ATHLÉTISME

2 h : Marathon chez les hommes

13 h 15 : Finale du 800 m chez les hommes

13 h 50 : Finale du 5000 m chez les hommes

15 h 14 : Finale du relais 4 x 400 m chez les femmes.



Une autre belle et grosse journée en athlétisme. On aura à l’œil les Québécois Thomas Fafard, qui s’est qualifié pour la finale du 5000 m de manière dramatique, et Aiyanna Stiverne, membre de l’équipe du relais 4 x 400 m. Stiverne sera accompagnée de Zoe Sherar, Lauren Gale et Kyra Constantine. Aussi au menu du côté canadien : Marco Arop en finale du 800 m, et Cameron Levins et Rory Linkletter au marathon.