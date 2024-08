(Paris) Rien n’est décidé à l’avance dans les compétitions sportives et ceux et celles qui donnent tout jusqu’au bout ont plus de chance de réussite. C’est exactement ce qui est arrivé à Thomas Fafard aux qualifications du 5000 m, mercredi matin, aux Jeux olympiques de Paris.

mathieu laberge Sportcom

Le 5000 m haie pourrions-nous ajouter, car un accrochage entre le Français Hugo Hay et le Britannique George Mills à 80 mètres de la ligne d’arrivée a changé la fin de course. Mills a été déporté vers sa droite, entraînant dans sa chute trois autres coureurs. Le Québécois qui était alors 14e a entamé son sprint et a dû sauter par-dessus le Britannique. Il a ensuite réussi à dépasser le Français Jimmy Gressier pour arracher la huitième place, dernier billet pour la finale de cette vague.

« C’était assez chaotique, je dirais. Félix-Antoine (Lapointe, son entraîneur) m’avait prévenu en me disant qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer à la fin, alors il faut tout donner jusqu’au bout. Et je pense qu’on en a eu un bel exemple. Il faut donner son max jusqu’à la ligne et on ne sait pas ce qui peut arriver, a expliqué le Repentignois. C’était ma première expérience internationale et ça en était une assez folle.

« Dans le dernier 100 m, j’essayais d’aller chercher les gars et j’avais remarqué que ça n’allait probablement pas passer, mais j’essayais quand même. Et quand ils sont tombés, ça m’a ouvert la porte finalement », a poursuivi celui qui a stoppé le chrono à 14 min 9,37 s.

Le coureur de 25 ans a cru que son compatriote canadien et médaillé d’argent de l’épreuve à Tokyo, Mohammed Ahmed, était tombé dans la chute finale, sauf que c’était plutôt Dominic Lokinyomo Lobalu de l’équipe des réfugiés. L’Ontarien avait plutôt chuté au début du dernier tour.

PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS Mohammed Ahmed faisait partie du top 7 à environ 400 mètres de l’arrivée lorsqu’il a trébuché sur la jambe d’un athlète qui se trouvait devant lui, provoquant sa chute.

« J’avais calculé que j’étais huitième, mais des fois, tu peux oublier quelqu’un ou un autre peut revenir derrière comme on l’a vu avec la course de JS (Jean-Simon Desgagnés aux qualifications du 3000 m steeple) où ç’a passé proche (qu’il se fasse rattraper) dans le dernier 10 mètres. Je savais qu’il fallait que je donne tout jusqu’au bout. »

Les quatre coureurs qui ont chuté ont été repêchés pour la finale qui sera disputée à 20 coureurs au lieu de 16.

Fin de parcours pour Simone Plourde

Au repêchage du 1500 m féminin, Simone Plourde a bien joué ses cartes dans le peloton, mais elle s’est classée sixième de sa vague. La Québécoise a parcouru la distance en 4 min 8,49 s, et a fini à un peu moins d’une seconde et demie de la troisième et dernière qualifiée pour les demi-finales.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Simone Plourde

« Il y avait un peut-être un peu moins de stress et je savais ce qui m’attendait. Je voulais terminer dans ce Top 3 là et je n’étais pas loin. Je suis déçue, c’est certain, mais c’est tellement une expérience unique et je sors de là le cœur gros, a reconnu la Montréalaise. J’étais super bien positionnée, je me sentais bien, les sensations étaient là et mes jambes étaient légères. J’avais tout en place pour réussir et je n’ai pas lâché jusqu’à la fin. Malheureusement, je n’en avais pas dans le dernier 100 m, mais j’y ai cru jusqu’à la fin. »

La recrue olympique était fière de l’exécution de sa course et a constaté que ce résultat représente bien ce qu’elle peut faire, étant donné qu’elle avait aussi couru la veille en préliminaires.

« Je ne peux pas en demander vraiment plus. Là, ça va être de revenir la prochaine fois avec plus de confiance en sachant que j’ai ma place là et que je peux compétitionner avec ces filles », a-t-elle ajouté au terme de cette « expérience magique et d’une vie de courir devant 80 000 personnes. »

« Ça fait juste me confirmer à quel point j’aime ce sport. »