(Saint-Denis) À moins d’un changement de dernière minute, Audrey Leduc sera l’ultime relayeuse du 4x100 mètres, dont la première ronde sera disputée jeudi matin au Stade de France (5 h 10, HAE).

Ce rôle prestigieux échoit généralement à la sprinteuse la plus rapide d’un quatuor national, mais la Québécoise de 25 ans s’était plutôt chargée du troisième segment dans le cadre des World Athletics Relays aux Bahamas, où le Canada a assuré sa place aux Jeux olympiques de Paris, au début de mai.

En raison de l’inexpérience relative de l’équipe canadienne – Jacqueline Madogo était alors blessée –, les entraîneurs avaient déterminé qu’il était plus prudent de positionner Leduc dans la deuxième courbe, où elle reçoit et remet le témoin. La première partante et la finisseuse n’ont qu’un seul de ces gestes techniques à exécuter, ce qui réduit les chances de raté.

« J’espère qu’on va finir ça avec une bonne course au relais », a exprimé Leduc après son élimination en demi-finale du 200 m lundi soir.

Fraîchement auréolée de son statut de nouvelle détentrice du record canadien du 100 m, marque qu’elle a fait passer à 10,95 secondes au premier tour à Paris, Leduc s’était particulièrement distinguée dans les Caraïbes. Elle avait réalisé l’un des chronos individuels les plus rapides de toutes les compétitrices, tant en qualifications qu’en finale.

« Audrey s’est développée dans ce rôle [de troisième relayeuse] et elle a très bien fait, a noté son entraîneur, Fabrice Akué. C’est donc dur de la déplacer. »

Or, l’émergence de Marie-Éloïse Leclair, qui devrait s’occuper du troisième relais, a changé les paramètres. Appelée à remplacer Madogo à la dernière minute aux Bahamas, la sprinteuse de 21 ans, originaire de Candiac et qui étudie en Colombie-Britannique, a rempli sa mission haut la main en dépit de son inexpérience. Elle avait alors assuré la deuxième portion. « On l’a mise dans ce rôle et elle fait très bien », l’a vantée Akué.

Cohésion

À sa seule compétition préolympique, le relais canadien n’a cependant pas été en mesure de rallier l’arrivée à la suite d’un dernier échange raté entre les deux Québécoises à la Ligue de diamant de Londres.

Sadé McCreath, une ex-gymnaste d’Ajax, s’élancera des blocs et remettra le témoin à Madogo, d’Ottawa, en grande forme depuis son arrivée à Paris, où elle a atteint la demi-finale du 200 m. Leclair et Leduc concluront donc la course.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jacqueline Madogo lors de sa vague de qualification du 200 m, dimanche dernier

L’entraîneur-chef Glenroy Gilbert et son adjoint Charles Allen sont responsables des relais canadiens. « Les décisions vont se prendre par rapport aux entraînements qu’ils ont vus », a expliqué Akué.

Comme sa protégée est arrivée plus tôt que les autres à Paris, elle a manqué les dernières séances de relais au stage de préparation en Espagne. « C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles Audrey est quatrième : elle pouvait faire moins d’entraînement de cohésion entre la deuxième et la troisième [relayeuse]. »

Cet alignement est sujet à changement. La composition du relais pour une éventuelle finale sera réévaluée après la première ronde. Pour l’heure, la grande absente est Crystal Emmanuel, seule membre de l’équipe qui a pris part au dernier relais 4x100 m aux Jeux en 2016 (7e). Elle doit pour l’instant se contenter du rôle de réserviste. Non qualifiées pour les Mondiaux de 2023, les Canadiennes ont terminé 10es l’année précédente en Oregon.

Audrey Leduc s’attend à une performance au moins équivalente à ce qu’elles ont réussi aux Bahamas. « On est plus rapides et plus fortes, a-t-elle affirmé. En tant qu’équipe, je pense qu’on va pouvoir accomplir quelque chose de super. »