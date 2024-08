(Vaires-sur-Marne, France) La première chose à laquelle Sophia Jensen a pensé, jeudi matin, après avoir terminé sa première course aux Jeux olympiques de Paris ? « Je suis une p****n d’olympienne ! »

Non seulement la Québécoise était-elle désormais une olympienne, mais elle venait de remporter haut la main sa vague de qualifications du C1 200 m au Stade nautique de Vaires-sur-Marne. Elle a donc obtenu son billet pour la demi-finale, sans avoir à passer par les quarts de finale. En matière d’initiation olympique, on a déjà vu pire.

La native de Chelsea, en Outaouais, exaltait le bonheur en se présentant dans la zone mixte. Le moment était parfait pour ramener à sa mémoire tous ceux qui n’ont pas cru en elle au fil des années.

Plusieurs personnes m’ont dit que je n’y arriverais pas, que c’était inatteignable. Je suis vraiment heureuse, ça fait du bien de le leur mettre dans le visage un peu. Sophia Jensen

La jeune femme d’aujourd’hui 22 ans s’est remémoré ses années d’adolescence, vers l’âge de 16 ans, alors qu’elle se « sentait très mal ». « Personne ne croyait vraiment en moi. C’était difficile de croire en moi à ce moment-là. »

« Je me suis beaucoup démenée contre les gens à l’école, a-t-elle raconté. Ils m’ont toujours dit que je ne pouvais pas me concentrer sur plus d’une chose à la fois. J’ai pratiquement dû abandonner le canoë. Un de mes enseignants en éducation physique m’a donné une note de 11 %. Il m’a dit que mon rêve était inatteignable. »

Pour toutes ces raisons, donc, la céiste était doublement fière d’elle-même, jeudi. « Ça fait du bien d’être ici », a-t-elle ajouté, tout sourire.

« Bien faire les choses »

Jensen a admis avoir été « super nerveuse » dans les minutes qui ont précédé sa course sous le chaud soleil français. « J’avais l’impression que j’allais vomir partout, s’est-elle exclamée en riant. Du moment où ils m’ont présentée et que j’ai salué de la main, je me suis dit : OK, je peux le faire. »

Après avoir connu un excellent départ, la Canadienne a graduellement accentué l’écart avec ses opposantes. Avec un temps de 46,80 secondes, elle a devancé l’Espagnole Antia Jacome, qui a complété la distance en 47,35 secondes.

Si la jeune femme s’est dite « vraiment heureuse », elle a aussi répété deux fois plutôt qu’une qu’elle ne se concentre pas sur les résultats. L’idée est plutôt « d’exécuter la course parfaite » et de se sentir « le plus confortable possible » dans son bateau, « de bien faire les choses ». « Je veux finir mes courses et me sentir confiante et heureuse avec mes performances. Le succès, pour moi, c’est juste d’être super fière du travail et des coups de rame que j’ai donnés. »

En demi-finale, elle se mesurera notamment à sa coéquipière canadienne Katie Vincent, qui a aussi fini première de sa vague avec un temps de 47,22 secondes. La fille à battre sera sans contredit l’Américaine Nevin Harrison, qui a été la plus rapide des cinq vagues de qualifications. Les demi-finales et la finale auront lieu samedi.

PHOTO BERTRAND GUAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Katie Vincent

« Tout le monde qui atteint la finale est une championne. La différence entre la première et la huitième est de moins d’une seconde », de dire Jensen.

Quoi qu’il arrive, elle est et sera toujours une olympienne.

Le K4 à court par 3 centièmes

Trois centièmes de seconde. C’est tout ce qu’il manquait au K4 canadien pour accéder à la finale du 500 m, jeudi midi.

Après un solide départ, Pierre-Luc Poulin, Laurent Lavigne, Simon McTavish et Nicholas Matveev ont lentement perdu du gallon en milieu de course, jusqu’à se retrouver derniers avec moins de 100 mètres à parcourir. Seules les quatre meilleures des cinq équipes de la vague obtenaient leur billet pour la finale.

Les représentants de l’unifolié ont continué de pousser, jusqu’à rattraper les Ukrainiens dans les derniers mètres. Le tout s’est joué à la photo d’arrivée : les Ukrainiens ont franchi la distance en 1 min 20,67 s et les Canadiens, en 1 min 20,70 s.

« Je pense qu’on a quand même eu une très bonne course, on a donné tout ce qu’on avait en dedans de nous cette semaine », a commenté le Québécois Pierre-Luc Poulin. « Moi, je ne vois pas d’erreur, rien de ça. Il faut juste réaliser qu’on est aux Jeux olympiques, ce sont les 11 meilleurs bateaux au monde. »

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Nicholas Matveev, Pierre-Luc Poulin, Laurent Lavigne et Simon McTavish

Depuis le début du cycle olympique, le quatuor canadien s’est maintenu entre la 5e et la 13e position. Lors de la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie à la mi-mai, il avait conclu au 9e rang. À Tokyo, en 2021, au 10e rang.

C’est 20 ans de préparation qui sont dans cette course-là, 20 ans d’amour pour le kayak. C’est plus avec ça que je pars aujourd’hui, plutôt que de dire qu’on a manqué la finale par trois centièmes. Pierre-Luc Poulin

L’autre Québécois, Laurent Lavigne, semblait un peu plus abattu que son coéquipier. Même s’il était « fier » de lui et de l’équipe, il avait besoin de temps pour digérer le résultat.

« Pagayer ici, c’est vraiment magique, donc c’est sûr que c’est un peu décevant quand ça finit un peu plus court qu’on aurait voulu. J’avais le goût de retourner sur l’eau et de ramer dans la finale, mais c’est ça », a laissé entendre l’athlète de 23 ans, seul membre de l’équipe canadienne qui n’était pas là à Tokyo.

« On a fait deux belles courses mardi, une belle course aujourd’hui, donc je ne peux pas trop m’en vouloir, mais ça reste une déception parce qu’on n’a pas atteint l’objectif. »

Poulin, de son côté, doit toujours prendre part aux demi-finales du C2 500 m avec McTavish, vendredi. « Ce sont des courses qui se doivent d’être parfaites pour réussir à faire la finale. Il n’y a pas d’autre manière que ça », a résumé le natif de Lac-Beauport.