(Saint-Denis) Menée par Audrey Leduc, qui n’a jamais couru aussi vite de sa vie, le Canada s’est qualifié pour la finale du relais 4 x 100 m aux Jeux olympiques de Paris, jeudi matin, au Stade de France.

Septième au moment de recevoir le témoin de la main de Marie-Éloïse Leclair, troisième relayeuse, Leduc a réussi à remonter trois concurrentes dans la ligne droite pour traverser le fil au quatrième échelon de la deuxième vague de demi-finale.

Un chrono de 42,51 s est d’abord furtivement apparu à l’écran géant. Après révision de la photo d’arrivée qui s’est étirée sur une grosse minute, un temps officiel de 42,50 s a été confirmé, semant l’euphorie parmi le quatuor complété par Sadé McCreath (1re) et Jacqueline Madogo.

« C’était peut-être long, mais en même temps, on avait fait une bonne course, ce n’était pas grave de devoir attendre, a raconté Leduc à La Presse. Ça fait aussi partie des Jeux, ça fait monter l’émotion et ça fait encore de plus belles photos ! »

Non seulement les Canadiennes ont-elles amélioré d’un dixième le record national qui datait de 2015 – auquel la Québécoise Kimberly Hyacinthe avait contribué –, mais elles ont assuré leur participation à la finale de vendredi soir à titre de première des deux équipes repêchées par le temps.

La prestation magistrale d’Audrey Leduc a retenu l’attention : son chrono lancé de 10,04 s est le plus rapide jamais enregistré dans l’histoire canadien. Une seule concurrente a mieux fait sur cette dernière ligne droite dans la première série : l’Américaine Sha’carri Richardson, médaillée d’argent individuelle au 100 m, qui a franchi la distance en 9,99 s.

« C’est un travail d’équipe, a évacué la sprinteuse de Gatineau, demi-finaliste aux 100 m et 200 m à Paris. « Je suis contente d’avoir amené les filles à faire ça, mais sans elles, je n’aurais pas été capable. »

Première à s’élancer, l’Ontarienne McCreath (11,65) a remis le témoin à Madogo (10,28) à la cinquième place. Après un premier échange fluide, la francophone d’Ottawa a perdu deux rangs avant de passer le bâton à Leclair, qui faisait ses débuts aux Jeux. L’athlète de 21 ans a maintenant sa position dans la courbe avant de crier « high ! » à Leduc dans la zone de transition, signal que sa coéquipière devait tendre la main.

À la seule occasion où le quatuor a pu s’entraîner dans cet ordre en compétition, à Londres, le 20 juillet, ce troisième échange n’avait pas fonctionné. Partie trop tôt, Leduc n’a jamais pu toucher au témoin.

« À Londres, il aurait fallu que je crie ‟high” plusieurs fois », a dit en souriant Leclair.

Cette fois, en dépit de la pression, l’athlète de Candiac n’avait aucun doute que la transition se ferait en douceur.

« J’ai confiance en Audrey. Je sais qu’elle a travaillé sur le moment où partir et à me faire confiance avec la marque. Londres, c’est dans le passé. On a beaucoup appris. Je suis quasiment reconnaissante que cette course-là soit arrivée à ce moment-là et pas ici. »

De fait, après un seul « high, bing ! le bâton était dans sa main ». « J’ai été capable de faire abstraction du bruit autour de moi, a poursuivi Leclair. Ça s’est bien passé. J’ai crié le plus fort que je pouvais pour que Audrey m’entende. J’ai donné le bâton, puis je savais que c’était entre les mains d’une excellente coureuse. Je n’avais aucun doute que ça allait être super bon. »

L’étudiante à l’Université Simon-Fraser, en Colombie-Britannique, avait le meilleur « siège » pour regarder détaler Leduc.

« C’est sûr que c’est impressionnant, a témoigné Leclair. C’est inspirant et motivant de l’avoir dans l’équipe comme nous. On sait que si on met tous les efforts pour avoir un bon début de course, ça va aller exponentiellement mieux quand Audrey va recevoir le bâton. C’est génial de faire ça ensemble. »

Leduc a enchaîné : « Mon but, c’est juste de faire le travail. Quand j’ai pris le témoin, c’était seulement de courir le plus vite que je pouvais et donner tout ce que j’avais. C’est ce que j’ai fait. »

L’entraîneur Fabrice Akué a confirmé que sa protégée n’avait jamais couru aussi vite que jeudi matin. « Dernièrement, elle va à des vitesses hallucinantes, mais là, c’est Audrey à son meilleur », a-t-il écrit avec deux émoticônes de feu. « Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle est très confiante qu’elle peut courir avec les meilleures au monde. »

Septièmes à Rio en 2016, leur dernière participation aux JO, les Canadiennes pourront-elles améliorer la marque nationale en finale ? « Certainement », a-t-elle tranché sans un centième de seconde d’hésitation.

Les États-Unis (41,94) ont réussi le meilleur chrono des 16 pays en lice, suivis de la Grande-Bretagne (42,03) et de la France (42,13). Le Canada a enregistré le septième chrono au total.

En dépit d’un troisième échange laborieux entre Brendan Rodney (qui a pris le blâme) et Andre De Grasse, l’équipe masculine a également accédé à la finale de samedi soir en se classant troisième de sa vague. Aaron Brown et Jerome Blake ont assuré les deux premières portions.