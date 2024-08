(Saint-Denis) Audrey Leduc n’est pas toujours la plus rapide. La sprinteuse de Gatineau a été la dernière à dévaler la rampe de la zone mixte pour rejoindre ses compatriotes et célébrer la médaille d’or au relais masculin, vendredi soir.

Quinze minutes plus tôt, les relayeuses canadiennes n’ont peut-être pas marqué l’histoire au 4 x 100 m, mais en terminant sixième – à la suite de la disqualification de la Suisse –, elles ont néanmoins inscrit le meilleur résultat canadien à cette épreuve depuis une médaille d’argent aux Jeux boycottés de 1984 à Los Angeles.

Auteures d’un record canadien en demi-finale la veille (42,50 s), Sadé McCreath, Jacqueline Madogo, Marie-Éloïse Leclair et Leduc ont cette fois arrêté le chrono à 42,69 s dans une finale disputée sous la pluie.

« C’est vraiment une belle course, une belle expérience, même si le temps était moins rapide qu’en qualifications, a déclaré Leduc. Il s’agit de pratiquer en tant qu’équipe, d’être capables de performer au même niveau dans la deuxième course. C’est la première année qu’on est les quatre ensemble, c’est un début olympique. Il s’agit juste de garder toute cette énergie, cette adrénaline, ça nous fera grandir pour les prochains championnats du monde. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc

Après « un petit moment de panique » sur une transmission laborieuse avec McCreath, Madogo a filé vers Leclair qui est « partie agressivement en ne pensant qu’à Audrey ». Les deux Québécoises avaient convenu de retarder un peu le passage du témoin pour permettre à Leduc de prendre un meilleur envol.

« Je n’ai jamais perdu espoir que je la rattrape et je lui faisais confiance, a relaté Leclair. On a eu une fin de course extraordinaire grâce à elle aussi. Je suis vraiment fière de nous et de tout ce qu’on a accompli. Ce n’est que la deuxième fois qu’on court ensemble et j’ai hâte de voir la suite. »

Troisième de son segment avec 10,27 s, Leduc a été un peu moins véloce que la veille (10,04 s), mais elle a néanmoins doublé sa concurrente néerlandaise pour remonter le Canada d’un rang.

La sixième place du pays marque un progrès par rapport à sa dernière participation aux JO en 2016. « On a tous ressenti la déception de notre absence aux championnats du monde l’an dernier, a noté Madogo. Non seulement on s’est qualifiées pour les Jeux olympiques, mais on a fait une finale. C’est vraiment un bon pas en avant pour le programme. »

En 2022, Leclair et Leduc s’échangeaient le témoin – un peu moins bien ! – aux Jeux du Canada à Niagara Falls, en route vers un record provincial et de la compétition. « Si on nous avait dit qu’on se rendrait aux Jeux olympiques et encore plus en finale, on n’en aurait pas cru nos deux oreilles ! », s’est exclamée Leclair.

La victoire des hommes est une véritable source d’inspiration pour les coureuses, qui, à l’exception de McCreath, ont 25 ans ou moins.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Sadé McCreath

« Honnêtement, il n’y a pas vraiment un mot qui va pouvoir décrire ce qu’ils ont accompli, a déclaré Leduc. Ça ne fait que prouver que tout peut arriver en finale olympique au relais. »

Leclair, 21 ans, a offert le même son de cloche, soulignant que les deux groupes se sont côtoyés de près cette année à l’entraînement et en compétition.

Ce n’est pas vrai que c’est tout le temps parfait, tout le temps beau. Même si ce sont des champions olympiques, ils ont aussi leurs obstacles à surmonter. Marie-Éloïse Leclair

Leduc conclut donc ses premiers Jeux avec deux demi-finales individuelles, une finale au relais et deux records nationaux. Ceux-ci s’ajoutent à sa marque au 200 m réalisée au printemps. Elle n’était pas prête à faire le bilan de sa première expérience olympique.

« Ça va de prendre de l’énergie et du temps pour essayer de réaliser ce que j’ai accompli cette année. »

Rien n’est décidé, mais la nouvelle femme la plus rapide du Canada n’excluait pas que la finale du relais soit sa dernière course de la saison.