(Paris) Sous la tour Eiffel magnifiquement illuminée, les yeux de Brandie Wilkerson et de Melissa Humana-Paredes scintillaient encore, dans la nuit de vendredi à samedi, une heure après avoir reçu leur médaille d’argent.

Pourtant, elles venaient de perdre l’or aux mains des Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Duda Santos Lisboa en trois manches (26-24, 12-21, 15-10). Mais Wilkerson et Humana-Paredes venaient d’entrer dans l’histoire en devenant les premières joueuses canadiennes de volleyball de plage à monter sur le podium olympique.

Lorsque le dernier bloc au filet de Wilkerson est tombé hors ligne, elle s’est immédiatement dirigée vers sa partenaire. Aussi cruelle la défaite soit-elle, voir la mer de partisans brésiliens inonder les abords du terrain avec leurs drapeaux format géant n’a pas miné leur moral. Elles savaient avant même le début du duel qu’elles se butaient à une meilleure équipe, sur papier.

Dans tous les cas, la médaille était assurée. Et l’histoire était déjà écrite. « Je suis tellement contente d’entrer dans l’histoire du volleyball de plage canadien. Je ne pourrai jamais me le sortir de la tête. Je suis tellement fière en plus de le faire avec Melissa. Je crois que cette médaille reflète tout notre travail. Qu’elle soit en or ou non », a expliqué Wilkerson, cette combattante acharnée néanmoins satisfaite de sa deuxième place.

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont perdu en finale contre les Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Eduarda Santos Lisboa.

Les deux Torontoises forment un duo depuis l’automne 2022, lorsque Volleyball Canada a décidé de tout miser sur Wilkerson et Humana-Paredes. La première s’est donc séparée de Heater Bensley et la seconde de Sarah Pavan. La fédération avait tout orchestré pour permettre au Canada de monter sur le podium à Paris.

Malgré cela, les deux meilleures joueuses au Canada ont refusé, dès leur association, de mesurer leur succès au nombre de médailles. « Notre but, quand on est devenues une équipe, c’était de devenir des modèles pour la nouvelle génération, mais surtout, de changer le discours qu’on entend tout le temps. Le Canada est un pays hivernal, mais on est vraiment très bonnes au volleyball de plage ! »

Humana-Paredes, fille de deux réfugiés politiques chiliens, souhaite que cette médaille puisse servir de leçon et d’exemple : « On espère pouvoir montrer à de jeunes filles, plus spécifiquement à de jeunes filles de couleur, qu’on peut tout accomplir quand on y met les efforts. Il n’y a pas un seul modèle de joueuse. Si tu es intéressée, si tu aimes nous voir jouer, essaye-le », a-t-elle imploré, en larmes.

Si près et si loin

Galvanisées par la grandeur du moment, la splendeur du stade et les huées d’une foule majoritairement brésilienne, Wilkerson et Humana-Paredes sont sorties des blocs comme si cette finale olympique était un sprint.

En retard 7-2, Duda et Ana Patricia ont demandé un temps d’arrêt. Le meilleur duo au classement mondial avait perdu ses repères sur le terrain tellement les Canadiennes contrôlaient le rythme du match. Humana-Paredes, notamment, ne laissait rien passer en défense. Elle était partout en même temps pour retourner les attaques de ses rivales. Comme si elle était capable de ralentir le temps pour se rendre à chaque ballon.

« Elle est la meilleure défenseure au monde et je le savais même avant qu’elle soit ma coéquipière, a spécifié Wilkerson. Ça change tellement de choses de savoir que si je rate mon bloc, elle va s’en occuper et qu’en me retournant, le ballon sera encore dans les airs. J’adore ça ! »

PHOTO ESA ALEXANDER, REUTERS Wilkerson et Humana-Paredes viennent d’entrer dans l’histoire en devenant les premières joueuses canadiennes de volleyball de plage à monter sur le podium olympique.

Cependant, un match de volleyball de plage s’apparente davantage à un marathon qu’à un sprint. Les Brésiliennes se sont ressaisies et ont remporté la manche 26 à 24.

« On n’a jamais abandonné et vous avez pu le voir à la manière dont on a répondu en deuxième manche », a cependant relancé Humana-Paredes. Effectivement, sa partenaire et elle ont survolé la seconde manche avec une aisance déconcertante. Elles jouaient sans complexe devant des rivales qui avaient la médaille d’or à portée de main. Les Brésiliennes ont été hypnotisées par leurs adversaires.

Mais dans la manche ultime, les championnes du monde en 2022 et les vice-championnes en 2023 ont révélé leur vrai visage. Notamment Duda, impériale sur les contre-attaques et chirurgicale sur ses attaques. En fin de manche, « simplement parce qu’on a manqué nos chances et qu’on a laissé beaucoup de points sur la table », a expliqué Humana-Paredes, les Canadiennes ont laissé filer leurs adversaires vers la plus haute marche du podium.

Le parcours

Parce qu’elle est passée si près du but, Humana-Paredes s’en voulait. « Tu peux te préparer le mieux possible, arriver une journée donnée et ne pas jouer comme tu en es capable. »

Mine de rien, ce match était à leur portée. Mais le septième duo au classement mondial affrontait le premier. Les Brésiliennes revendiquaient sept titres depuis 2022, contre deux pour les Canadiennes. Dans leur manière de gérer les moments clés et de ne jamais paniquer malgré des écarts considérables au pointage, Duda et Ana Patricia ont prouvé pourquoi elles formaient le meilleur duo de la planète depuis trois ans.

Reste que les Canadiennes leur ont livré une opposition de taille, suffisante pour inquiéter celles qui étaient invaincues en six matchs depuis le début de la quinzaine olympique. Elles avaient perdu seulement une manche.

C’est de la folie. C’est la finale des Jeux olympiques. Ce sont les deux meilleures équipes au monde qui se battent pour le même petit morceau d’or. Tout le monde travaille fort, tout le monde est talentueux, tout le monde s’est préparé mentalement pour arriver jusqu’ici. Brandie Wilkerson

La tension était telle qu’en troisième manche, Wilkerson et Ana Patricia se sont embrouillées en milieu de terrain, s’injuriant à travers les mailles du filet. La querelle a duré quelques minutes. Situation assez inusitée dans ce sport reconnu pour sa bonne entente. « Honnêtement, il y a seulement eu une erreur de communication, a juré Wilkerson, après coup. Après un gros jeu, j’ai vu ma famille derrière et je leur ai fait un geste de célébration et elle pensait que je la narguais. Après, on se demandait qui avait commencé à insulter l’autre et on s’est mal comprises. »

Pour calmer les ardeurs des deux compétitrices, le responsable de la musique au stade Tour Eiffel a fait résonner la pièce Imagine, de John Lennon. « C’était hilarant ! », a confirmé Wilkerson.

« Tu peux bien dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul », chantait l’ancienne gloire des Beatles en 1971.

Environ 50 ans plus tard, deux Canadiennes aux mêmes ambitions se sont trouvées. Ensemble, au cœur de la Ville Lumière, elles ont réalisé leur rêve tout en préparant la voie pour permettre aux prochaines générations d’en faire autant. Sinon plus.

« On a montré à beaucoup de gens ce qu’on pouvait faire et ce que pouvaient réaliser deux joueuses talentueuses et obstinées, a insisté Humana-Paredes. Peu importe ton classement, tes statistiques, il faut se battre jusqu’au bout. »

Et personne ne pourra leur reprocher d’avoir failli à la tâche.