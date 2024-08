Emma Finlin, d’Edmonton, a pris le 23 e rang de cette course totalisant six boucles qui a commencé et s’est terminée au légendaire pont Alexandre-III.

(Paris) Vingt-quatre athlètes ont plongé dans la Seine en vue du marathon aquatique de 10 kilomètres jeudi matin, bravant ainsi la mauvaise réputation de l’affluent français en termes de qualité d’eau pour prendre part à la plus longue épreuve aquatique des Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

Emma Finlin, d’Edmonton, a pris le 23e rang de cette course totalisant six boucles qui a commencé et s’est terminée au légendaire pont Alexandre-III. Bien qu’elle se soit retrouvée en queue de peloton pour la majeure partie de la course et qu’elle ait dû lutter seule contre le courant, l’athlète âgée de 19 ans a complété l’épreuve en deux heures, 22 minutes et 6,5 secondes. La course a été remportée par la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal.

Une séance de familiarisation avec le parcours du marathon aquatique a été annulée mardi en raison des préoccupations associées à la qualité de l’eau, mais son coup d’envoi a été comme prévu le lendemain puisque des tests de qualité d’eau ont démontré que les niveaux de présence de bactéries dans la Seine respectaient les limites sécuritaires pour les athlètes. La qualité de l’eau de la Seine a fait les manchettes pendant une bonne partie des Jeux olympiques, malgré des efforts soutenus depuis plusieurs années déjà pour nettoyer l’affluent à temps pour les Jeux olympiques.

La nage a été interdite dans la Seine pendant plus de 100 ans, surtout en raison de la qualité de l’eau. Le volet natation des épreuves olympiques de triathlon s’est aussi déroulé dans la Seine, et certaines séances d’entraînement ont été annulées, sans compter le triathlon masculin qui a été repoussé d’une journée.

Avec The Associated Press