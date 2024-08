(Paris) Que celui qui n’aime pas le chocolat lève la main.

Au cœur du 4e arrondissement, près de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, se trouve le bar à chocolat Hoct&Loca, qui a été le premier à offrir des glaces trempées dans le chocolat ici, dans la capitale française. C’est, en quelque sorte, un beau mélange entre Chocolats Favoris et Juliette & Chocolat.

Cette entreprise est l’œuvre d’un Québécois, Martin Amyot.

Martin Amyot a déménagé du Québec à Paris en 2010, quand l’entreprise pour laquelle il travaillait dans le monde des finances a été acquise par une société française. Cinq ans plus tard, ladite société était vendue.

M. Amyot aurait pu décider de revenir au Québec, mais il avait l’impression que son histoire à Paris « n’était pas terminée ». Poussé par un « besoin de se réinventer », il s’est tourné vers un domaine qui n’existait toujours pas en France : le bar à chocolat.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Hoct&Loca a été le premier bar à chocolat à offrir des glaces trempées dans le chocolat à Paris.

Il a rencontré le propriétaire de Chocolats Favoris, Dominique Brown, dans l’espoir de s’associer à lui. Ce dernier avait cependant encore trop de projets en Amérique du Nord pour songer à s’établir en France. « Il m’avait souhaité bonne chance et m’avait même invité à revenir vers lui si j’avais des questions », relate M. Amyot.

L’homme de 52 ans a donc continué son chemin. Il a rencontré des gens travaillant dans l’industrie du chocolat de ce côté-ci de l’Atlantique. Il s’est renseigné sur le marché.

J’ai compris que le Chocolats Favoris tel qu’il existe au Québec, ce serait compliqué, mais qu’il y avait certainement une occasion intéressante pour retravailler un concept de bar à chocolat, à la française. Martin Amyot

« Vu le prix de l’immobilier en France, tu ne peux pas fonctionner seulement quatre ou cinq mois par année et seulement en après-midi et en soirée avec les glaces. Il faut vraiment que tu aies un concept qui fonctionne 12 mois par année, matin, midi et soir. Sinon, tu ne peux pas payer ton loyer. »

Chez Hoct&Loca, on offre donc petits déjeuners, goûters et brunchs… Toujours avec une touche de chocolat. De passage en matinée mercredi dernier, j’ai commandé un café fouetté avec chocolat aux noisettes. Délicieux.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Café fouetté avec chocolat aux noisettes chez Hoct&Loca

Le restaurant a ouvert ses portes au printemps en 2018. Et l’engouement n’a pas été immédiat. « Les glaces fonctionnaient, les gens étaient curieux, mais il n’y a pas eu d’engouement instantané. La glace molle, pour eux, ça a une connotation McDonald’s ou Burger King. Il y a juste eux qui font ça en France. C’est associé à la mauvaise qualité, à du chimique, à du bas de gamme. »

Étonnamment, Hoct&Loca a d’abord bâti sa popularité grâce à ses chocolats chauds.

Ça a explosé du feu de Dieu ! Je me disais : “Mon Dieu, qu’est-ce qui arrive ? Est-ce qu’on va réussir à répondre à la demande ?” Martin Amyot

Petit à petit, les glaces trempées dans l’un des six parfums de chocolat gagnent en popularité. De 5 % en 2018, elles sont passées à 15 % du chiffre d’affaires aujourd’hui. « C’est une histoire qui doit se construire une étape à la fois, un client à la fois. Ça fait boule de neige. »

Le défi est d’autant plus grand que « les concepts monoproduits spécialisés dans un créneau très précis, il y en a à tous les coins de rue » à Paris. Mais Martin Amyot a réussi son pari. Il se lance d’ailleurs dans l’ouverture d’une deuxième boutique prochainement.

« Ça prend de la naïveté. Je n’avais pas cette ambition-là. J’ai été naïf et, au final, les choses se passent bien pour moi. »