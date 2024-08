Nouveaux Jeux, nouvelle catégorie, nouvelle médaille. Maude Charron a remporté la médaille d’argent à Paris chez les 59 kg.

Championne olympique à Tokyo chez les 64 kg, la Rimouskoise a passé les dernières années à apprivoiser sa nouvelle catégorie de poids, avec succès, quoique non sans heurt. Une blessure l’avait forcée à faire l’impasse sur les plus récents championnats du monde. Elle était toutefois fin prête à attaquer ses deuxièmes Jeux.

Au total de la compétition, jeudi, elle a soulevé 236 kg, soit 106 kg à l’arraché puis 130 kg à l’épaulé-jeté. Elle a ainsi égalé sa charge totale de 2021.

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE Maude Charron

Charron, 31 ans, a réussi ses trois essais à l’arraché, d’abord à 101, puis à 104 et 106 kg – curieusement, la première charge est celle qui a semblé lui donner le plus de fil à retordre. Avec la dernière, elle a momentanément établi un record olympique, qui a toutefois été battu quelques instants plus tard par la Chinoise Shifang Luo, championne du monde en titre dans sa catégorie.

À l’épaulé-jeté, elle a soulevé sans problème 126 et 130 kg, mais a raté son essai à 132 kg. Elle a réussi son épaulé de peine et de misère, mais a été incapable de projeter la barre au-dessus de sa tête. Elle a chuté pendant son mouvement, mais s’est rapidement relevée.

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE Maude Charron

Le chemin vers le podium s’est ouvert pour Charron lorsque l’Ukrainienne Kamila Konotop a semblé se blesser pendant la ronde de l’arraché. Médaillée d’argent aux Mondiaux 2023, elle n’a jamais réussi à retrouver ses repères. La championne olympique en titre dans cette catégorie, Hsing-Chun Kuo, de Taipei, a quant à elle dû se contenter du bronze. La Chinoise Luo a remporté la compétition en soulevant un total de 241 kg, un nouveau record olympique.

