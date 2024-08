De gauche à droite : Andre De Grasse, Brendon Rodney, Jerome Blake et Aaron Brown ont offert une première médaille d’or au Canada au relais 4x100 m depuis 1996.

Vingt-huit ans après le miracle d’Atlanta, le miracle de Paris. Les Canadiens ont remporté la médaille d’or au relais 4x100 m sur la piste d’athlétisme.

Sous une pluie battante au Stade de France, tout a fonctionné pour le quatuor unifolié. Aaron Brown a connu un fort départ, et Jerome Blake a enchaîné avec la même fougue, tout comme Brendon Rodney. Trois relais sans faute ont conduit au dernier droit, mené par Andre De Grasse, qui a parcouru les 100 derniers mètres en 8,89 secondes – Blake avait couru son segment en 8,98 s.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS Andre De Grasse

Au fil d’arrivée, le Canada a précédé l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Les Américains, disqualifiés, ont connu une sortie catastrophique.

Exclu des finales individuelles au 100 m et au 200 m au cours de la dernière semaine, De Grasse avait expliqué être embêté par une blessure au muscle ischiojambier revenue le hanter juste avant les Jeux. Il avait toutefois estimé qu’il serait plus à l’aise au relais, profitant d’un départ lancé plutôt que sur les blocs.

Sa prédiction s’est avérée. Il a foncé à un rythme effarant, menant d’un bout à l’autre la dernière section de la compétition. Courant dans le couloir 9, il a jeté un regard à sa gauche tout juste avant l’arrivée, constatant la victoire qu’il était sur le point de sceller.

Tout de suite après l’arrivée, il a sauté dans les bras d’Aaron Brown. Leur exaltation était certainement mêlée de surprise, alors que les Canadiens n’étaient pas perçus comme des favoris dans ce relais.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Andre De Grasse célèbre avec son coéquipier Aaron Brown.

Le pays récolte ainsi une troisième médaille de suite au 4x100 m masculin, après le bronze à Rio en 2016 et l’argent à Tokyo en 2021. De Grasse, lui, porte son total personnel à sept en carrière – trois au relais, deux bronzes au 100 m ainsi que l’or et l’argent au 200 m.

Les Canadiennes septièmes

Chez les femmes, les Canadiennes se sont contentées du septième rang en finale du relais 4x100 m, dans une course remportée par les Américaines.

Le premier segment, celui de Sade McCreath, a été le plus lent, et le premier relais, à Jacqueline Madogo, a été relativement difficile. Dernière à s’élancer, la Québécoise Audrey Leduc a été la plus rapide de son équipe (10,27 s) après avoir accepté le témoin des mains de sa compatriote Marie-Éloïse Leclair. Le quatuor a conclu l’épreuve en 42,69 s.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Marie-Éloïse Leclair

Les quatre Canadiennes en étaient à leurs premiers Jeux olympiques. C’est ce qui a fait dire à Audrey Leduc, en entrevue à Radio-Canada, qu’elle souhaitait transporter vers les prochains Championnats du monde cette expérience acquise à Paris.

Les États-Unis n’ont causé aucune surprise en décrochant l’or en 41,78 s, tout juste devant la Grande-Bretagne (41,85 s) et l’Allemagne (41,97 s).

Championnes olympiques en titre, les Jamaïcaines n’ont pu faire mieux qu’une cinquième place.