(Paris) Sur la Place de la Concorde, en plein cœur de Paris, Phil Wizard a fait de la magie. Le b-boy canadien est devenu samedi le premier médaillé d’or olympique en breaking chez les hommes.

« C’est l’histoire qui s’écrit pour nous, a déclaré le b-boy. C’est incroyable. »

Cette médaille de Wizard était la 27e du Canada, un record pour les Jeux d’été non boycottés. C’est aussi la 9e d’or, un autre record. Tout ça, dans un tout nouveau sport qui a charmé le public.

Phil Wizard – Philip Kim de son vrai nom – possède un vocabulaire vaste et diversifié. Sa force réside dans sa capacité à exécuter une quantité phénoménale de mouvements différents. En décembre dernier, il avait montré à La Presse sa longue, très longue liste des mouvements qu’il est capable d’exécuter.

Samedi, il a déployé tout ce vocabulaire devant le monde entier.

Sur la petite scène ronde aménagée sous un énorme chapiteau entouré de hauts gradins, le b-boy a gagné chacun de ses duels de la journée. Dans ce qui faisait penser à un gros party pour cette toute première compétition olympique de breaking, le Canadien a fait preuve de toute sa technique et de sa créativité. En finale, il a remporté les trois rondes contre le favori local, le Français Dany Dann.

PHOTO ANGELIKA WARMUTH, REUTERS Phil Wizard a dominé la compétition de breaking.

« De toute ma vie, je n’ai jamais pensé que je serais ici un jour », a laissé tomber le champion dans la zone mixte, avant de porter ses mains à son visage pour essuyer les larmes qui commençaient à couler.

Pas une seule fois, Phil Wizard n’a eu l’air nerveux sur cette scène. Et pourtant…

« J’étais stressé à mourir », a-t-il ajouté, paré de son nouveau bijou doré. « C’était un tourbillon d’émotions. Hier, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j’étais tellement effrayé de faire ça. »

Je suis juste heureux. Je suis heureux d’avoir livré la marchandise. Je suis heureux que ma famille soit ici. Je suis encore en train de réaliser tout ça. J’ai douté de moi toute ma vie. D’être ici, ça représente énormément. Phil Wizard

La pression, a rappelé le Vancouvérois, était énorme. Tout comme les attentes. C’est qu’il était unanimement perçu, depuis plusieurs mois, comme celui qui décrocherait cette première médaille d’or.

PHOTO ODD ANDERSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Phil Wizard était ému sur le podium

« Je suis heureux d’avoir été capable de répondre aux attentes, a confié le champion. Mais je suis encore plus heureux d’avoir profité du moment. »

« J’ai dédié ma vie à ça »

En breaking, rien n’est planifié. Les athlètes improvisent sur une musique choisie par un DJ. Entre les jeux de pieds, les mouvements figés et les mouvements de puissance, les possibilités sont infinies.

Tout en fluidité, en souplesse et en spontanéité, Wizard est absolument sensationnel à regarder bouger. D’autant plus qu’il sourit en permanence ; il s’éclate. Il fallait le voir, en demi-finale, quand il a deviné le mouvement figé de son adversaire et l’a exécuté en même temps que lui. Son redoutable adversaire japonais Shigekix n'a jamais su se remettre de cet « affront ».

« Honnêtement, je monte sur la scène et j’essaie de passer le meilleur moment possible, a-t-il expliqué. […] J’y vais avec absolument rien en tête. Je fais ce que la musique me dicte de faire. À cause de ça, je pense que je peux créer des moments magiques. »

PHOTO FRANK FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Phil Wizard a impressionné les juges par sa capacité à exécuter plusieurs mouvements différents.

Dans les mois qui ont précédé les Jeux, Wizard a répété à qui voulait l’entendre qu’il souhaitait faire découvrir le breaking au plus grand nombre de gens possible. Il estime avoir réussi samedi.

« J’ai dédié ma vie à ça. Je pense que c’est un sport sous-estimé et j’espère qu’aujourd’hui était l’exemple parfait pour montrer aux gens à quel point le breaking est incroyable. »

C’était honnêtement mon seul but ici. Je suis tellement reconnaissant et heureux. Je veux juste montrer au monde ce qu’est le breaking et je pense qu’on a fait un travail fantastique aujourd’hui. Phil Wizard

Phil Wizard a découvert le breaking dans les rues de Vancouver. Samedi, il a fait découvrir le breaking au monde entier.

Le parcours olympique de Phil Wizard Tour préliminaire : Victoire de 13-5 contre Dany Dann (FRA) Victoire de 10-8 contre Kuzya (UKR) Victoire de 17-1 contre J Attack (AUS) Quarts de finale : Victoire de 19-8 contre Lee (NED) Demi-finale : Victoire de 17-10 contre Shigekix Finale Victoire de 23-4 contre Dany Dann (FRA)