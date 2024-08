(Paris) Spencer Arnold se rongeait les ongles en suivant Maude Charron pendant ses compétitions il n’y a pas si longtemps. Aux Jeux olympiques de Paris, ce jeudi après-midi, l’entraîneur américain s’assiéra dans les gradins de l’Arena Paris Sud en toute sérénité.

« Avant, je faisais les cent pas, je m’étirais le cou pour voir ce qu’elle faisait dans la salle d’échauffement, mais je n’ai plus à faire ça », a raconté Arnold à La Presse, mercredi soir, avant la deuxième séance du concours d’haltérophilie olympique amorcé la veille.

« Je lui fais confiance. C’est une bête. La meilleure haltérophile que j’aie jamais côtoyée. Elle fait ce qu’elle a à faire. »

Limité à son rôle avec l’équipe des États-Unis, Arnold ne peut pas diriger Charron dans une compétition en vertu d’un règlement d’Haltérophilie Canada stipulant que ses entraîneurs doivent être canadiens.

Quand la championne olympique de Tokyo lui a demandé de la prendre en charge, il y a deux ans et demi, Spencer Arnold a d’abord senti la pression, conscient que seule une deuxième médaille d’or signifierait qu’elle avait aussi bien fait à Paris.

Or, l’haltérophile de Sainte-Luce-sur-Mer, dans le Bas-du-Fleuve, l’a immédiatement rassuré : la médaille, à la limite, elle s’en moquait un peu. La raison pour laquelle elle avait décidé de prolonger sa carrière était de vivre l’expérience avec sa famille et ses proches, ce dont elle avait été privée au Japon en raison des restrictions sanitaires.

Quand le Comité olympique canadien lui a offert de porter le drapeau avec Andre De Grasse à la cérémonie d’ouverture sur la Seine, le 26 juillet, elle a sollicité l’avis de son coach. « Je lui ai dit : “Pourquoi tu me demandes ça ? Dis oui tout de suite !” »

Les deux ont échangé sur FaceTime à la fin de la soirée : « Elle était émotive et je l’étais tout autant. Quand on a commencé à travailler ensemble, c’est ce qu’on voulait. Pour elle, être porte-drapeau du Canada… Ah, c’était en plein ça ! On n’aurait jamais pu espérer une telle chose. C’était un moment très spécial. »

En tant qu’Américain, Spencer Arnold s’est avoué très surpris de la sélection d’une haltérophile pour occuper un rôle aussi prestigieux.

« Elle était à côté d’un gars, De Grasse, que je connaissais avant de connaître Maude ! C’est quelque chose d’incroyable pour l’haltérophilie, mais elle le mérite. Elle est une excellente représentante du sport et du mouvement olympique. Elle fait un bon travail pour représenter ce que signifient les Jeux olympiques. C’était un choix très approprié. »

Le souci des détails

Le lendemain matin, Charron s’est envolée pour Nice, où le Canada a tenu son ultime stage préparatoire. Arnold y est allé deux jours pour observer les dernières séances où sa protégée levait de lourdes charges. « Elle est vraiment en bonne forme, aussi bonne qu’elle l’était à Tokyo », a assuré le technicien américain, qui a pu poursuivre sa supervision depuis le retour de l’athlète à Paris, vendredi dernier.

Titrée chez les moins de 64 kg, une catégorie abandonnée à Paris, Maude Charron s’exécutera cette fois chez les 59 kg. Si tout se passe bien ce jeudi, l’objectif pour elle est d’égaler et même de dépasser ses records personnels absolus.

« Elle est très proche. On a déjà mis ce genre de charges sur une barre à l’entraînement. Dans une bonne journée, elle pourrait les lever. C’est incroyable d’avoir trois ans de plus, dans une catégorie plus basse, et d’atteindre ce genre de charges. Ce serait du jamais-vu en haltérophilie. »

Comment y arrive-t-elle ? Par un soin maniaque du détail, une attitude partagée par son coach, avait-elle dit lors d’une entrevue au printemps.

« Elle ne peut pas devenir tellement plus forte en descendant d’une catégorie de poids. Elle doit donc être meilleure techniquement. Et elle est une médaillée, ce n’est pas comme si elle était mauvaise ! »

On trouve des centimètres ici, des centimètres là. Elle se soucie des détails. Quand tu te soucies des détails, tu as de la place pour devenir meilleur. C’est ce qu’elle a fait. Spencer Arnold

À Nice, Arnold s’est entendu sur un plan avec son homologue David Ogle, un entraîneur de Vancouver d’origine américaine, qui est un ami et qui travaille pour son entreprise au Canada. Ogle sera le coach de Charron sur le plateau à Paris. Il sera accompagné de Jocelyn Bilodeau, de La Prairie.

La stratégie est simple. « On veut ouvrir avec trois charges à l’arraché qu’elle peut réussir à n’importe quel moment. Réussissons trois arrachés et donnons-nous une petite avance pour entamer l’épaulé-jeté. Après un premier épaulé-jeté, mettons ensuite ce dont on a besoin sur la barre pour commencer à penser à une médaille. »

Un compétition relevée

Avec la Chinoise Luo Shifang, championne mondiale qui a réalisé un record à la dernière Coupe du monde en Thaïlande, la Taipéienne Kuo Hsing-chun, médaillée d’or olympique en 2021, et l’Ukrainienne Kamila Konotop, montée sur la deuxième marche du podium aux Championnats du monde, « tu verras l’une des meilleures compétitions d’haltérophilie dans cette catégorie des 15 dernières années », a affirmé Arnold.

Il prévoit que sa protégée sera dans la course pour la première place après les trois mouvements à l’arraché. « La leveuse chinoise est meilleure que Maude sur le plan technique à l’épaulé-jeté, mais si la Chinoise connaît une mauvaise journée et que Maude en a une bonne, elle peut au moins lui mettre la pression. »

Spencer Arnold s’attend à ce que Maude Charron monte sur le podium. « On ne parle pas de médaille. Ce dont on parle est de réussir six levés sur six. Si ça lui vaut une médaille, tant mieux ! »

D’ici à la pesée prévue à 13 h (heure locale), l’entraîneur de la Géorgie continue d’entretenir la confiance de la diplômée en techniques policières. Comme elle est « tellement objective », il lui rappelle les données qui démontrent qu’elle a accompli « 96 % » de ses levés ces six dernières semaines.

« Ça lui permet de bâtir sa confiance. Quand sa confiance est au maximum, elle est très, très dure à battre. »