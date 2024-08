PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

Nathan Zsombor-Murray et l’art de ne pas trop penser

(Paris) « La dureté du mental », disait Bob. L’histoire ne dit pas si Nathan Zsombor-Murray a déjà écouté Les Boys, mais vendredi, il a montré qu’il a « du mental ».

Deux semaines après avoir été médaillé de bronze au 10 m synchro, le Québécois prenait part vendredi aux préliminaires de l’épreuve individuelle. Son pointage cumulatif de 407,20 lui a permis de terminer 10e et de faire partie des 18 plongeurs qui accèdent aux demi-finales.

« C’était assez, mais ce n’était certainement pas ma meilleure performance », a-t-il résumé après l’épreuve.

Zsombor-Murray, qui était l’avant-dernier de 26 plongeurs à s’élancer de la plateforme de haut vol, a superbement réussi son premier saut. Mais les choses se sont corsées au deuxième de ses six plongeons.

En voulant exécuter un 4 sauts et demi périlleux avant groupé, son plongeon au plus haut degré de difficulté, il a complètement raté sa verticale. Son score de 44,40 points l’a relayé au 14e rang. Au saut suivant, il a bien exécuté ses 3 sauts et demi périlleux arrière groupé, mais encore une fois, il a raté son entrée à l’eau. À la fin de ce tour, il a glissé au 19e rang, hors des demi-finales.

C’est là que ses efforts pour améliorer sa force mentale ces dernières années ont porté leurs fruits. Au lieu de s’effondrer sous la pression, qui peut être plus grande dans une compétition olympique, il est demeuré bien concentré.

« Je devais rester concentré pour le prochain parce que ce n’est pas fini jusqu’au dernier. C’est ce que j’entraîne : la mentalité, d’être capable de rester dans la compétition même après un plongeon manqué », a-t-il expliqué.

J’essaie de ne pas trop penser. C’est vraiment ça. Tu ne veux pas être trop influencé par tes pensées concernant le plongeon d’avant. Nathan Zsombor-Murray

Le natif de Pointe-Claire a mieux fait par la suite, remontant jusqu’au 10e rang. « Je suis heureux, a-t-il dit. C’est dans le milieu pour les demi-finales, alors c’est correct pour moi. »

L’autre Canadien, Rylan Wiens, – avec lequel Zsombor-Murray a remporté le bronze en synchro - a été impeccable du début à la fin des préliminaires. Il a pris le troisième rang, derrière le Chinois Yuan Cao et le Japonais Rikuto Tamai.

« Toutes les fois où tu obtiens de bons scores et que t’es en haut, dans un spot pour une médaille, même dans les préliminaires, ça fait du bien », a commenté le Saskatchewanais.

Fait intéressant, voire surprenant, Wiens a devancé le Chinois Hao Yang au classement. Rappelons que la Chine a remporté toutes les médailles d’or en plongeon depuis le début de ces Jeux olympiques…

Tout le monde est humain, tout le monde peut faire des erreurs. Ce sont les Jeux olympiques, la victoire est possible pour tout le monde. Rylan Wiens

La médaille accessible

Comme Zsombor-Murray et Wiens ont déjà décroché une médaille olympique le 29 juillet, on pourrait s’imaginer que leur mission est, en quelque sorte, accomplie à Paris et que la suite n’est que bonus. C’est faux.

« Après le synchro, nous avions deux jours pour tout réaliser, a expliqué Wiens. Après ça, j’ai essayé de l’oublier. L’épreuve individuelle est une tout autre compétition. J’ai assurément plus de confiance, je ne ressens pas plus de pression. »

« Nous savions que nous avions la qualité pour remporter une médaille en synchro. Maintenant, individuellement, j’essaie d’avoir la même mentalité où je me dis : “ ouais, j’ai une chance d’avoir une médaille ”. »

Zsombor-Murray avait sensiblement le même discours que son ami, à l’exception près du passage sur la pression…

« Peut-être qu’il y en a encore plus parce que tout le monde s’attend que je fasse une meilleure performance », a-t-il évoqué. J’ai peut-être un peu plus de pression de bien faire, de bien performer. Il n’y a pas moins de stress. »

Le Québécois remontera sur la plateforme samedi matin pour les demi-finales. S’il se qualifie pour les finales, ces dernières ont lieu le même jour, en après-midi.

Pour moi, le top 5 serait le but. Même si je suis 10e avec une très solide performance, je serai content. Je dirais que je pense moins au spot et plus à la performance. Nathan Zsombor-Murray

Reste qu’une médaille est « certainement possible », assure-t-il. Il en sait quelque chose : il en a déjà une dans sa valise.