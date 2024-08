Sun Yingsha et Chen Meng

(Pékin) La police de Pékin a indiqué avoir arrêté une femme suspectée d’avoir publié des commentaires malveillants liés à la finale féminine de tennis de table des JO de Paris, laquelle a déchaîné les passions en Chine.

Agence France-Presse

La finale, 100 % chinoise, opposait samedi Sun Yingsha, 23 ans et adulée par une armée d’internautes en Chine, à Chen Meng, 30 ans, déjà championne olympique à Tokyo et qui a décroché un nouveau titre face à sa compatriote.

Très appréciée en Chine notamment pour son look, sa jeunesse et son humilité apparente, Sun Yingsha a bénéficié durant la finale d’un incroyable soutien dans les tribunes.

Le public chinois a salué bruyamment chacun des points qu’elle a marqués, alors que ceux de Chen Meng étaient accueillis avec froideur ou hostilité. En ligne, des internautes ont publié de nombreux commentaires critiques voire insultants contre Chen Meng.

La suspecte arrêtée, âgée de 29 ans, « a fabriqué de manière malveillante de fausses informations et ouvertement calomnié autrui », a indiqué la police du district pékinois de Daxing dans un message publié mardi soir sur le réseau social Weibo.

Le communiqué ne précise pas la nature précise des faits reprochés, notamment qui les informations incriminées visaient. L’enquête suit son cours, a par ailleurs indiqué la police.

Face aux contenus malveillants, Weibo a indiqué dimanche avoir effacé plus de 12 000 commentaires et désactivé plus de 300 comptes.

Dans un communiqué, le réseau social a appelé les utilisateurs à discuter en ligne « de manière raisonnable ».

Des messages publiés par des utilisateurs de Weibo montraient la photo d’une spectatrice de la finale à Paris, présentée comme une Chinoise faisant un doigt d’honneur en direction de Chen Meng.

De nombreux autres utilisateurs ont toutefois critiqué le comportement des spectateurs lors de la finale et offert leur soutien à Chen Meng.

« Toute personne qui n’était pas au courant (que le match opposait deux Chinoises) aurait pensé que Yingsha jouait contre une adversaire étrangère », a ainsi déploré un utilisateur de Weibo.

« Sévèrement lutter »

L’agitation autour de la finale a même poussé les autorités à prendre la parole.

Les services du ministère de la Sécurité publique chargés de la cybersécurité ont ainsi affirmé, cités mercredi par la télévision étatique CCTV, qu’ils allaient « sévèrement lutter contre le chaos généré par certaines communautés de fans dans le milieu sportif ».

Cette expression semble être une référence aux groupes de supporters de Sun Yingsha, notamment en ligne, qui s’en sont pris verbalement à Chen Meng.

« Nous rappelons aux internautes qu’internet n’est pas une zone de non-droit » et qu’il convient de « respecter entraîneurs, sportifs et arbitres », a indiqué le ministère, toujours cité par CCTV.