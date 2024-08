(Paris) Thomas Fafard s’est qualifié de justesse pour les Jeux de Paris et, mercredi, pour la finale olympique du 5000 m. Cependant, personne dans son entourage n’est surpris de voir « le p’tit gars de Repentigny » briller au Stade de France.

« En toute franchise, quand il était plus jeune, il avait un bon caractère. C’est sûr que lorsqu’il y avait des gens sur la piste, dans son chemin, ça ne faisait pas tout le temps son affaire », raconte à La Presse Ariane Bouchard, entraîneuse de Fafard de 2012 à 2019, à la veille de la rentrée olympique de son ancien élève.

Drôle de hasard, le lendemain matin, Fafard a enjambé quatre de ses rivaux ayant trébuché dans son couloir pour se faufiler jusqu’en finale. À 80 m de l’arrivée, le Québécois de 25 ans a évité la circulation devant lui pour s’emparer de la huitième et dernière position donnant accès à la finale de samedi. Un résultat étonnant, considérant qu’il a été l’avant-dernier des 42 coureurs en piste à se qualifier pour cette épreuve.

« C’est quelqu’un de persévérant, qui a beaucoup de cœur au ventre. Il veut vraiment beaucoup. Il va aller s’arracher le cœur sur la piste », témoigne l’entraîneuse-chef du club d’athlétisme de Lanaudière-Olympique.

La ténacité et la patience dont il a fait preuve jusqu’à la fin du mois de juin pour obtenir son billet pour Paris ne surprennent pas Bouchard, car « ça demeure un gars très impliqué quand il entreprend quelque chose ».

Lorsque Bouchard a pris Fafard sous son aile vers l’âge de 13 ans, elle ne voyait pas en lui un futur olympien. « Il était talentueux, mais ce n’était pas un petit garçon qui était dominant. »

Aidé par « une technique de course très efficace » et « une très belle foulée », Fafard a gravi les échelons progressivement.

C’est vers l’âge de 16 ou 17 ans, lorsqu’il a amélioré ses habitudes de vie, qu’il s’est mis à mieux dormir, mieux manger et mieux s’entraîner, estime Bouchard, qu’il s’est illustré sur la scène provinciale dans différentes épreuves de demi-fond.

À l’image de sa première sortie olympique, où Fafard a alterné entre la 14e, la 9e, la 1re et la 8e place, son parcours n’a jamais été linéaire. Coureur naturel de demi-fond, il a récemment tenté sa chance au demi-marathon et en marathon, insatisfait de ses résultats sur 5000 m. « Il a vraiment très bien performé », estime Bouchard.

Toutefois, sa progression des derniers mois dans son épreuve de prédilection ainsi que la possibilité de se qualifier pour les Jeux de Paris l’ont convaincu de revenir à ses premiers amours.

« Il va en surprendre plus d’un »

Bouchard attendait la première ronde de Fafard avec « beaucoup de fébrilité ».

D’abord, parce que « c’est le premier athlète olympique que j’aurai coaché ». Ensuite, parce que « cette course est très importante dans mon parcours ».

Reconnaissante, la famille Fafard n’a jamais sous-estimé l’apport de Bouchard dans le parcours de Thomas. « Il venait à la maison et on lui faisait faire des périodes d’études, on l’a amené faire des activités, on l’a vraiment pris sous notre aile », se souvient-elle.

À quelques heures de voir son ancien protégé courir sur la piste violette du Stade de France, Bouchard nous avait fait une promesse avant de raccrocher : « J’ai hâte de le voir tout arracher, parce que le connaissant, je sais qu’il va en surprendre plus d’un. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Thomas Fafard lors du 5000 m, mercredi

Bouchard a même prédit avec une précision déconcertante le destin de Fafard : « Je sais que son objectif ultime est de faire la finale. Il va vouloir faire la course de sa vie. Je sais qu’on va assister à un gros show. »

Et elle n’aurait su mieux dire.

Entre amis

La participation surprenante de Fafard à ces Jeux olympiques trouve un écho retentissant dans sa ville natale de Repentigny.

Philippe Dupuis est son meilleur ami depuis toujours. Leurs parents se côtoient depuis leurs études universitaires en éducation physique.

Dupuis n’est pas surpris d’assister à l’épanouissement de « Thom » aux Jeux olympiques, devant son téléviseur.

Je n’ai jamais vu un gars avec un mental aussi puissant. Il a toujours été convaincu, quand il voulait quelque chose, qu’il allait l’avoir. Philippe Dupuis, au sujet de Thomas Fafard

Il rappelle d’ailleurs que la qualification de son plus proche confident mérite qu’on s’y intéresse. « La course a toujours été son sport numéro un. Alors que l’école n’a jamais été la chose la plus facile pour lui. »

Fafard a persévéré et il étudie dorénavant en mécanique d’engins de chantier. Études qu’il a mises sur pause pour se concentrer sur son expérience olympique.

« Il adore tout ce qui touche aux métiers manuels. Donc, le jour où il décidera d’arrêter la course, il aura un métier dans la construction ou en mécanique. »

La finale olympique pourrait inciter Fafard à poursuivre sa carrière athlétique encore quelques années. De toute façon, tout ce qui arrive à Paris n’est qu’un bonus. « Je sais que Thom avait eu un petit down l’année passée et dans son esprit, les Jeux accessibles étaient ceux dans quatre ans. »

Mais il a tout de même tracé son chemin jusque dans la capitale française, à 5500 kilomètres des siens. « Depuis deux semaines, il n’y a pas une journée qui passe sans que je pense à lui. Je ressens tout l’énervement qui monte en moi. C’est magique. »

Surtout qu’à son avis, « il y a quelque chose de beau de pouvoir représenter son patelin comme ça ».