(Paris) Le visage de Lauriane Genest trahissait un malheureux mélange de désarroi et de désolation après son élimination à l’épreuve du keirin, sa course de prédilection, dès les quarts de finale, jeudi.

La médaillée de bronze dans cette épreuve aux Jeux de Tokyo a terminé en sixième et dernière position de sa vague de qualifications. Aucun expert n’aurait pu prédire une telle conclusion.

Le regard vide et les épaules basses, Genest a tenté d’expliquer pourquoi elle n’avait jamais été en mesure de remonter le peloton. « Honnêtement, j’étais un peu mêlée dans les tours. J’étais pas mal sûre qu’il en restait deux… »

En keirin, les cyclistes doivent compléter six tours de 250 mètres. Mais trois sont dirigés par une motocyclette qui modère le rythme des cyclistes. Lorsqu’il reste trois tours, la mobylette se retire et la véritable course commence. Figée, la Québécoise de 25 ans a perdu le compte.

« J’ai senti que les filles s’étaient arrêtées donc je pensais que c’était fini », a-t-elle précisé en cherchant ses mots.

Genest est toutefois revenue sur ses propos en affirmant que « mélangée » était peut-être un grand mot.

Je n’étais pas perdue ou dans les vapes. Je ne sais pas comment l’expliquer. Ça se passe tellement vite. Je savais qu’il restait un tour, mais je n’étais pas certaine. Juste ce petit doute là, parfois, fait la différence. Lauriane Genest

À 75 km/h, la marge est mince et le temps de réflexion limité. Le plus dommage, pense-t-elle, c’est que « les jambes sont là. »

Cette épreuve représentait les meilleures chances de médaille pour Genest. Consternée par son résultat, elle voulait « rembarquer sur le vélo pour faire la course autrement », immédiatement après avoir pris connaissance de sa place au classement.

« Quand tu as ces sensations-là, c’est un peu décevant. »

Déception

Depuis sa performance aux Jeux de Tokyo, la délégation canadienne fondait énormément d’espoirs sur Genest au keirin. La cycliste de Bellechasse pouvait légitimement espérer monter sur le podium. Elle l’avait fait deux fois cette saison.

« Je sais de quoi je suis capable », a-t-elle renchéri, incapable de retenir les larmes qu’on sentait monter depuis son arrivée.

« Toutes les filles ici sont capables de médailles. Le niveau est très relevé. Aujourd’hui, ce n’était pas ma journée. Malheureusement, je n’ai pas couru comme j’aurais dû. »

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Lauriane Genest (à droite) avait remporté la médaille de bronze au keirin aux Jeux olympiques en 2021.

Pourtant, Genest menait le peloton lorsque la mobylette s’est retirée. Après un demi-tour, elle a été reléguée en milieu de meute. Puis, au bout du premier tour, elle a glissé en sixième position.

« Je savais que ça allait venir tôt et j’étais prête, j’ai réagi. Je pensais qu’après un tour j’allais pouvoir vraiment revenir, parce que c’est un top 4, donc il ne faut pas [à tout prix] gagner la course. Je pensais que j’allais arriver à passer au moins deux filles dans le dernier tour. »

La cycliste est reconnue pour remonter en fin de course. Son explosivité et son flair pour se faufiler font son pain et son beurre. Le noyau impénétrable roulant devant elle ne lui a cependant laissé aucun espace.

Cette piste, comme elle l’a expliqué, offre d’ailleurs très peu de marge de manœuvre. « Les virages sont vraiment très très longs. »

Si bien que sur le parquet du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, « il faut parcourir vraiment plus de distance, c’est vraiment plus long. Donc si tu es en deuxième ou troisième, c’est dur de revenir, tu restes tout le temps dans ta ligne ».

Le bilan

Kelsey Mitchell, médaillée d’or en vitesse aux Jeux de Tokyo et meilleure amie de Genest, a subi le même sort. L’Ontarienne s’est retrouvée à la traîne dès le départ de sa vague sans jamais pouvoir remonter.

« J’ai laissé la course aller trop vite. Je suis restée derrière trop longtemps », a-t-elle déclaré, exténuée, son maillot détaché presque entièrement.

« Je les ai vues revenir et me dépasser. J’ai manqué d’essence. »

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Kelsey Mitchell

Comme Genest, la forme y était et la préparation avait été optimale. « C’est stratégique, a-t-elle confirmé. Je n’aurais pas dû attendre aussi longtemps. »

Étant données les attentes que suscitait son équipe, l’entraîneur Franck Durivaux a décrit de ces deux éliminations hâtives comme une « grosse déception ».

Il voyait ses protégées progresser plus loin dans le tableau : « C’est le résultat des erreurs tactiques », a-t-il précisé.

Sur cette piste et dans cette épreuve, il n’y a pas de place à l’erreur. « Au keirin, c’est une question de timing et de vague. » Durivaux n’avait pas encore regardé les reprises au moment de s’adresser aux membres des médias, mais il croit que Genest et Mitchell ont été trop patientes en se retrouvant à contre-pied. Il était donc impensable de pouvoir revenir parmi les meneuses.

« C’est très compliqué quand tu es derrière. C’était à elles de faire le move. Lauriane, il y a eu deux filles qui sont passées. Normalement, tu en laisses passer une. Elle a attendu un peu trop quand la moto s’est écartée. Les Allemandes ont attaqué. Si elle avait accéléré tout de suite, elle aurait emboîté une autre fille et se serait retrouvée dans la roue de l’Allemande. »

Genest, comme médaillée à Tokyo, pédalait avec une cible dans le dos. Mais surtout avec un poids supplémentaire sur les épaules. Dans ce sport où tout est une question de millimètres et de millièmes de seconde, aucune garantie n’existe. Néanmoins, la Québécoise aspirait à beaucoup plus qu’une élimination de premier tour.

En dépit de la pression entourant sa performance d’il y a trois ans, « elle était bien aujourd’hui, c’est ce qui est le plus frustrant, a confirmé Durivaux. Elle était bien ! ».

Genest a quand même rappelé qu’une part de chance, parfois, est nécessaire pour aspirer aux grands honneurs. « Ça se passe tellement vite », a-t-elle répété. Mais sur la plus grande scène au monde, elle n’a pas su profiter de la sienne.