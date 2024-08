28 ans plus tard, les Canadiens sont de retour au sommet

(Saint-Denis) Posté à la ligne des 80 mètres, Bruny Surin avait l’un des meilleurs sièges parmi les 70 000 du Stade de France. Drapeau unifolié prêt à être déployé, le chef de mission de l’équipe canadienne y croyait.

Les performances individuelles quasi calamiteuses des sprinteurs à Paris n’avaient pas éteint son légendaire enthousiasme.

En matinée, il avait publié une « story » sur Instagram, dans laquelle il rappelait à Aaron Brown, Jerome Blake, Brendan Rodney et Andre De Grasse que rien ne pouvait surpasser une équipe. « Quand on met nos efforts ensemble, on peut faire des miracles », leur a-t-il envoyé en substance. En sourdine, le rappel d’Atlanta en 1996.

Qualifiés par la porte arrière, cantonnés à l’extérieur dans le couloir 9, les Canadiens ne s’annonçaient pourtant pas comme des acteurs de premier plan de cette finale du relais 4 X 100 m, vendredi soir.

Encore moins avec De Grasse sur une jambe et perturbé par le départ de son entraîneur dans la controverse. Après la sixième place encourageante des jeunes relayeuses menée par Audrey Leduc, les espoirs canadiens reposaient plutôt sur la lanceuse de poids Sarah Mitton en cette avant-dernière soirée d’athlétisme, douchée par une ondée imprévue.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre De Grasse

Le quatuor canadien, dont la majorité des membres travaillent ensemble depuis le bronze de 2016 à Rio et l’argent à Tokyo, ne l’entendait pas ainsi.

La magie

Après les qualifications de la veille, où le Canada avait été l’ultime repêché par le temps, Brown avait affirmé qu’une bonne séance vidéo leur permettrait de procéder à des réglages et à renverser la vapeur.

« Je n’ai jamais cessé d’y croire, a assuré le premier relayeur. Ces gars-là peuvent réussir des choses incroyables quand on se rassemble, qu’on y met notre esprit. »

Si ça se trouve, le couloir 9 et ses courbes moins prononcées favoriseraient les sprinteurs canadiens, en particulier Blake et Rodney et leurs longues jambes. Même la pluie a semblé l’épargner.

« Il ne faut jamais nous sous-estimer, peu importe la situation, a ajouté Brown. Comme je l’ai mentionné jeudi, couloir 2, couloir 9, on peut être dans les gradins, ça n’a pas d’importance. Donnez-nous une chance, ces gars peuvent créer de la magie ensemble. »

Blake, le comique du groupe, a annoncé la couleur en début de journée : « Réveillez-vous, let’s go, on a une course à gagner ! »

Brown : « Je n’avais même pas envie de sortir du lit après ce qui s’est passé individuellement. Je suis tombé malade en arrivant ici. Je n’ai pas du tout bien performé. Mais ce gars-là, il a dit non, on va faire ça en relais. On va bien terminer cette compétition. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre De Grasse assurait le dernier relais canadien

De Grasse était tout aussi débiné après ses éliminations en demi-finale des épreuves individuelles. Son muscle ischiojambier tendu, qui l’avait ralenti au 200 m, l’inquiétait également. Au moins, il faisait chaud, des conditions favorables pour sa mise en jambes qu’il a étirée sur deux heures.

Les gars m’ont crinqué. Ils m’ont dit : essaie d’être Andre De Grasse. Va courir et laisse tout sur la piste. La moitié de la bataille est mentale, n’est-ce pas ? Andre De Grasse

À l’entraînement, il a retravaillé l’échange avec Rodney, qui s’était mal déroulé en qualifications. Ils en ont pratiqué un dernier, juste pour être certains, avançant la marque un peu pour lui permettre d’accélérer plus longtemps avant de recevoir le témoin.

L’homme des grandes occasions

Sur le coup de 19 h 40, les fauves ont été lâchés sur la piste violette du Stade de France. Les Canadiens ont placé leur bras en X à la présentation, peut-être une façon de conjurer le mauvais sort.

Même privés du fantasque Noah Lyles, infecté par la COVID-19, les Américains, premiers qualifiés, ont affiché leur mine arrogante habituelle, eux qui attendent pourtant un premier sacre depuis 2000.

Bruny Surin a souligné à Eric Myles, chef du sport du Comité olympique canadien, que le rebrassage de leur alignement n’annonçait rien de bon. Il avait vu juste : Christian Coleman et Kenny Bednarek ont totalement raté la première transmission du témoin, ce qui a bousillé leur course et leur a valu une disqualification.

PHOTO ANTONIN THUILLIER, AGENCE FRANCE-PRESSE Andre De Grasse (complètement à gauche) reçoit le témoin des mains d'Aaron Brown

Pendant ce temps, Brown a passé à Blake sans trop d’encombres. Ce dernier a ensuite réussi « sa meilleure ligne droite opposée à vie », dixit De Grasse. Le Canada était troisième quand Blake a glissé le bâton au creux de la paume de Rodney, lui hurlant ses encouragements tandis qu’il se dirigeait vers De Grasse au bout de la courbe.

À ce point, les Japonais et les Italiens, dans les deux couloirs intérieurs, bénéficiaient d’une priorité d’un ou deux dixièmes sur le Canada.

La balle était dans le camp de De Grasse, l’homme des grandes occasions. Après un échange parfait, il s’est envolé, reprenant l’Italien Tortu et le Japonais Ueyama à 20 m de la ligne, juste sous les yeux de Surin. Le Sud-Africain Akani Simbini et le Britannique Zharnel Hughes gagnaient du terrain, mais trop tard : le Canadien aux verres fumés a encore démontré pourquoi il était l’un des meilleurs finisseurs de l’histoire. Usain Bolt peut en témoigner.

« On l’a fait ! »

Bras dans les airs, De Grasse a sauté dans les bras de Brown. Les deux se sont mis à tournoyer. Vingt-huit ans après le sacre dramatique de Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin et Donovan Bailey, la feuille d’érable remportait de nouveau l’or au relais 4 X 100 m. Le public assommé et silencieux d’Atlanta en 1996 avait fait place à la liesse habituelle du Stade de France.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre De Grasse célèbre avec son coéquipier Aaron Brown.

Leduc, Marie-Éloïse Leclair, Jacqueline Madogo et Sadé McCreath sont redescendues sur la piste pour féliciter leurs coéquipiers.

Surin a pu brandir son drapeau avant de faire l’accolade au quatuor. « On l’a fait, on l’a fait ! » s’emballait le chef de mission avec Eric Myles, son acolyte parisien.

« On a failli faire une crise cardiaque, c’était malade ! » confiera Surin en arrivant à la finale du volleyball de plage féminin.

Vivre ce moment-là, 28 ans plus tard, le Canada gagne une autre médaille d’or, j’en suis témoin et en plus je suis chef de mission ? Pour moi, c’est un rêve. C’est irréel. Ça se peut pas, ça se peut pas… Je capote, littéralement ! Bruny Surin

Bruny Surin s’attendait à ne pas fermer l’œil de la nuit, lui qui avait surmonté une déception individuelle en 1996 avant de lever les bras après avoir passé le bâton à Bailey. « Et Glenroy ne dormira pas non plus, je peux te l’assurer ! C’est fou, c’est malade ! J’ai la vidéo, des photos, j’ai toute ! »

Comme en 1996

Plus contenu que son ancien coéquipier, Gilbert n’a pas fait semblant qu’il s’attendait à cette médaille d’or. Nommé entraîneur-chef de l’équipe canadienne en 2017, il a toujours conservé la responsabilité des relais, avec une idée en tête.

« Quand j’ai commencé ce travail, mon objectif était de constituer une équipe capable de gagner les Jeux olympiques, a-t-il rappelé en zone mixte. Nous avons gagné les Jeux en 1996, et je voulais entraîner une équipe qui ferait exactement la même chose que nous avions faite. Ces gars-là l’ont fait ce soir. Ils m’ont même surpris. »

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Le quatuor canadien avec leur médaille

L’objectif de Brown, Blake et Rodney était d’offrir un coussin suffisant à De Grasse. « Ces quatre gars-là sont au sommet du sprint, a ajouté Gilbert. Ils ne sont pas vieux, mais ils ont couru beaucoup de courses et ont eu très peu de repos avant de venir faire ce qu’ils ont fait aujourd’hui. Cela illustre bien où ils en sont. Ils écoutent. Leur confiance est immense. Ils croient en ce qu’ils peuvent accomplir ensemble, et ils nous l’ont montré ce soir. »

Avec cette victoire, De Grasse détient maintenant sept médailles olympiques, dont deux en or. Le coureur de 29 ans rejoint ainsi la nageuse Penny Oleksiak à titre d’athlète le plus décoré de l’histoire canadienne à des Jeux d’été.

« C’est incroyable, a commenté De Grasse, qui se projette déjà vers 2028. La septième est spéciale. Elle montre ma détermination, mon travail acharné et ma persévérance. Je suppose que je pourrais dire à mes enfants et à tout le monde que celle-ci a probablement été la plus difficile. Parce que ce n’était pas aussi fluide que lors des deux derniers Jeux olympiques. C’est un très grand moment pour moi, et c’est l’un de ceux dont je me souviendrai toujours avec l’or au 200 mètres [à Tokyo]. »

Il ne sera pas le seul.