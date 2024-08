(Paris) Dès ses débuts dans la piscine du club Montréal Synchro, le père de Raphaëlle Gauthier avait de grandes ambitions pour sa fille. « Je sais que tu vas te rendre aux Jeux olympiques avec l’Australie », lui rappelait-il à l’occasion.

Née à Saint-Jérôme d’un père australien et d’une mère québécoise, la nageuse artistique a grandi à Blainville, dans les Laurentides. Comme plusieurs olympiens, elle a profité de ses racines pour représenter un autre pays que celui où elle est née aux Jeux de Paris.

L’athlète de 18 ans a participé plus tôt cette semaine à l’épreuve par équipes de natation artistique. Mais au lieu de le faire avec la délégation canadienne, elle a nagé sous la bannière de l’Australie, pays d’origine de sa grand-mère paternelle.

« Mon père est né ici, mais il est retourné en Australie quand il avait 5 ans jusqu’à ses 18 ans, raconte la recrue olympique au bout du fil. Il est revenu voir son père ici et il a rencontré ma mère. »

Gauthier, qui n’a d’australien que son nouveau passeport, a donc réalisé le rêve de son père en représentant le pays de leurs ancêtres sur la scène olympique. L’Australie a pris le neuvième rang à l’épreuve par équipes.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE RAPHAËLLE GAUTHIER La nageuse artistique Raphaëlle Gauthier

Un destin auquel elle-même n’aurait pas cru lorsqu’elle s’est initiée à la natation artistique à l’âge de 6 ans. Même si, un an après ses débuts, « ma coach est allée voir mes parents et elle leur a dit : “Je pense que votre fille peut se rendre loin.” Donc je me suis mise à la compétition ».

Plus elle progressait, plus Gauthier appréciait les multiples facettes de son sport. « Le côté artistique, parce que je faisais du ballet et du piano. La natation, avec le côté plus technique. Et l’aspect spectacle, parce que je suis quand même gênée, mais une fois que j’arrive en compétition, on dirait que je suis capable de faire un show. Comme si la piscine m’appartenait. »

Puis, en mars 2023, elle était en voiture avec son père lorsqu’elle s’est confiée sur ses intentions. « Je lui ai dit que je commençais à y penser. À compétitionner pour l’Australie. »

Dans les heures suivantes, père et fille ont envoyé un courriel à la fédération australienne de natation artistique. « Même pas 10 minutes plus tard », ils ont reçu une réponse : « Ils étaient vraiment intéressés et ils voulaient me rencontrer. »

Direction Australie

Les deux clans se sont donc rencontrés quelques semaines plus tard dans l’exotique ville de Markham, en Ontario. Gauthier y nageait avec son club et l’équipe nationale australienne compétitionnait au même endroit.

« Ils m’ont dit qu’ils voulaient m’avoir la journée d’après. Mais je voulais finir mes études, parce qu’on était au printemps. Après mon année scolaire, j’ai pris un vol et je suis partie là-bas. Je devais faire des essais. Donc je me suis entraînée deux mois dans un club en Australie. »

La Québécoise de 18 ans en a fait suffisamment pour intégrer l’équipe australienne, à presque un an des Jeux de Paris.

Et elle ne regrette rien. Même voir à l’œuvre les nageuses canadiennes dans la même piscine qu’elle ne lui a fait aucun effet. Elle demeure convaincue que les motivations qui l’ont menée à changer de clan sont les bonnes.

C’est juste que depuis que j’ai 6 ans, je nageais pour Montréal et j’avais l’impression que j’étais pas mal rendue à mon maximum. J’étais prête à [essayer] quelque chose de nouveau. Raphaëlle Gauthier

Et comme je cherche toujours de nouvelles aventures, je trouvais ça cool de juste partir sur un coup de tête. Ça m’attirait d’avoir quelque chose de différent », ajoute-t-elle.

À son arrivée sur le sol australien, sa grand-mère maternelle l’a prise sous son aile. Son père l’a aussi accompagnée pendant trois semaines.

« La première semaine, je trouvais ça bizarre, parce que comme il y a 12 heures de différence, tout est à l’envers », se souvient-elle.

La conduite dans la voie de gauche l’a aussi perturbée quand elle s’est établie à Perth, ville d’environ deux millions d’âmes sur la côte ouest de l’Australie, à plus de 3000 kilomètres des grandes métropoles comme Sydney et Melbourne.

« C’était quand même une grosse adaptation. Mais la vibe est quand même similaire. C’est comme le Québec, mais avec plus de chaleur et plus de plages ! »

Vie australienne

En plus de ses huit heures d’entraînement quotidien, Gauthier étudie en criminologie à l’université avec l’intention de pratiquer le droit criminel au terme de sa carrière sportive.

Elle est revenue deux fois au Québec depuis son départ, mais elle y retournera au lendemain de la cérémonie de fermeture des Jeux. « C’était vraiment le fun, la sensation de représenter mon deuxième pays. Le village est vraiment cool. Je n’ai pas hâte de partir. »

Néanmoins, elle ne sait même pas si elle sera des Jeux de Los Angeles, dans quatre ans. « Je n’ai pas pris de décision encore. Quatre ans, c’est encore loin. »

La Blainvilloise ignore ce que l’avenir lui réserve. Elle pourrait s’installer de manière permanente en Australie. Il n’y a aucun doute dans son esprit. Après tout, le pays de Margot Robbie, Cate Blanchett et Nicole Kidman est son nouveau chez-soi.