A’ja Wilson a marqué 21 points et les États-Unis ont surmonté le plus grand défi de leur série de huit médailles d’or consécutives en s’imposant 67-66 face à la France, dimanche, en finale du basketball féminin aux Jeux olympiques de Paris.

Associated Press

Aucune équipe n’a été en mesure de pousser les Américains durant cette impressionnante série de 61 victoires consécutives. Seules deux de ces victoires s’étaient soldées par un écart d’un chiffre avant ce match contre la France. Les huit médailles d’or consécutives ont brisé l’égalité avec le programme masculin américain qui avait remporté sept victoires consécutives de 1936 à 1968.

PHOTO ARIS MESSINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Brittney Griner (15) et ses coéquipières célèbrent leur victoire acquise de justesse.

La victoire des femmes est survenue moins de 24 heures après que l’équipe masculine américaine ait également battu la France en finale. C’est la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques que les deux matchs pour la médaille d’or mettent aux prises les deux mêmes équipes.

Contrairement au match masculin, ce match s’est joué dans la dernière minute et sur un dernier tir de la France envoyé tout juste du mauvais côté de la ligne de trois points. Sur la toute dernière possession du match, Gabby Williams a inscrit le panier, mais en ayant posé par erreur son pied sur la ligne des trois points. Quelques centimètres plus en arrière et elle aurait forcé la prolongation in extremis.

Les États-Unis et la Chine terminent donc à égalité en tête au nombre de médailles d’or remportées aux Jeux olympiques de Paris, avec 40 titres chacun. Avec 125 médailles (40 or, 44 argent, 42 bronze), les États-Unis finissent à la première place du tableau des médailles grâce à un plus grand nombre de médailles d’argent que la Chine (91 au total, 40 or, 27 argent, 24 bronze).

Le Canada termine au 12e rang pour le nombre de titres, avec 9, et avec un total de 27 médailles, un sommet pour le pays des à JO non boycottés.