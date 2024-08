Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson

Le parcours historique des Canadiennes se poursuit au volleyball de plage.

Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont remporté leur duel de demi-finale contre les Suissesses Tanja Hüberli et Nina Brunner au compte de 14-21, 22-20 et 15-12.

Jamais un duo féminin n’avait même atteint le carré d’as avant les Jeux de Paris. Voilà maintenant les Canadiennes assurées d’une médaille d’argent ou d’or, alors qu’elles joueront en finale vendredi.

Les Suissesses étaient seules sur le terrain en première manche. Plus précises dans les échanges et plus efficaces au service, elles n’ont eu aucun mal à l’emporter 21-14.

Les Canadiennes sont revenues avec beaucoup plus d’aplomb au set suivant. En difficultés à 13-15, elles ont forcé le bris d’égalité, qu’elles ont remporté 22-20 en profitant de deux smashs suisses frappés hors ligne.

Elles ont poursuivi sur leur lancée au cours de l’engagement final, se forgeant rapidement des avances de 5-2 et 6-3, que les Suissesses ont toutefois effacées. À 10-10, Wilkerson a toutefois enchaîné les actions décisives, réussissant un smash et deux contres qui se sont convertis en points. Au service pour le match à 14-12, le duo unifolié a inscrit le point ultime en voyant ses adversaires envoyer le ballon loin hors ligne.

En finale, Humana-Paredes et Wilkerson affronteront les gagnantes du match opposant les Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Eduarda Santos Lisboa aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy ce jeudi après-midi.