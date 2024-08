Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont perdu en finale contre les Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Eduarda Santos Lisboa

Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson avaient le visage long. La médaille d’argent qu’elles venaient de décrocher n’était pas celle qu’elles voulaient. Mais leur exploit n’en est pas moins remarquable.

Le duo canadien s’est incliné au terme d’un duel endiablé en finale du tournoi olympique de volleyball de plage, conclu en trois manches de 26-24, 21-12 et 15-10 face à Ana Patricia Silva Ramos et Eduarda Santos Lisboa, du Brésil.

Jamais, depuis l’introduction de ce sport aux Jeux en 1996, des femmes n’avaient remporté une médaille pour le Canada – jamais elles n’avaient même atteint une demi-finale. Humana-Paredes et Wilkerson étaient donc déjà entrées dans l’histoire bien avant le début du match ultime.

Mais tant qu’à avoir atteint la finale, elles ne voulaient pas y jouer les figurantes. Elles ont été sans conteste à la hauteur.

Les Canadiennes ont amorcé le match en lionnes face au meilleur duo du monde, qui n’avait perdu qu’une seule manche de tout le tournoi jusque-là.

Au premier set, Brandie Wilkerson était intraitable au filet, tant au contre que dans les charges offensives. Rapidement, les Canadiennes se sont forgé une avance confortable de six points, qu’elles ont conservée un bon moment.

Or, en retard 7-13, les Brésiliennes ont commencé à peu à peu combler le fossé, jusqu’à créer l’égalité à 17-17, et même à s’approprier l’avance. Les belligérantes se sont ensuite échangé les points, provoquant un long bris d’égalité qui est allé à l’avantage de Silva Ramos et Santos Lisboa.

Malgré leur avance gaspillée de la première manche, les Canadiennes n’ont pas perdu leur concentration au début de la suivante. Après une lutte serrée jusqu’à 10-10, les Brésiliennes ont commencé à multiplier les erreurs et les fautes directes. C’est alors Humana-Paredes qui s’est démarquée, mettant à profit ses lectures de jeu opportunes et ses coups précis. Les Canadiennes n’ont jamais regardé en arrière jusqu’à l’emporter facilement 21-12.

Les Brésiliennes se sont cependant ressaisies pour la manche ultime, nettoyant les erreurs de leur jeu et frappant tous les points opportuns. Le duel s’est conclu sur un contre raté de Wilkerson.

Les Brésiliennes se sont effondrées en larmes de joie, pendant que les Canadiennes retraitaient sur les lignes de côté. La défaite est, on le comprenait, douloureuse. Mais la victoire pour l’avancement de leur sport au Canada était, elle, bien réelle.