a réussi l’exploit colossal de remporter le marathon olympique dimanche après avoir déjà été médaillée de bronze sur 5000 m et 10 000 m aux Jeux de Paris.

Elodie SOINARD Agence France-Presse

À Paris, de la piste violette du Stade de France au bitume francilien, Hassan (31 ans) se mesurait au triplé légendaire du Tchèque Emil Zatopek, signé aux Jeux de 1952 à Helsinki : elle termine cet enchaînement fou avec trois médailles.

Depuis Zatopek, qui avait remporté l’or sur les trois distances, personne n’avait réalisé une telle performance.

Au bout du marathon, la polyvalente Néerlandaise est sortie victorieuse en 2 h 22 min 55 sec d’un final à couper le souffle face à l’Éthiopienne Tigst Assefa, finalement devancée de trois secondes. La Kényane Hellen Obiri, troisième à 15 secondes, complète le podium.

PHOTO VADIM GHIRDA, ASSOCIATED PRESS Sifan Hassan a versé quelques larmes après avoir traversé la ligne d’arrivée.

Au total, Hassan a couru 62,195 kilomètres à haute intensité en 10 jours et elle a pris le départ du marathon — son quatrième seulement — moins de 35 heures après l’arrivée du 10 000 m.

Brièvement distancée

Même le parcours atypique et vallonné du marathon olympique, un aller-retour Paris-Versailles avec un enchaînement de montées et descentes en plein cœur de la course, n’a pas eu raison d’elle.

On a pourtant cru l’espace de quelques minutes que ça allait être le cas, quand la demi-fondeuse devenue marathonienne a été distancée dans la principale difficulté, la redoutable côte du Pavé des gardes, autour du 28e kilomètre. Mais elle a trouvé les ressources pour recoller au groupe de tête.

Un scénario qui rappelle celui de son premier marathon, à Londres en avril 2023, quand elle s’était brièvement arrêté, gênée à une hanche, avant de repartir et de finalement s’imposer.

Dans les rues de Paris dimanche matin, elles étaient encore cinq à prétendre à la victoire à deux kilomètres de la ligne d’arrivée dans le décor prestigieux de l’Esplanade des Invalides. Mais personne, même pas Assefa, n’a résisté à Hassan quand elle a pris ses jambes à son cou dans un ébouriffant sprint final.

PHOTO LISA LEUTNER, REUTERS Sifan Hassan

Triptyque de Tokyo

Hassan est une habituée des défis hors norme. Il y a trois ans aux Jeux de Tokyo, elle avait couru 1500 m, 5000 m et 10 000 m et récolté deux médailles d’or sur les deux plus longues distances, plus une en bronze. Inédit en une seule édition des JO.

« C’est la curiosité qui me pousse à faire toutes ces courses, expliquait Hassan en début de semaine. Quand je suis à la maison, j’ai toujours envie de faire quatre ou cinq épreuves. Et une fois dans le stade, je me dis : “ Bon sang, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi j’ai décidé de faire ça ? Je n’aurais pas dû ! ” »

« Je ne sais pas si tous les gens qui courent le marathon en ont peur ou si je suis la seule, mais je suis morte de peur avant cette course », avouait Hassan il y a quelques jours.

Ça ne l’a pas empêchée d’écrire une page dorée de l’histoire du sport.

La Canadienne Malindi Elmore aterminé au 35e rang, à 8:13 de la gagnante.