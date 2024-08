Sloan MacKenzie et Katie Vincent

PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS

Katie Vincent et Sloan MacKenzie passent en finale

(Vaires-Sur-Marne) Les céistes canadiennes Katie Vincent et Sloan MacKenzie ont remporté leur demi-finale dans l’épreuve biplace féminine sur 500 mètres, vendredi matin, ce qui signifie qu’elles pourront lutter pour l’obtention d’une médaille.

La Presse Canadienne

Vincent, de Mississauga, en Ontario, et MacKenzie, de Windsor Junction, en Nouvelle-Écosse, ont franchi la distance en une minute et 55,34 secondes.

Les représentantes de l’unifolié se sont rapidement forgé une avance en tête avant que les Moldaves Daniela Cociu et Maria Olarasu prennent brièvement les commandes de l’épreuve, qui fut très serrée.

Vincent et MacKenzie avaient établi un record olympique sur la distance mardi en complétant la distance en 1:54,16, un chrono qui a été abaissé à 1:53,73 par les Chinoises Shixiao Xu et Mengya Sun un peu plus tôt dans la journée en demi-finale.

Trois autres embarcations canadiennes ont échoué dans leur quête d’une médaille vendredi et devront plutôt se contenter des courses de classement, plus tard aujourd’hui.

Les kayakistes ontariennes Courtney Stott et Natalie Davison ont pris le huitième rang de la demi-finale en biplace sur 500 m en 1:42,57, tandis que leurs compatriotes Pierre-Luc Poulin et Simon McTavish ont abouti en sixième place dans la même discipline du côté masculin en 1:29,01.

Pour sa part, le céiste Connor Fitzpatrick, de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a terminé huitième en demi-finale du 1000 m masculin en 3:56,31.