(Vaires-Sur-Marne) La céiste canadienne Katie Vincent voulait se dépasser un peu plus.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

L’athlète de 28 ans originaire de Mississauga, en Ontario, a décroché la médaille d’or au C1 200 m féminin en canoë-kayak, samedi, aux Jeux olympiques de Paris.

« J’ai terminé [vendredi] avec une médaille de bronze. Je suis rentrée dans ma chambre d’hôtel et je me suis dit : “ OK, j’ai deux médailles de bronze. Il est peut-être temps de mélanger les choses, d’essayer quelque chose de nouveau ”. Ça m’a donc motivée à sortir aujourd’hui pour trouver une autre vitesse, creuser un peu plus, a indiqué Vincent, samedi. Je voulais simplement réussir une très bonne course. »

Cet effort supplémentaire a porté ses fruits.

La médaille de Vincent était à ce moment la huitième d’or du Canada et la 25e au total aux Jeux olympiques de Paris. Elle établissait ainsi de nouveaux records pour le pays à des Jeux d’été qui n’ont pas subi de boycottage.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS Katie Vincent

Il s’agissait de la deuxième médaille de Vincent à Paris, après qu’elle et Sloan MacKenzie, de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, eurent gagné le bronze en C2 féminin sur une distance de 500 m, vendredi.

Elle avait aussi décroché la médaille de bronze dans cette discipline aux Jeux de Tokyo, en 2021.

Samedi matin, Vincent a pris la première position de sa demi-finale, mais elle ne s’est pas placée en tête du peloton lors de la course pour les médailles.

Elle a plutôt gagné de la vitesse avec puissance sur le parcours du Stade nautique de Vaires-sur-Marne. Elle a finalement eu besoin d’une photo-témoin pour la départager de l’Américaine Nevin Harrison.

Plusieurs minutes se sont écoulées pendant que les juges évaluaient qui avait franchi la ligne au premier rang.

PHOTO OLIVIER MORIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Katie Vincent

« Je savais que j’étais première ou deuxième quand j’ai franchi la ligne, a déclaré Vincent à propos de ces moments. Je me suis dit que c’était au moins une amélioration par rapport au bronze. Donc, j’étais plutôt excitée. J’avais ensuite le sentiment que j’avais gagné. Tu ne veux pas anticiper avant de le savoir, vous savez. »

Harrison, qui a remporté l’or dans cette épreuve il y a trois ans, ne savait vraiment pas qui monterait au sommet du podium.

« Je ne suis pas restée là en pensant que j’avais gagné, a-t-elle mentionné. Je ne célébrerai jamais avant d’en être sûre. »

Lorsque le mot « Canada » est apparu au sommet du classement sur grand écran, Vincent a jeté un coup d’œil vers la foule composée de milliers de personnes.

J’ai regardé et j’ai vu tellement de drapeaux canadiens flotter dans la foule. Je pense que c’était un moment très spécial. Katie Vincent

Vincent a franchi la distance en 44,12 secondes, un record olympique et du monde, tout juste devant Harrison, qui a obtenu l’argent en 44,13. La championne du monde en titre, la Cubaine Yarisleidis Cirilo Duboys (44,36 s), a reçu le bronze.

Première expérience enrichissante pour Jensen

L’autre représentante de l’unifolié en finale, la Québécoise Sophia Jensen, de Chelsea, a fini en sixième place en 45,08 secondes.

Jensen, 22 ans, était souriante après la course. La Québécoise ne regrettait rien de sa première expérience olympique où elle a obtenu le même rang qu’aux Championnats du monde de l’an dernier.

PHOTO OLIVIER MORIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Sophia Jensen

« Je me sens bien et c’était beaucoup d’émotions en passant l’arrivée. La différence entre Katie et moi est moins d’une seconde. C’est assez d’incroyable d’être là avec un groupe de filles aussi fortes. Le 200 m est un évènement incroyable où tout peut arriver. Tout le monde qui est en finale est une championne et c’était une super expérience », a-t-elle convenu.

« Katie Vincent le mérite bien et elle est sur la scène internationale depuis longtemps. C’est cool de s’entraîner avec elle », a commenté Jensen à propos de sa compatriote.

Si Vincent a dominé sa demi-finale, les choses ont été moins simples pour Jensen qui a été la troisième à rallier l’arrivée et ainsi prendre l’avant-dernier billet disponible pour la finale en raison d’un départ moins explosif.

Je n’ai jamais été aussi nerveuse de toute ma vie et je suis super contente d’être passée à travers. Il y a beaucoup d’apprentissages à retenir. Quand j’ai fini la course, je n’étais pas sûre de mon classement, mais j’étais contente. Sophia Jensen

Sur le plan personnel, la Québécoise mentionne son intérêt pour être aux Jeux de Los Angeles, en 2028, mais elle voudra aussi s’accorder une année pour faire les choses qu’elle aime.

« Je suis fière de finir ce que j’ai commencé. Ç’a commencé avant la COVID-19. Il y a aussi eu des trucs politiques, alors ça fait du bien d’être ici après six longues années à lutter pour cette place et de courser au meilleur de mes capacités. […] J’en ai encore beaucoup à donner et à apprendre. Courser contre ces filles, c’était vraiment un honneur. »

Avec Sportcom