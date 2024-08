PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS

CYCLISME SUR PISTE

11 h : Quarts de finale à l’Omnium-hommes scratch

11 h 18 : Quarts de finale au keirin chez les femmes

12 h 15 : Demi-finale au keirin chez les femmes

13 h 05 : Finale au keirin chez les femmes

Avant d’aller plus loin, voici les règlements du keirin, selon la Fédération québécoise : « Les coureurs s’élancent groupés derrière un engin motorisé afin d’atteindre progressivement une vitesse donnée. Le “lièvre” démarre à 30 km/h pour les hommes et 25 km/h pour les femmes, avant d’accélérer jusqu’à respectivement 50 km/h et 45 km/h. Lorsqu’il s’écarte, à deux tours et demi de l’arrivée, les coureurs se disputent la victoire au sprint. » On y suivra les Canadiennes Kelsey Mitchell et Lauriane Genest.