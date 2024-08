(Paris) Pour la première fois de l’histoire, le Canada alignait deux plongeurs en finale du 10 m individuel, samedi. Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens auraient bien aimé quitter le Centre aquatique de Paris avec un autre fragment de la tour Eiffel autour du cou. Sauf que « parfois, ça ne se passe pas exactement comme tu le souhaites », comme résumé par Wiens.

Vendredi, après les préliminaires du concours individuel, Zsombor-Murray affirmait penser « moins au classement qu’à la performance » en vue des demi-finales et de la finale du lendemain. « Même si je suis 10e avec une très solide performance, je serai content », avait-il imagé.

Vingt-quatre heures plus tard, le Québécois a terminé la finale exactement là : en 10e place. Sauf qu’il était déçu. Après un solide premier plongeon, le résidant de Pointe-Claire n’a pas su maintenir la cadence pour les cinq sauts suivants. Après son cinquième de six sauts, il était bon dernier. Son ultime plongeon lui a permis de remonter de deux rangs.

Le plongeur était maussade en se présentant dans la zone mixte, mais comme après chacune de ses épreuves dans la Ville lumière, il a pris le temps de répondre à nos questions en français, sa langue seconde.

« Je n’ai pas vraiment d’excuses », a-t-il laissé tomber, la main sur le front. « Je me sentais bien mentalement et physiquement. Ce n’était juste pas ma journée. Je reste humble dans la défaite comme dans la victoire. Je prends ça comme une expérience d’apprentissage. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Nathan Zsombor-Murray

En plongeon, la « marge d’erreur est très mince », a-t-il rappelé. « Il y a de minuscules mouvements qui peuvent affecter » le résultat. « Je pense que c’est pas mal ma pire performance internationale », a-t-il ajouté.

Le jeune homme de 21 ans était néanmoins heureux d’avoir atteint la finale de l’épreuve individuelle, ce qui était initialement son objectif. À la fin de l’épreuve, il a pris son entraîneuse, Yihua Li, dans ses bras. Et aux médias, il a dit tout le bien qu’il pense de celle qui l’épaule depuis ses 11 ans.

« Au début de l’épreuve, elle m’a dit : sois heureux, a-t-il raconté. Elle a vraiment fait de son mieux pour me garder en bon état mental. Elle a fait son travail parfaitement. […] Chaque fois que je plonge bien, c’est tout à cause des choses qu’elle m’a appris. Elle m’a appris à être résilient, mentalement vraiment fort. Elle m’a appris que la vie est dure et que tout ne fonctionne pas tout le temps. Elle est une deuxième mère pour moi. »

« On compte tous sur nos réflexes »

L’autre Canadien, Rylan Wiens, est de son côté passé bien près de monter sur le podium pour une deuxième fois. Le natif de Saskatoon a exécuté trois superbes premiers sauts, qui l’ont placé en excellente position pour une médaille de bronze. Ces espoirs se sont toutefois envolés quand il est monté sur la plateforme de haut vol pour ses quatrième et cinquième sauts. Il a « hésité un peu » et a commis des erreurs qui lui ont coûté d’importants points.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le plongeur canadien Rylan Wiens a terminé au septième rang.

Son classement cumulatif de 445,60 points l’a ultimement relégué au 7e rang. Le Chinois Yuan Cao (547,50 points), le Japonais Rikuto Tamai (507,65 points) et le Britannique Noah Williams (497,35) sont respectivement montés sur les première, deuxième et troisième marches du podium.

« Je savais que ça prendrait plus de 500 points pour être sur le podium, d’expliquer Wiens. Après avoir raté le cinquième, je n’avais plus de possibilité d’y arriver. Mais je savais que ce serait une compétition incroyable ; ce sont les meilleurs des meilleurs qui sont ici. »

« Pendant les sauts, tout se passe tellement vite. Rendu là, on compte tous sur nos réflexes. Si tes réflexes sont décalés d’une milliseconde, que tu pointes tes orteils juste un peu trop haut, tu vas tomber à plat. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Rylan Wiens

Si les Canadiens ne terminent pas ces Jeux olympiques comme ils le souhaitaient, ils ne repartent pas les mains vides. Au chaud dans leur valise se cache leur médaille de bronze remportée il y a déjà deux semaines au 10 mètres synchronisé.

« Je sais que Nathan était peut-être déçu de sa performance aussi, mais nous avons tous les deux atteint la finale, et c’est ce que nous avions dit que nous souhaitions faire », a rappelé Wiens.

« C’est doux-amer », a pour sa part laissé entendre Zsombor-Murray. « La médaille, c’est quelque chose que je pourrai regarder quand je serai plus vieux pour savoir qu’à un moment dans le temps, j’étais un athlète de très haut niveau. Mais en ce moment, c’est plus difficile. »