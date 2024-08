Les nageuses artistiques québécoises Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau ont livré une performance technique digne de leurs plus récents résultats sur le circuit mondial, samedi, aux Jeux olympiques de Paris.

(Saint-Denis) L’effondrement d’Audrey Lamothe à la fin de sa routine technique de vendredi avait miné toutes les chances de son duo de monter sur le podium. Ce n’étaient pas des larmes de désespoir qui coulaient sur son visage au terme du programme libre, le lendemain, mais bien des larmes de joie.

Lamothe et sa partenaire Jacqueline Simoneau ont livré une performance technique digne de leurs plus récents résultats sur le circuit mondial, samedi, lors de la dernière journée de compétition au centre aquatique de Saint-Denis. Les juges leur ont attribué 290,9103 points, le troisième plus haut total de la journée.

Cependant, une fois sortie de l’eau, impossible pour Lamothe de penser à autre chose que son échec de la veille, alors qu’elle a perdu ses repères et sa synchronicité dans la dernière portion de leur démonstration. Son équipe avait hérité de la 15e position temporaire.

PHOTO MAYE-E WONG, REUTERS Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau

« Ce matin, je pensais pouvoir tourner la page facilement. Me réveiller et faire comme si rien n’était arrivé et juste repartir à neuf », a déclaré l’athlète de 19 ans, en pleurs, juste après avoir pris une grande inspiration.

« Malheureusement, ce n’était pas le cas. La défaite d’hier a fait plus mal que ce que j’avais envisagé. Mais j’ai été vraiment chanceuse. Jackie a vu que ça ne fonctionnait pas en arrivant à la piscine. Elle m’a encouragée, pas comme une partenaire de duo, mais comme une grande sœur », a-t-elle raconté pendant que Simoneau avait sa main droite posée sur l’épaule de sa coéquipière.

D’ailleurs, Lamothe devait aussi vivre avec le sentiment d’avoir laissé tomber sa coéquipière, sortie de la retraite l’automne dernier avec l’intention de remporter une première médaille olympique. Et le duo avait de bonnes raisons de croire en leur chance, compte tenu des six médailles remportées en coupe du monde depuis le début de l’année.

PHOTO OLI SCARFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau

Inconsolable, Lamothe a raconté le genre de sentiments qui l’habitaient alors que Simoneau la regardait avec fierté. « C’est sûr que nager avec son idole, ça vient avec une certaine pression. Mais ça vient aussi avec un savoir que personne n’aurait pu me donner. Pas un coach, pas une athlète n’aurait pu me donner tout le savoir, toute l’expérience que j’ai vécue cette année avec Jackie. Je vois ces Jeux comme une propulsion vers le prochain niveau dans ma carrière. »

Finir en beauté

Au son d’un arrangement musical très rythmé et dirigé par plusieurs séquences de percussions, les Québécoises ont livré une performance qui corrobore leur place habituelle sur l’échiquier mondial.

Vêtue d’un maillot jaune, orange et rose, la fébrilité de Lamothe paraissait dans les premières secondes du numéro. Elle bougeait avec moins de précision et moins de rythme que Simoneau. Cependant, la Montréalaise s’est bien reprise lorsque leurs têtes sont sorties de l’eau à la fin de leur premier enchaînement. Une fois la nervosité chassée, elle a retrouvé ses repères. Les deux Canadiennes se sentaient dans leur élément.

PHOTO MARKO DJURICA, REUTERS Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau, vues de l’eau

« On a joué prudemment au niveau du degré de difficulté. On n’a pas atteint le chiffre qu’on voulait atteindre, parce qu’on voulait avoir un sentiment de sécurité sachant qu’on n’avait rien à perdre », a précisé Simoneau après avoir officiellement complété ses troisièmes Jeux.

Leur degré de difficulté a été jugé à 60,050, alors que le duo visait davantage un chiffre plus près de 62. « Ça nous a rassurées de faire quelque chose qu’on était capables de faire. »

Cette troisième position au programme libre permet au moins à toute l’équipe « d’avoir une petite confirmation mentale », comme l’a illustré Simoneau.

La vétérane, animée par le sentiment du « devoir accompli », s’estimait surtout rassurée d’avoir vu sa jeune coéquipière rebondir de la sorte. « Ça prend une immense force mentale. Un peu comme Simone Biles à Tokyo avec les twisties. Se remettre de la défaite, c’est difficile à faire, mais on l’a fait ensemble et on l’a fait de manière très intelligente. »

La fin d’un chapitre

Lorsque la musique s’est arrêtée, Simoneau savait très bien que plus jamais elle n’allait performer dans un contexte olympique.

La nageuse de 27 ans est restée longtemps au centre de la piscine pour contempler le moment. Tellement que la responsable de la diffusion télévisuelle lui faisait de grands signes de la main pour l’inviter à sortir de l’eau.

PHOTO MAYE-E WONG, REUTERS Jacqueline Simoneau a participé à ses derniers Jeux olympiques à Paris.

Une fois à l’extérieur, elle a enlacé Lamothe et ses entraîneuses pour la dernière fois.

Même retombée sur ses pattes, quelques minutes plus tard, la championne du monde en titre au programme libre individuel peinait à réaliser que sa carrière d’athlète venait de prendre fin.

J’imagine que ça va me frapper à un moment donné. C’est sûr que ça va me manquer. J’ai vraiment essayé de me dire aujourd’hui que c’était la dernière fois que je sautais dans une piscine olympique, que c’est la dernière fois que je nageais avec Audrey et on dirait qu’au fond de moi, je ne crois pas que c’est vrai encore. Jacqueline Simoneau

Lorsqu’elle est revenue au sein du programme national, c’était surtout pour aider la très jeune formation canadienne. Simoneau a pris part aux Jeux de Rio, en 2016, alors que la majorité de ses partenaires d’entraînement étudiaient encore à l’école primaire. Elle voulait surtout passer le flambeau et former la prochaine génération. Et en voyant de quelle manière Lamothe a su gérer le pire moment de sa carrière, elle peut partir la tête haute.

« Lorsqu’un athlète revient, c’est pour atteindre la plus haute marche du podium. Mais au-delà de ça, c’est vraiment le cheminement et partager mes connaissances. C’est ce que j’aime faire. Et je suis contente d’entendre qu’elle a grandi dans les 24 dernières heures. En fait, on a grandi ensemble. »