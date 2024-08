(Saint-Denis) Après s’être placé deuxième à l’amorce du dernier tour, Jakob Ingebrigsten a fondu sur le pauvre Éthiopien Hagos Gebrhiwet, mis en orbite par ses compatriotes Mehary et Yihune en finale du 5000 m, samedi soir, aux Jeux olympiques de Paris.

Malheureux quatrième du 1500 m, le phénomène norvégien du demi-fond ne se ferait pas avoir de nouveau. À l’entrée du dernier virage, le double champion mondial en titre a déposé Gebrhiwet, auteur de la deuxième performance de l’histoire ce printemps à Oslo, pour sprinter vers la deuxième médaille d’or olympique de sa carrière après le 1500 m de Tokyo.

Au moment où Ingebrigsten coupait la ligne d’arrivée avec une confortable avance, Thomas Fafard se trouvait au même endroit où le Norvégien avait attaqué 30 secondes plus tôt. Seul au monde. Le visage grimaçant. Et la cheville droite en compote, conséquence d’un contact impliquant le Kényan Jacob Krop (10e), nous apprendra-t-il plus tard.

Le moral dans les talons, le Québécois est passé une dernière fois devant le drapeau sur lequel des membres de sa famille, vraisemblablement ses parents, avaient inscrit son nom en grosses lettres noires.

Largué à une quinzaine de secondes de l’avant-dernier concurrent, Fafard s’est rendu jusqu’au fil pour arrêter le chrono à 13 min 49,69, autant dire une éternité pour celui qui avait réussi un record personnel de 13 min 05 en mai à Bruxelles, ce qui l’a éventuellement conduit, contre toute attente, à ses premiers Jeux.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Thomas Fafard (à droite)

Vingt-deuxième et dernier de cette finale, pour laquelle il s’était qualifié in extremis en évitant la chute de quatre concurrents en demi-finale, Fafard est allé s’asseoir sur une chaise pour tenter de comprendre ce qui venait de le frapper. Il a raconté sa mésaventure au rival britannique qui a fini avant-dernier, avant de se lever pour se diriger vers la zone d’entrevues, la fierté touchée.

Cheville en douleur

Ce ne sont pas tous les contes de fées qui se terminent bien. « Je regarde en arrière, je vois que je suis dernier, on ne se contera pas de croquettes, ça fait chier en est… » a admis Fafard en délassant son soulier droit, le tibia écorché par un coup de crampon.

Pas le genre à dorer la pilule, l’étudiant au DEP en mécanique d’engins de chantier qui a d’abord fait parler de lui en début d’année en abaissant le record québécois à sa première tentative au demi-marathon. Emballé par cette première expérience, il imaginait son avenir sur route plutôt que sur la piste, malgré d’évidentes qualités sur 5000 m.

Après son coup de force de Bruxelles, il a confirmé sa participation aux JO en prenant le deuxième rang du 5000 m aux Essais olympiques de Montréal, où son ami Jean-Simon Desgagnés, 13e du 3000 m steeple à Paris, lui avait mis la table à titre de lièvre. Le même jour, il avait signé un contrat de deux ans avec un équipementier, un tournant décisif pour l’athlète de 25 ans.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Thomas Fafard (à droite)

La finale dans la Ville Lumière était un boni, et le coureur de Repentigny l’a attaquée comme s’il n’avait rien à perdre, ne sortant pas des 10 premiers pendant la première moitié de l’épreuve, disputée à un rythme confortable jusque-là. Son déséquilibre dans la ligne droite opposée lui a fait tordre sa cheville.

Ça n’a pas affecté la performance, mais ça m’a complètement sorti mentalement de la course. À partir de là, c’est juste du négatif qui me passait par la tête et ça allait de pis en pis. Thomas Fafard

Thomas Fafard s’attend à ce que « ce ne soit que du négatif qui ressorte dans les 24 prochaines heures, parce que la course a été une catastrophe ». « Mais en tout et pour tout, ça a été une expérience incroyable [les Jeux olympiques]. »

Au-delà de sa cheville qui commençait à enfler, il s’inquiétait que sa contre-performance nuise à sa candidature pour des invitations à de grandes rencontres.

« Oui, j’ai fait une finale olympique, mais quand tu ne livres pas la marchandise, il passe à l’autre. »