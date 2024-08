(Paris) Le Canadien Marco Arop a décroché la médaille d’argent à l’épreuve masculine du 800 mètres, samedi, aux Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

Arop a franchi la ligne d’arrivée en un temps de 1:41,20, ce qui constitue un record des Amériques. Il s’agit de sa meilleure performance en carrière et la quatrième meilleure de tous les temps.

Originaire d’Edmonton, Arop est passé à un centième de seconde d’obtenir la médaille d’or, alors qu’il a tout juste été devancé par le Kenyan Emmanuel Wanyonyi (1:14,19). Ce dernier a aussi réalisé sa meilleure course en carrière et la troisième meilleure de l’histoire.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Marco Arop

« Ce n’est pas la première fois que nous avons une finale de la sorte. Je savais que Wanyonyi allait connaître de bons 10 derniers mètres. Je tentais simplement d’égaler son niveau », a dit Arop à propos des derniers mètres de la course.

L’Algérien Djamel Sedjati a gagné la médaille de bronze grâce à un chrono de 1:41,50.

Arop, le champion du monde en titre, a amorcé la course à l’arrière du peloton pour conserver ses énergies. Au deuxième et dernier tour, il a accéléré le rythme et il a dépassé plusieurs adversaires.

Le dernier en lice pour l’athlète de 25 ans était Wanyonyi, mais après quelques petits coups de coude, Arop a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Marco Arop et Emmanuel Wanyonyi au fil d’arrivée

Arop, qui courait dans le neuvième couloir, avait terminé deuxième de sa vague au premier tour et il avait gagné sa demi-finale pour accéder à la finale.

Il était devenu le deuxième Canadien à obtenir une médaille à l’épreuve masculine du 800 mètres aux Mondiaux, en compagnie de Gary Reed, qui avait gagné l’argent en 2007.

« J’ai passé une excellente soirée. Nous nous sommes battus pour cette journée toute l’année et nous pensions l’avoir bien chronométrée. Je ne pourrais tout simplement pas être plus heureux de la façon dont j’ai couru, a souligné Arop. J’ai un énorme sommet en carrière et une médaille d’argent. Je ne peux pas être en fâché. »

La médaille olympique d’Arop est la première du Canada dans cette épreuve depuis que Bill Crothers a remporté l’argent aux Jeux de Tokyo, en 1964, et la cinquième l’histoire du pays.

Alex Wilson et Phil Edwards ont respectivement décroché l’argent et le bronze aux Jeux de Los Angeles, en 1932, tandis qu’Edwards a remporté une autre médaille de bronze aux Jeux olympiques de Berlin, en 1936.

Fafard largué en finale du 5000 m

Un peu plus tard au Stade de France, le Québécois Thomas Fafard a terminé au dernier rang de la finale olympique du 5000 m.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Thomas Fafard (au centre)

Il a complété la distance avec un temps de 13 min 49,69 s, loin derrière l’avant-dernier coureur. Fafard a été largué en fin de course, alors qu’il avait été dans le peloton pendant une bonne partie de l’épreuve.

Devant, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (13 min 13,66 s) a raflé l’or, faisant oublier sa déconfiture au 1500 m. Ingebritsen avait été exclu du podium à la surprise générale.

Mais samedi, il a conservé ses forces pour les deux derniers tours. Prenant le dessus sur un trio d’Éthiopiens en perte de vitesse à ce moment de la course, le Norvégien a finalement enregistré son meilleur temps de la saison.

Le Kényan Ronald Kwemoi (13 min 15,04 s) est parvenu à retenir la poussée de l’Américain Grant Fisher (13 min 15,13 s). Les deux ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

Avec Jean-François Téotonio, La Presse