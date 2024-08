(Paris) Avant la cérémonie d’ouverture sur la Seine, le 26 juillet, au sortir d’une conférence de presse où les visages étaient aussi abattus qu’un drone à la dérive, Bruny Surin avait le mandat de fouetter les troupes canadiennes au Village des athlètes.

Le chef de mission a puisé dans sa propre expérience pour s’inspirer. Son symbole : un témoin d’une course à relais qu’il utilise dans ses conférences. Son message : nous sommes unis, nous formons une équipe, nous sommes un tout.

Un peu plus de deux semaines plus tard — et quelques nuits d’insomnie — Surin avait l’impression de sortir d’un film. Un film choral dont chacun des acteurs avait joué sa partition au meilleur de ses capacités. Des rôles heureux, parfois dramatiques.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le chef de mission Bruny Surin

« Si quelqu’un avait écrit le scénario, je lui aurais dit : “ ben là, exagère pas ! ” » a lâché l’ex-sprinteur après la conférence de presse finale du Comité olympique canadien (COC) à Paris, dimanche matin.

La nageuse Summer McIntosh, arrivée le jour même de Toronto, et le lanceur de marteau Ethan Katzberg, qui revenait d’un stage d’entraînement en Slovaquie, posaient avec leurs médailles au cou à quelques heures de porter le drapeau unifolié à la cérémonie de clôture au Stade de France.

« Honnêtement, je ne crois pas que je me sois encore rendu compte de ce qui s’est passé », a candidement déclaré McIntosh, gagnante de trois médailles d’or et une d’argent dans des épreuves individuelles.

« Tout simplement parce que ça a été un tel tourbillon et des montagnes russes d’émotions. Lorsque vous êtes en compétition, vous êtes tant concentrée sur le travail à accomplir que vous devez mettre vos émotions de côté et essayer de garder la tête froide. »

Je pense qu’il faudra quelques mois pour que tout rentre dans l’ordre et que l’on puisse apprécier tout ce qui s’est passé. Summer McIntosh

Entre les exploits aquatiques de l’adolescente de bientôt 18 ans et le jet en or du sympathique Britanno-Colombien de 22 ans, l’équipe canadienne a vécu, « comme c’est le cas à chaque Jeux olympiques, des hauts et des bas, beaucoup de surprises, des joies et des peines », a résumé la présidente du COC, Tricia Smith.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le lanceur de marteau Ethan Katzberg

Au tableau des médailles, le Canada n’avait jamais fait si bien depuis les Jeux de 1984 boycottés par le bloc de l’Est : 27 au total, 9 d’or, 7 d’argent et 9 de bronze. Les athlètes russes (et biélorusses) n’étaient pas plus à Paris, mais il est difficile de croire que leur présence aurait fait varier le compte à la baisse de plus d’un ou deux podiums — et encore.

Le chef du sport Eric Myles a ajouté que le contingent s’était classé 49 fois parmi les cinq premiers, comme quoi la marge est souvent mince entre « le frisson de la victoire et l’agonie de la défaite ». Avec ses quatre quatrièmes positions, la nageuse québécoise Mary-Sophie Harvey est la mieux placée pour en témoigner.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Mary-Sophie Harvey

« Les Canadiens ont gagné des médailles dans 15 sports différents, ce qui égale un record », a précisé Myles.

Les défis

Questionné de nouveau sur le scandale d’espionnage par drone au soccer, « qui a terni le début des Jeux » pour le Canada, le chef de la direction David Shoemaker a réitéré sa volonté d’offrir sa pleine collaboration à l’enquête externe de Canada Soccer et à tout autre examen gouvernemental, le cas échéant.

« Près de trois semaines plus tard, j’ai le sentiment que les athlètes, y compris les joueuses de soccer, ont fait énormément de bien pour remédier à cette situation avec ce qu’ils ont fait sur les terrains de compétition », a déclaré Shoemaker.

Dans la tourmente, les hauts dirigeants du COC ont accordé une attention particulière au tournoi de soccer féminin, assistant aux trois matchs présentés à l’extérieur de Paris. Bruny Surin a exigé d’être présent au deuxième disputé à Saint-Étienne. Dans la journée, il a attendu le feu vert avant de s’adresser aux joueuses à l’hôtel.

Il a rappelé sa propre expérience aux Jeux de 1996, où il a surmonté sa déception personnelle à l’épreuve individuelle pour se rallier à ses coéquipiers d’un relais très loin d’être favori face aux Américains, devant lesquels ils se sont imposés. Le chef de mission a tracé une ligne de départ fictive au sol, indiquant que la troupe amorçait le tournoi avec deux pas de retard sur les autres.

« Vous faites quoi ? Vous baissez les bras où vous allez jusqu’au bout ? Vous êtes des battantes, on est là pour vous soutenir. »

Après avoir concédé le premier but à la France, le Canada est venu de l’arrière pour l’emporter au compte 2-1. Invité à accompagner les joueuses dans l’autobus pour le retour à l’hôtel, Surin raconte avoir reçu des réactions positives et des remerciements. « Pour moi, ça vaut une médaille. »

Le Canada brille

Autre moment fort pour Surin : la médaille d’argent de Maude Charron, compétition à laquelle il a assisté assis dans la rangée devant la famille de l’haltérophile. À la fin de la compétition, il y a eu un instant de flottement après que la Chinoise Luo Shifang, qui avait déjà la victoire en poche, ait fait l’impasse sur son dernier levé.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Maude Charron

Le chef de mission s’est assuré que l’athlète de Sainte-Luce-sur-Mer montait bel et bien sur le podium avant de se retourner vers la famille, qu’il trouvait un peu trop stoïque.

« Elle a gagné la médaille d’argent ? Là, ils me disent oui. Je dis : “ cr… célébrons ! ” »

Le vice-champion mondial du sprint en 1999 ne s’est pas encore remis de la victoire du relais 4x100 m, soirée à la suite de laquelle il n’a pas été en mesure de fermer l’œil de la nuit. D’un naturel réservé, il se souvient s’être levé de son siège pour faire encourager le premier relayeur, Aaron Brown, qui passait devant lui. Ce dernier lui a répondu d’un geste assuré de la main.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre de Grasse et Aaron Brown célèbre la victoire de l’équipe canadienne au relais 4x100 m.

La course historique qui a suivi, conclue par un Andre De Grasse renaissant, marquera à jamais celui qui aspirait à devenir chef de mission depuis 2012 : « C’est un rêve que je vis, je capote littéralement ! »

Bruny Surin a fait signer son témoin par les membres du relais avant de le leur transmettre de façon symbolique pour la postérité. « Papy, à la barbe blanche, avec la nouvelle génération ! »

PHOTO MARIE-ANNICK L’ALLIER FOURNIE PAR BRUNY SURIN Bruny Surin passe le témoin à la prochaine génération de sprinteurs.

Clap de fin pour des JO qui ont fait voir la vie en rose aux athlètes en rouge.