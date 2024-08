(Saint-Denis) Il est le Billy Beane des relais olympiques, exploitant les mathématiques et une base de données impressionnante pour triompher comme le personnage principal du film Moneyball.

Andrew Dampf Associated Press

L’une des principales raisons pour lesquelles l’Italie a pu récemment se mesurer aux intimidants relais américains et jamaïcains est le maestro Filippo Di Mulo, qui a transformé l’échange du témoin en véritable science et qui conserve méticuleusement chaque séquence vidéo dans une base de données mise sur pied il y a près de 25 ans.

L’entraîneur sicilien a mené l’« Azzurri » vers l’or au relais 4x100 m aux Jeux de Tokyo en 2021, vers l’argent aux Championnats du monde de l’an dernier et de nouveau vers l’or aux derniers Championnats européens. Son équipe fera partie des favorites pour enlever l’or au relais 4x100 m masculin aux Jeux de Paris, une épreuve qui commencera jeudi avec les vagues préliminaires et qui culminera avec la tenue de la finale le lendemain.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Filippo Di Mulo filme l’échange du témoin entre Marco Ricci et Lorenzo Patta à l’entraînement, en avril.

« Nous ne sommes pas les plus rapides au monde. Les Américains sont plus rapides. Mais nous avons les meilleurs relais. Et ça paraît », a dit Lorenzo Patta, qui avait mené le relais vers la victoire à Tokyo.

L’algorithme de Di Mulo indique précisément à chaque coureur le nombre de foulées qu’il doit effectuer.

En y ajoutant la vitesse de chacun des athlètes à l’entrée et à la sortie de chacune des zones de relais, ainsi que la foulée et la longueur des pieds de chacun d’eux, Di Mulo est parvenu à créer un algorithme qui détermine exactement où chacun de ses athlètes doit se positionner pour démarrer dans chacune des zones de relais de 30 mètres.

Les sprinters comptent ensuite un nombre précis de pas qu’ils effectuent pour se placer dans une position de relais optimale.

« Cependant, aucun athlète n’est une machine ; ce sont des humains, a dit Du Mulo en entretien avec l’Association Press au camp d’entraînement du relais italien à Rome en avril dernier. Il faut donc laisser une marche de manœuvre pour ceux qui partiraient trop tôt ou trop tardivement. Toutefois, en prenant en compte les habitudes de chacun d’entre eux, je peux effectuer des ajustements. Je n’utilise donc jamais véritablement les données fournies par l’algorithme. Je les adapte en fonction des habitudes de chacun d’entre eux. »

Di Mulo dirige chaque des relais italiens en piste. Et l’’Azzurri’s’est qualifiée pour les cinq relais à Paris.

« C’est un magicien, a évoqué Zaynab Dossu, la meilleure sprinteuse italienne sur 100 m. Il pense à chaque détail, et tout ce que nous avons à faire c’est courir. »

La foi en Di Mulo fait aussi partie de l’équation. C’est la raison pour laquelle le champion du 100 m aux Jeux de Tokyo Marcell Jacobs laisse de la place dans son agenda pour les camps d’entraînement des équipes de relais.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Filippo Di Mulo observent l’entraînement des athlètes, en avril dernier.

Et c’est la raison pour laquelle les équipes de relais italiennes peuvent se transmettre le témoin les yeux fermés.

Les Italiens pratiquent la transmission du témoin en se tenant debout, immobiles, et en s’échangeant rapidement l’objet entre eux pendant près d’une demi-heure lors de chaque séance d’entraînement. Parfois même, avec les yeux fermés.

« Il faut combien de répétitions pour qu’un gymnaste obtienne une routine irréprochable aux barres parallèles ou aux anneaux ? Et nous entrons dans la zone de relais à 40 km/h en moyenne. Ce sont des décisions qui se prennent en une fraction de seconde », a souligné Di Mulo.

« Sois tu t’entraînes, sois tu laisses tomber. Ou peut-être que tu y parviendras une fois, mais plus jamais par la suite. Plus tu t’entraînes, plus tu augmentes tes chances de réussite. Des erreurs sont toujours possibles. Tu peux t’entraîner des milliers de fois et tout de même commettre une erreur. C’est ça, le relais. »

Quant à sa base de données secrète, elle date de 23 ans.

Di Mulo a commencé à entrer des informations dans un fichier Excel en 2001.

« Ça vous étourdirait, a-t-il reconnu. Mais j’adore les statistiques. »

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Filippo Di Mulo

Après chaque séance d’entraînement et chaque course, Di Mulo inscrit une panoplie d’informations et de temps dans un calepin. Puis, il transfère ces données dans une tablette électronique et enfin, lorsqu’il rentre chez lui, il les ajoute à sa base de données informatisée.

« Ça prend des heures et des heures, a-t-il admis. Parfois, je demande à ma femme de le faire. »

Donc, que contient exactement cette base de données et comment fonctionne l’algorithme développé par Di Mulo ?

Ça, c’est top secret. Même pour les membres de son équipe.

« Il ne nous a jamais permis de la voir », a conclu Patta.