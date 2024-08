(Paris) Léon Marchand y a paradé torse nu, la gymnaste Rebeca Andrade y a souri quand d’autres ont dansé, sauté ou pleuré. Au Parc des champions, nouveau concept des Jeux d’été lancé à Paris 2024, les médaillés de la veille sont célébrés à guichets fermés.

Anne-Sophie LABADIE Agence France-Presse

Chaque jour ou presque, des dizaines d’athlètes de toutes les nationalités et tous les sports se partagent la vedette au pied de la Tour Eiffel lors d’un spectacle en fin d’après-midi, une « nouvelle façon vraiment amusante et un peu géniale » de célébrer, réagit Camryn Rogers, sacrée championne olympique du lancer du marteau.

« Je suis un grande fan, je veux qu’ils fassent ça à chaque Jeux », s’enthousiasme la Canadienne de 25 ans juste après le bain de foule.

Sur le long podium noir installé dans les jardins du Trocadéro, entouré de gradins pouvant accueillir 13 000 spectateurs, « j’ai dansé, je vibrais, j’ai fait une petite glissade à moitié cha-cha en remontant la piste », avec en décor la Tour Eiffel, et en perspective la Tour Montparnasse coiffée d’un portrait géant de Marchand.

PHOTO JACK GUEZ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Camryn Rogers

Après des Jeux à Tokyo privés de spectateurs du fait de la pandémie, l’effet public est démultiplié pour ces JO-2024, et les épreuves ou évènements gratuits plébiscités par la foule.

Mercredi, le Parc des champions joue à guichets fermés.

Ce concept de « Parc des champions » s’apparente à « un véritable “walk of fame” à l’image de ce qui avait été testé avec les médaillés français au retour des Jeux de Tokyo » en 2021, indiquent les organisateurs.

La musique et les égoportraits avec la foule pour ceux parmi les plus de 5000 médaillés des JO qui viendront est « une façon cool et vraiment belle de célébrer tous les athlètes et leurs succès et de nous reconnecter avec tous les gens qui sont venus ici pour non seulement nous célébrer, mais aussi pour profiter d’un spectacle sportif », estime Rogers.

« C’est dingue », commentent les escrimeuses américaines, « reconnaissantes » d’évoluer dans des monuments emblématiques de la capitale.

Mercredi, le trio français de basket à trois « prend un kiff absolu », comme le résume Franck Seguela, après les honneurs sur un air des Queens, une claquade et la Marseillaise, avant que la Brésilienne Andrade ne soit portée en héroïne sur les épaules de sportifs australiens dans le grand final.

« Gratuit et génial »

« A Tokyo, nous n’avions pas de public à cause de la COVID-19 et nous retournions directement au Village des athlètes après avoir concouru, mais ici à Paris, il y a beaucoup de monde et l’ambiance est incroyable. Cela rend les JO vraiment agréables, dit la Japonaise Cocona Hiraki, médaille d’argent au skate, » vraiment heureuse d’avoir pu vivre de « vrais Jeux ».

PHOTO LEAH MILLIS, ARCHIVES REUTERS Cocona Hiraki

Son compatriote, le lutteur Ken’ichirô Fumita a posé avec sa fille, un partage « vraiment incroyable avec tout le monde, des fans aux membres de ma famille ! »

Pour agrémenter la cérémonie, une heure de spectacle précède les athlètes, avec des DJ et des défilés signés de grands chorégraphes, dont Angelin Preljocaj ou Mourad Merzouki.

« On a juste attendu 40 minutes, c’est gratuit, et c’était génial : Mourad Merzouki, c’était magique comme toujours, et ces gens qui sont à l’unisson, toutes les nationalités devant des athlètes de tous les pays, c’est quand même vachement beau, et les sportifs jouent le jeu », assure Julie Guitard, spectatrice lyonnaise âgée de 55 ans.

« Offrir la possibilité de vivre quelque chose comme ça, cette émotion permanente, je trouve ça incroyable aussi bien pour nous qui venons pour les Jeux que pour les Parisiens qui n’ont pas pu se payer des billets », relève Mathilde Lemesle, basée outre-Rhin et enchantée d’avoir vu les triathloniens allemands avant une soirée de fête, entre jeux de lumière, retransmission d’épreuves olympiques et plancher de danse dans les tribunes.