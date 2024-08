PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

CANOË-KAYAK SPRINT

4 h 30 — Demi-finale du C2 500 m chez les femmes (finale à 6 h 40)

4 h 50 — Demi-finale du K2 500 m chez les femmes (finale à 7 h)

5 h 10 — Demi-finale du K2 500 m chez les hommes (finale à 7 h 20)

5 h 30 — Demi-finale du C1 1000 m chez les hommes (finale à 7 h 40)

Une autre journée chargée pour les Canadiens au Stade nautique de Vaires-sur-Marne. Katie Vincent et Sloan MacKenzie (C2 500 m), Courtney Stott et Natalie Davison (K2 500 m), Pierre-Luc Poulin et Simon McTavish (photo) (K2 500 m) et Connor Fitzpatrick (C1 1000 m) seront tous en action.