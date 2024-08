(Paris) Trois ans après avoir décroché la médaille de bronze en canoë biplace féminin sur 500 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo avec la Québécoise Laurence Vincent-Lapointe, la céiste canadienne Katie Vincent a réédité son exploit vendredi dans la capitale française.

La Presse Canadienne

Vincent et sa coéquipière Sloan MacKenzie ont terminé au troisième rang dans la même épreuve, vendredi, aux Jeux de Paris.

« La seule différence, c’est Sloan, a déclaré Vincent quant au changement de partenaire survenu après Tokyo, aux représentants du Comité international olympique après la course. Nous avons commencé notre aventure ensemble il y a deux ans. Nous avons terminé au sixième rang des Championnats du monde et maintenant nous sommes sur le podium olympique. Nous sommes très excitées. »

Je suis bouche-béé. Je suis très excitée. Je ne pourrais être plus fière de ce que nous avons accompli. Sloan MacKenzie

Vincent, de Mississauga, en Ontario, et MacKenzie, de Windsor Junction, en Nouvelle-Écosse, ont franchi la distance en une minute et 54,36 secondes, derrière les Chinoises Shixiao Xu et Mengya Sun, qui ont obtenu l’or.

Les représentantes de l’unifolié ont connu un bon départ, mais n’ont pu rivaliser avec la cadence imposée par les Chinoises, et elles ont été surprises par les Ukrainiennes, qui les ont battues à la photo-finish.

PHOTO BERTRAND GUAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Katie Vincent et Sloan Mackenzie

« Je savais que nous étions dans le top 3. Il faut rendre le crédit à l’Ukraine. Ça reste assez incroyable », a dit Vincent.

Quant à elle, McKenzie a reconnu qu’il y avait eu beaucoup de confusion après avoir franchi le fil d’arrivée.

« On ne voyait pas grand-chose. La foule était électrique et si bruyante ; donc ça nous a emportées. On a franchi le fil d’arrivée et on s’est dit : “ Qu’est-ce qui vient de se produire ? ” Nous avons alors appris que nous étions troisièmes, et nous étions très fières », a confié la Néo-Écossaise.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : Liudmyla Luzan, Anastasiia Rybachok, Sun Mengya, Xu Shixiao, Katie Vincent et Sloan MacKenzie sur le podium

Vincent et MacKenzie avaient établi un record olympique sur la distance mardi en complétant la distance en 1:54,16, un chrono qui a été abaissé à 1:53,73 par Shixiao et Mengya un peu plus tôt dans la journée en demi-finale.

Trois autres embarcations canadiennes ont échoué dans leur quête d’une médaille vendredi et devront plutôt se contenter des courses de classement, plus tard aujourd’hui.

Les kayakistes ontariennes Courtney Stott et Natalie Davison ont pris le huitième rang de la demi-finale en biplace sur 500 m en 1:42,57, tandis que leurs compatriotes Pierre-Luc Poulin et Simon McTavish ont abouti en sixième place dans la même discipline du côté masculin en 1:29,01.

Pour sa part, le céiste Connor Fitzpatrick, de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a terminé huitième en demi-finale du 1000 m masculin en 3:56,31.