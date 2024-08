PHOTO JAMES HILL, THE NEW YORK TIMES

(Paris) La Fédération internationale de patinage (ISU) et le Comité international olympique (CIO) ont remis mercredi à Paris les médailles de l’épreuve par équipes de patinage artistique des Jeux olympiques de Pékin 2022, le podium n’ayant pu avoir lieu à l’époque en raison de l’affaire de dopage de la Russe Kamila Valieva.

Agence France-Presse

La cérémonie s’est tenue sur la scène du Parc des champions au pied de la tour Eiffel, où sont célébrés chaque jour les héros des JO de Paris.

Les équipes des États-Unis et du Japon ont reçu respectivement leurs médailles d’or et d’argent. La Russie, médaillée de bronze, n’était pas représentée en raison de sa suspension en cours à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

PHOTO JACK GUEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE L’équipe japonaise a reçu ses médailles d’argent.

Après deux ans d’imbroglio, la Fédération internationale de patinage avait retiré fin janvier à l’équipe russe les points de Kamila Valieva, première patineuse à réussir un quadruple saut aux JO, suspendue après avoir été déclarée positive à la trimétazidine. Initialement première de l’épreuve, la Russie avait été placée à la troisième marche du podium derrière les Américains, en or, et les Japonais, en argent.

Le 25 juillet, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté le recours des patineurs russes contre leur rétrogradation. Les Canadiens, quatrièmes, qui avaient également déposé un recours en espérant récupérer le bronze, ont vu depuis leur demande rejetée.

« C’est un grand honneur de pouvoir remettre les médailles aux patineurs ici aujourd’hui dans la ville olympique de Paris. Je me réjouis que cette affaire ait enfin abouti et que les médaillés reçoivent maintenant la reconnaissance et la célébration qu’ils méritent légitimement », a déclaré le président de la Fédération internationale de patinage Kim Jae-youl.

« Nous souhaitions tous pouvoir célébrer cette médaille ensemble, en tant qu’équipe, et c’est pourquoi il est vraiment formidable que nous ayons pu venir ici et partager ce moment ensemble », s’est réjoui le double champion olympique Nathan Chen, membre de l’équipe américaine.