(Saint-Denis) Ils ont beau avoir déjà une médaille olympique dans leur valise, les plongeurs canadiens Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens n’ont pas encore le sentiment du devoir accompli.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les deux médaillés de bronze à l’épreuve synchronisée à la plate-forme de 10 mètres ont franchi les préliminaires de l’épreuve individuelle, vendredi, aux Jeux olympiques de Paris.

Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, a obtenu un pointage cumulatif de 407,20 points pour ses six plongeons. De son côté, Wiens, de Pike Lake, en Saskatchewan, a accumulé 485,25 points.

Ils ont terminé respectivement dixième et troisième, alors que les 18 meilleurs plongeurs se qualifiaient pour la demi-finale, qui aura lieu samedi. La finale sera aussi présentée samedi au Centre aquatique olympique.

Zsombor-Murray a affirmé ressentir peut-être un peu plus de pression à la suite de la performance du duo au synchro – car les attentes du public ont peut-être été relevées à son endroit.

Wiens, lui, a noté que le fait d’avoir déjà gagné une médaille lui donnait plus de confiance en ses moyens.

« Nous savions que nous avions la qualité pour gagner une médaille en synchro, a dit le Saskatchewanais âgé de 22 ans. À l’épreuve individuelle, je veux avoir la même mentalité, me dire que je peux gagner une médaille. »

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS Le Canadien Rylan Wiens

Les deux jeunes hommes ont remporté leur médaille le 29 juillet, lors du jour 3 des Jeux de Paris. Ils ont participé à un blitz médiatique le lendemain, puis ont pu célébrer avec leur famille. Depuis, ils ont repris l’entraînement pour se préparer pour l’épreuve individuelle.

« Je ne me suis pas dit que le travail était terminé et que je pouvais me reposer, a mentionné Zsombor-Murray. Ça n’a pas été trop difficile de revenir et faire mes six plongeons après le synchro. Nous savions qu’il y avait une autre compétition ensuite. »

Wiens a connu une journée sans faute durant les préliminaires. Il a même obtenu des notes de 9,0 pour son cinquième plongeon.

« Chaque fois que vous obtenez un bon score qui vous place en position de médaille, même si c’est durant les préliminaires, c’est une belle sensation, a-t-il dit. Mais maintenant, c’est derrière moi. Je dois penser aux demi-finales.

« Il n’y a pas d’avenir, pas de passé, que le présent. C’est ce que j’essaie de me dire durant les compétitions », a ajouté Wiens.

De son côté, Zsombor-Murray a raté son deuxième plongeon, recevant des notes de 4,0. Il a toutefois été en mesure d’éviter de se laisser sombrer par ce saut raté et a fait preuve de constance durant le reste de la compétition.

« Globalement, j’en ai fait assez pour avoir une place en demi-finale, a dit le seul représentant du Québec au sein de l’équipe canadienne de plongeon à Paris. Ce n’était certainement pas ma meilleure performance.

« J’ai raté mon deuxième plongeon, mais je devais ensuite me concentrer sur les plongeons suivants, parce que ce n’est pas fini avant le dernier plongeon. C’est pour ça que je m’entraîne. Je veux être capable de rester dans la compétition, même si je rate un plongeon », a-t-il poursuivi.

Le Chinois Yuan Cao a dominé la compétition avec 500,15 points. Le Japonais Rikuto Tamai a suivi en deuxième place avec 497,15 points.

La Chine a remporté sept des huit médailles d’or en plongeon aux Jeux de Tokyo il y a trois ans. Elle vise le balayage dans la capitale française, et elle est présentement 6-en-6 aux Jeux de Paris.

L’autre Chinois inscrit à la compétition à la plate-forme de 10 mètres vendredi, Hao Yang, s’est contenté du quatrième rang avec un pointage de 479,80.

Yang a raté son deuxième plongeon, après avoir dû reprendre sa préparation en équilibre, et il a reçu deux notes de 2,5 et une de 3,0.

« Tout le monde est humain et tout le monde peut faire une erreur », a rappelé Wiens.

« Je regardais tout le monde à l’entraînement. Nous sommes peut-être six ou huit à nous battre pour des médailles. La lutte sera féroce dès la demi-finale », a-t-il ajouté.

Et les deux Canadiens sont aussi affamés que leurs rivaux.