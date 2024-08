PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

15 h

Le soleil se couche sur les Jeux olympiques de Paris, qui auront été le théâtre d’évènements magiques et où le Canada aura su battre son propre record de médailles d’or, et de médailles tout court à des Jeux d’été non boycottés. Cette cérémonie de clôture sera le point final de ces olympiades, et nous vous remercions sincèrement d’avoir choisi de les vivre avec nous.