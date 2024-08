(Saint-Denis) Pendant 2 minutes 10 secondes, la nageuse artistique Audrey Lamothe a livré le programme dont elle avait rêvé aux côtés de Jacqueline Simoneau aux Jeux olympiques de Paris.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les 10 dernières secondes de sa performance ont transformé son rêve en cauchemar.

Lamothe a mal exécuté le dernier élément de leur programme technique, imposant une sévère pénalité au duo canadien, qui a dû se contenter du 15e rang en ouverture de la compétition en duo, vendredi au Centre aquatique olympique.

« C’est un blanc total. Je ne me souviens de rien, a raconté Lamothe, les émotions toujours à fleur de peau. Je sais juste que je n’étais pas sur la musique. Je ne sais pas quel mouvement j’ai fait. J’ai juste essayé de finir à un moment donné. »

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AGENCE FRANCE-PRESSE Les deux Québécoises ont reçu une note de 201,5167 points pour leur performance sur le thème de Mission impossible.

Les deux complices se sont regardées à la fin de la performance. Les yeux de Simoneau étaient plus inquiets que rayonnants.

« Vous avez une certaine conscience de ce qui se passe dans l’eau, a mentionné Simoneau. Il y avait une pression d’eau qui me touchait dans le dos. Je savais que c’était un peu différent que d’habitude. Avec ma vision périphérique aussi, je voyais que nous ne faisions pas la même chose au même moment.

« Jusque-là, c’était une excellente nage. Ce n’était pas notre journée », a ajouté la Montréalaise âgée de 27 ans.

Simoneau et Lamothe effectuaient la performance avec le deuxième degré de difficulté le plus élevé, vendredi, à 41,100. L’erreur de Lamothe sur le huitième et dernier élément technique a réduit leur degré de difficulté à 29,300 et fait fondre leur score.

Elles ont donc reçu 110,0667 points pour les éléments et 91,4500 points pour l’impression artistique.

Les Chinoises Liuyi Wang et Qianyi Wang ont dominé la compétition avec un score de 276,7867 points, devant les Autrichiennes Anna-Maria Alexandri et Eirini-Marina Alexandri (267,2533) et les Néerlandaises Bregje de Brouwer et Noortje de Brouwer (264,7066).

Les médaillées de l’épreuve en duo seront connues seulement samedi, après la présentation des programmes libres.

Comme plusieurs de leurs rivales, les Canadiennes avaient mis le paquet dans leur programme dans l’espoir de pouvoir viser le podium. Leur pari a échoué, mais Simoneau et Lamothe refusaient de se laisser abattre par ce résultat.

« En mars, je ne pense pas que nous pouvions rêver à un degré de difficulté dans la quarantaine et nous nous sommes présentées aujourd’hui avec un degré de 41,1 », a souligné Simoneau, qui est sortie de la retraite et mis de côté ses études en médecine podiatrique pour participer à ses troisièmes Jeux olympiques.

Ça ne démontre pas le travail que nous avons fait ou le cheminement depuis que nous avons tenté la routine au complet une première fois le 25 mars. Ç’avait été un désastre. Notre cheminement a été incroyable. Il y a un an, j’étais étudiante à temps plein à l’université. Audrey n’aurait jamais pensé pouvoir nager avec moi. Le résultat est décevant, mais le simple fait d’être ici aujourd’hui aux Jeux de Paris, c’est une victoire. C’est une expérience unique. Audrey Lamothe

Lamothe, qui n’est âgée que de 19 ans, a promis de se racheter lors du programme libre, samedi.

« Malgré mon jeune âge, une de mes forces à d’aborder les choses une journée à la fois, une compétition à la fois, que ce soit bien allé ou non, a-t-elle dit. Aujourd’hui, nous allons digérer le moment. Nous allons sûrement pleurer une autre fois, mais demain [samedi] est une nouvelle journée. Nous allons effectuer un nouveau programme et mettre le paquet.

« Notre expérience olympique n’est pas finie. Il nous reste une deuxième nage malgré tout. L’objectif de performance reste le même. Nous pouvons juste donner le meilleur de nous-mêmes demain, puis nous verrons où ça nous mène. »

Le duo italien composé de Linda Cerruti et Lucrezia Ruggiero s’est retiré de l’épreuve dans les heures avant la compétition. Cerruti a été déclarée positive à la COVID-19 en début de journée. Les Italiennes avaient pris le sixième rang lors du programme technique aux derniers Mondiaux aquatiques, cet hiver à Doha, au Qatar.

La dernière médaille olympique canadienne en duo en natation artistique remonte aux Jeux de 1992 à Barcelone. Les sœurs jumelles Penny et Vicky Vilagos avaient gagné l’argent.

L’équipe canadienne, dont faisaient partie Simoneau et Lamothe, a pris le sixième rang de l’épreuve par équipes à Paris, plus tôt cette semaine.

Des Jeux de 2000 à Sydney à ceux de Tokyo en 2021, les athlètes russes ont gagné chaque épreuve de natation artistique. La Russie n’est pas présente aux Jeux de Paris en natation artistique, conséquence de son invasion de l’Ukraine depuis 2022.