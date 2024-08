(Paris) « Je l’ai fait ! Je suis sur le podium ! Holy shit ! » s’est exclamée Alysha Newman en se présentant devant les médias canadiens, dans les entrailles du Stade de France. La perchiste rayonnait, avec raison : elle venait de remporter le bronze, la première médaille olympique canadienne dans cette discipline en 112 ans.

Non seulement aucun perchiste canadien n’a réussi tel exploit depuis William Happenny aux Jeux de Stockholm en 1912, mais Newman est la première femme représentant l’unifolié à y arriver. Et elle l’a fait avec panache, charmant nombre de spectateurs avec son dynamisme et sa sympathique bouille.

Une fois venu le temps d’attaquer la barre des 4,85 m, seules cinq concurrentes étaient toujours en lice pour une médaille. Newman a raté son premier essai, touchant la barre de peu. Pendant que ses adversaires s’élançaient chacune leur tour, l’Ontarienne a pris crayon et cahier. « Courage, courage, courage », a-t-elle écrit, encore et encore.

« Pour une raison quelconque, ce mot-là a été très puissant pour mon cœur et mes veines cette année, a-t-elle expliqué. Ça a juste fonctionné. Tout a fonctionné. J’ai bien sauté, et me voilà ici en train de vous parler. »

Ça a en effet porté ses fruits. À son deuxième essai, l’athlète de 30 ans a brillamment survolé la barre, établissant un nouveau record canadien et personnel. Une fois son saut réussi, Newman est descendue de la zone de chute en prétendant être blessée à une jambe… avant de se mettre à twerker, large sourire aux lèvres, en direction de la foule.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Alysha Newman a franchi une hauteur de 4,85 m, établissant un nouveau record canadien.

« J’étais tellement excitée par ma célébration ! L’avez-vous aimée ? Ma fausse blessure ! » a lancé la perchiste plus tard dans la zone mixte. « Je suis tout le temps blessée, alors j’ai fait comme si je l’étais. J’étais comme : argh, je suis encore blessée ! Puis j’ai twerké ! »

Mon coach a dit : tu m’as eu, je pensais que tu t’étais blessée à l’ischiojambier ! J’ai dit : je vous ai eus ! La célébration tombait sous le sens avec tout ce que j’ai traversé. Alysha Newman

Les dernières années ont été difficiles pour Newman, qui a composé avec des symptômes récurrents liés à une commotion cérébrale subie en 2020. Elle a toutefois retrouvé la route du succès cette saison, atteignant notamment un sommet personnel de 4,83 m, qu’elle a battu à Paris. D’où l’exaltation qu’elle a affichée en passant les 4,85 m.

« Quand je me suis qualifiée pour les Olympiques, j’ai reçu 20 messages de gérants, amis, membres de ma famille, qui me disaient : enroule-toi dans du papier bulle, ne te blesse pas dans les deux prochaines semaines, sinon nous allons te tuer ! »

Un changement de perches bénéfique

Alysha Newman a tenté à trois reprises de franchir la hauteur de 4,90 m par la suite, faisant chaque fois signe à la foule de crier plus fort. Elle n’y est pas arrivée, mais parions qu’elle s’est faite de nouveaux partisans parmi les quelques dizaines de milliers de spectateurs présents.

Une fois sa médaille de bronze assurée, Newman a dû attendre que les deux dernières concurrentes toujours en lice exécutent leurs dernières tentatives. L’Australienne Nina Kennedy a ultimement décroché la médaille d’or grâce à une réussite à 4,90 m alors que l’Américaine Katie Moon a gagné l’argent pour son saut à une hauteur de 4,85 m. Moon a devancé Newman en raison d’un plus petit total d’échecs.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Alysha Newman est passée bien proche de franchir les 4,90 m.

« Je n’ai jamais été troisième, mais tu dois quand même t’asseoir et attendre que les autres filles aient terminé », a raconté la Canadienne en riant de bon cœur. « Je me tenais là, c’était étrange. J’étais comme : qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je célèbre ? Est-ce que j’embrasse tout le monde ? Est-ce que je pleure ? C’était un moment assez surréel. »

J’aurais aimé réussir le 4,90 m, mais je suis sur la lune en ce moment avec mon record national. Je n’aurais rien pu faire de mieux ce soir. Alysha Newman

Plus tôt dans l’épreuve, lors de son deuxième saut de la soirée, Newman avait eu un petit moment de faiblesse. Après avoir franchi la première barre de 4,40 m, elle a raté celle de 4,60 m. En fait, elle a raté son élan et ne s’est simplement pas élancée en hauteur.

« Je pense que les nerfs m’ont atteinte, a-t-elle expliqué. J’ai couru et j’ai eu un blanc. Je me disais : attends, qu’est-ce qui vient de se passer ? Je suis allée voir mon entraîneur et j’étais comme : oh non, je suis nerveuse. Il m’a dit : t’es censée l’être, ce sont les Olympiques. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Alysha Newman a célébré avec le drapeau canadien après avoir remporté la médaille de bronze.

Elle a repensé à l’époque où elle faisait de la gymnastique, dans son jeune temps. Son père lui répétait toujours la même chose : « quand t’es nerveuse, que tu as des papillons dans le ventre, c’est parce que tu es prête ». « J’ai repensé à ça et ça s’est placé. Du moment où j’ai réussi mon 4,70 m, puis mon 4,80 m, tout roulait. »

La nouvelle médaillée a par ailleurs révélé avoir changé de perches en octobre dernier. Elle a passé la saison intérieure complète à tester ses nouveaux outils de travail. « Le saut où j’ai fait mon record national, c’était une toute nouvelle perche fraîchement enrubannée. Je venais de la sortir de mon sac », a-t-elle noté. Elle avait entre les mains une perche qui « n’était pas lourde, qui n’avait pas vécu de traumatismes, vu aucune blessure », a-t-elle imagé. « Je la sentais légère. Je me sentais comme une plume. »

« Une plus grande voix »

Alysha Newman a « pris [sa] retraite environ 20 fois dans [sa] tête » au cours des dernières années. « Honnêtement, une des choses que je me suis toujours dites, c’est que je ne me sentais jamais finie. Je n’ai jamais ressenti que j’avais fini de donner au sport », a-t-elle mentionné aux journalistes canadiens.

Newman est suivie par près de 600 000 abonnés sur Instagram. Elle possède également un compte sur la plateforme OnlyFans. En juin 2022, lors de son passage à Montréal pour la Classique d’athlétisme, elle avait expliqué vouloir « bâtir une marque » afin d’augmenter ses revenus « pour éventuellement bâtir des infrastructures et faire d’autres choses pour d’autres gens ».

Mercredi, trois ans après cette affirmation, elle caressait toujours le même objectif. Sa médaille, croit-elle, lui donnera « une plus grande voix ». Elle envisage notamment de construire une piste d’athlétisme au Canada.

« Mes rêves sont plus grands que les médailles, de dire la sympathique athlète. Peut-être que ça sonne horrible, c’est un grand moment que je vais vivre, mais je suis impatiente de voir ce que je peux faire avec ça. »